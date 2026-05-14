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Wintereinbruch im Mai Hier schlugen die Eisheiligen mit voller Wucht zu

Adrian Kammer

14.5.2026

Wintereinbruch im Mai: Hier haben die Eisheiligen richtig zugeschlagen

Wintereinbruch im Mai: Hier haben die Eisheiligen richtig zugeschlagen

Ein heftiger Schneesturm begrub die russische Stadt Nojabrsk und weitere Teile Westsibiriens unter sich. Mit dem Unwetter wurde ein 90 Jahre alter Rekord gebrochen.

12.05.2026

Ein heftiger Schneesturm begrub diese Woche die russische Stadt Nojabrsk und weitere Teile Westsibiriens unter sich. Mit dem Unwetter wurde ein 90 Jahre alter Rekord gebrochen.

Adrian Kammer

14.05.2026, 21:27

Das bisschen Schnee, das diese Woche in den Schweizer Bergregionen gefallen ist, ist nichts im Vergleich zu Westsibirien. Die Stadt Nojabrsk im Nordwesten Sibiriens verzeichnet den höchsten Niederschlag im Mai seit 90 Jahren.

Starke Winde türmten den Schnee meterhoch auf und legten Teile der Stadt lahm. Meteorologen erklären das Extremwetter in der russischen Stadt mit einem Vorstoss arktischer Kaltluft, die auf feuchte Luftmassen in der Region traf.

Einwohner von Nojabrsk wurden ebenfalls überrascht

In den russischen Regionen Jamal-Nenzen, dort liegt die Stadt Nojabrsk, und Jugra kommt es in den Frühlingsmonaten recht häufig zu abrupten Wetterwechseln.

Schnee im Mai ist also auch keine Seltenheit. Das Ausmass des diesjährigen Sturms überraschte jedoch selbst die rund 110'000 Einwohner*innen der Stadt.

Videos aus Nojabrsk verbreiteten sich rasch auf X und Telegram.

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