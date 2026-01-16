  1. Privatkunden
Raumfahrtmission frühzeitig abgebrochen Hier landet die Crew-11 wegen medizinischem Zwischenfall

Nicole Agostini

16.1.2026

Raumfahrtmission frühzeitig abgebrochen: Hier landet die Crew-11 wegen medizinischem Zwischenfall

Raumfahrtmission frühzeitig abgebrochen: Hier landet die Crew-11 wegen medizinischem Zwischenfall

Ein historischer Abbruch: Noch nie zuvor musste eine Raumfahrtmission wegen medizinischer Komplikationen frühzeitig beendet werden. Die vier Astronaut*innen landeten am 15. Januar vor der Küste Kaliforniens.

16.01.2026

Ein historischer Abbruch: Noch nie zuvor musste eine Raumfahrtmission wegen medizinischer Komplikationen frühzeitig beendet werden. Die vier Astronaut*innen landeten am 15. Januar vor der Küste Kaliforniens.

Nicole Agostini

16.01.2026, 21:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die ISS-Raumfahrtmission mit der vierköpfigen Crew-11 wurde einen Monat früher als geplant abgebrochen.
  • Ein Besatzungsmitglied benötigte medizinische Hilfe.
  • Ein längerer Verbleib im All wäre zu gefährlich gewesen.
  • Die SpaceX-Dragon-Capsule mit den vier Astronauten, die aus den USA, Japan und Russland stammen, landete am 15. Januar sicher im Meer vor San Diego.
Mehr anzeigen

Das gab es bis jetzt noch nie: Eine ISS-Raumfahrtmission musste frühzeitig abgebrochen werden. Die vierköpfige Crew-11 landete mit ihrer SpaceX-Dragon-Capsule am 15. Januar vor der Küste Kaliforniens. Sie kamen einen Monat früher auf die Erde zurück als geplant.

Der Grund: Ein Besatzungsmitglied benötigte medizinische Versorgung und an Bord gab es dafür unzureichende Mittel.

Seit wann die vier Astronaut*innen, die aus den USA, Japan und Russland stammen, im All waren und wie sie mit ihrer Kapsel landeten, siehst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Mutprobe in den Bergen: Bötschi will seine Höhenangst überwinden, doch dann ...

Mutprobe in den Bergen: Bötschi will seine Höhenangst überwinden, doch dann ...

Trotz Höhenangst auf Berge steigen und über Brücken gehen? Höhencoach David Elsasser behauptet, er helfe sogar hoffnungslosen Fällen dabei, ihre Angst zu überwinden. Ein Selbstversuch.

14.05.2025

