Hier geht ein 45-Jähriger auf Schüler los, die sich gegen ICE wenden – die schlagen zurück

Schülerinnen und Schüler protestieren in Texas gegen die Einwanderunsgbehörde ICE, als ein Erwachsener plötzlich durchdreht: Der 45-Jährige attackiert die Gruppe, doch die Jugendlichen lassen sich das nicht gefallen. Das Video des Streits geht viral.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 2. Februar greift ein Mann in Buda, Texas, Schülerinnen und Schüler an, die gegen ICE protestieren.

Die Gruppe schlägt zurück und vertreibt den Angreifer.

Der 45-Jährige muss sich nun wegen zweifacher Körperverletzung verantworten und bringt es dank Videos zu zweifelhaftem Ruhm. Mehr anzeigen

Ein 45-Jähriger hat Ärger mit der Justiz, nachdem der Mann in Buda im US-Bundesstaat Texas mehrere Schülerinnen und Schüler angegriffen hat, die gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE protestiert haben. Ein Video der Auseinandersetzung ist viral gegangen.

Die Schülerinnen und Schüler der Moe and Gene Johnson High School haben am 2. Februar den Unterricht verlassen, um zu demonstrieren. Der Erwachsene ist aus seinem Auto gestiegen und auf eine Schülerin losgegangen. Es kommt zu eienem Handgemenge, in dem die Klassenkameraden der attackierten Mitschülerin zu Hilfe kommen.

Die Szene wird immer wilder, Schläge werden ausgetauscht und schliesslich zieht sich der Mann in seinen Truck zurück, während die Jugendlichen Gegenstände nach ihm werfen. Einen Tag später wird der Erwachsene verhaftet: Er wurde wegen zweifacher Körperverletzung angezeigt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Chad Michael Watts.

«Dann wurde mir klar, dass es ein Erwachsener ist»

«Unabhängig von den eigenen politischen Ansichten ist ein Erwachsener verpflichtet, sich zurückzuhalten, insbesondere in Gegenwart von Kindern», so die Staatsanwaltschaft von Hays County. «Gewalt oder Einschüchterung gegenüber Minderjährigen – insbesondere während einer rechtmässigen, friedlichen Demonstration – hat in einer verfassungsmässigen Republik, die auf Rechtsstaatlichkeit und nicht auf Gewalt beruht, keinen Platz.»

BREAKING: Buda police have arrested a 45‑year‑old man in connection with the fight that took place during a student walkout in Buda. They say he was the primary aggressor. He’s been charged with two counts of assault causing bodily injury. @cbsaustin pic.twitter.com/5308bghI2i — Farrah Walton (@FarrahWaltonTV) February 4, 2026

«Zuerst habe ich mich gefragt, ob sie sich auf den Kerl stürzen», sagt ein Elternteil dem Sender «CBS Austin». «Dann wurde mir klar, dass es ein Erwachsener ist, der wahrscheinlich gewalttätig geworden ist.» Auch die Polizei hat laut «Independent» festgestellt, «dass Watts der Hauptangreifer bei der körperlichen Auseinandersetzung war».

It’s about time students like this were arrested. Harming someone is a crime -- even for students.



Disruptive walkouts allowed by schools lead to just this kind of chaos.



Schools and staff who allow this behavior should be treated as co-conspirators and should not be… — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) February 3, 2026

Der republikanische Gouverneur von Texas hat seine ganz eigene Sichtweise auf den Vorfall: «Störende Streiks, die von den Schulen zugelassen werden, führen zu genau diesem Chaos», schreibt Greg Abbott auf X. «Schulen und Lehrkräfte, die dieses Verhalten zulassen, sollten als Mitverschwörer behandelt werden und nicht gegen kriminelles Verhalten immun sein.»