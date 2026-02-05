  1. Privatkunden
Irre Szene in Texas Hier geht ein 45-Jähriger auf Schüler los, die sich gegen ICE wenden – die schlagen zurück

Philipp Dahm

5.2.2026

Hier geht ein 45-Jähriger auf Schüler los, die sich gegen ICE wenden – die schlagen zurück

Hier geht ein 45-Jähriger auf Schüler los, die sich gegen ICE wenden – die schlagen zurück

Irre Szene in Buda, Texas: Schülerinen und Achüler protestieren gegen die Einwanderunsgbehörde ICE, als ein Erwachsener plötzlich durchdreht: Der 45-Jährige attackiert die Gruppe, doch die Jugendlichen lassen sich das nicht gefallen. Das Video des Streits geht viral.

05.02.2026

Schülerinnen und Schüler protestieren in Texas gegen die Einwanderunsgbehörde ICE, als ein Erwachsener plötzlich durchdreht: Der 45-Jährige attackiert die Gruppe, doch die Jugendlichen lassen sich das nicht gefallen. Das Video des Streits geht viral.

Philipp Dahm

05.02.2026, 09:59

05.02.2026, 10:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 2. Februar greift ein Mann in Buda, Texas, Schülerinnen und Schüler an, die gegen ICE protestieren.
  • Die Gruppe schlägt zurück und vertreibt den Angreifer.
  • Der 45-Jährige muss sich nun wegen zweifacher Körperverletzung verantworten und bringt es dank Videos zu zweifelhaftem Ruhm.
Mehr anzeigen

Ein 45-Jähriger hat Ärger mit der Justiz, nachdem der Mann in Buda im US-Bundesstaat Texas mehrere Schülerinnen und Schüler angegriffen hat, die gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE protestiert haben. Ein Video der Auseinandersetzung ist viral gegangen.

Die Schülerinnen und Schüler der Moe and Gene Johnson High School haben am 2. Februar den Unterricht verlassen, um zu demonstrieren. Der Erwachsene ist aus seinem Auto gestiegen und auf eine Schülerin losgegangen. Es kommt zu eienem Handgemenge, in dem die Klassenkameraden der attackierten Mitschülerin zu Hilfe kommen.

Die Szene wird immer wilder, Schläge werden ausgetauscht und schliesslich zieht sich der Mann in seinen Truck zurück, während die Jugendlichen Gegenstände nach ihm werfen. Einen Tag später wird der Erwachsene verhaftet: Er wurde wegen zweifacher Körperverletzung angezeigt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Chad Michael Watts.

«Dann wurde mir klar, dass es ein Erwachsener ist»

«Unabhängig von den eigenen politischen Ansichten ist ein Erwachsener verpflichtet, sich zurückzuhalten, insbesondere in Gegenwart von Kindern», so die Staatsanwaltschaft von Hays County. «Gewalt oder Einschüchterung gegenüber Minderjährigen – insbesondere während einer rechtmässigen, friedlichen Demonstration – hat in einer verfassungsmässigen Republik, die auf Rechtsstaatlichkeit und nicht auf Gewalt beruht, keinen Platz.»

«Zuerst habe ich mich gefragt, ob sie sich auf den Kerl stürzen», sagt ein Elternteil dem Sender «CBS Austin». «Dann wurde mir klar, dass es ein Erwachsener ist, der wahrscheinlich gewalttätig geworden ist.» Auch die Polizei hat laut «Independent» festgestellt, «dass Watts der Hauptangreifer bei der körperlichen Auseinandersetzung war».

Der republikanische Gouverneur von Texas hat seine ganz eigene Sichtweise auf den Vorfall: «Störende Streiks, die von den Schulen zugelassen werden, führen zu genau diesem Chaos», schreibt Greg Abbott auf X. «Schulen und Lehrkräfte, die dieses Verhalten zulassen, sollten als Mitverschwörer behandelt werden und nicht gegen kriminelles Verhalten immun sein.»

Nicht Tutanchamun – «Silberpharao» Psusennes – der Jahrhundertfund, den niemand mitbekam

Nicht Tutanchamun – «Silberpharao» Psusennes – der Jahrhundertfund, den niemand mitbekam

Ein unberührtes Königsgrab, ein Sarkophag aus Silber und eine Goldmaske. 1940 macht Pierre Montet in Tanis eine unheimliche Entdeckung. Doch in Europa tobt der Krieg, die Sensation geht unter – bis heute ist der archäologische Coup fast unbekannt.

12.12.2025

