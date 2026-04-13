Bizarres Osterritual: Bizarres Osterritual Hier liefern sich rivalisierende Kirchen ein Feuerwerks-Duell Tausende Raketen erhellen die Nacht: Ein einzigartiges Oster-Spektakel zieht auf der griechischen Insel Chios viele Zuschauer an. Die illegale Tradition sorgt nach einem Zwischenfall erneut für hitzige Debatten. 13.04.2026

Tausende Raketen erhellen die Nacht: Ein einzigartiges Oster-Spektakel zieht auf der griechischen Insel Chios viele Zuschauer an. Die illegale Tradition sorgt nach einem Zwischenfall erneut für hitzige Debatten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf Chios lieferten sich Einwohner zum orthodoxen Osterfest die traditionelle «Raketenschlacht» mit über 20 000 Feuerwerkskörpern.

Gläubige zweier rivalisierender Kirchen schossen von gegenüberliegenden Hügeln Raketen auf die Kirchtürme der jeweils anderen.

Die jahrhundertealte, aber illegale Tradition zieht jedes Jahr viele Zuschauer an, steht jedoch wegen Sicherheitsrisiken in der Kritik. Mehr anzeigen

Ein Raketenkrieg – mitten in Friedenszeiten?

Der Ursprung des Brauches liegt im 19. Jahrhundert unter osmanischer Herrschaft: Die Bewohner*innen des griechischen Dorfes Vrontados feierten Ostern traditionell mit Kanonenschüssen, um die Auferstehung von Jesus lautstark zu verkünden. Als ihnen dies verboten wurde, griffen sie auf selbstgebaute Feuerwerksraketen zurück. Eine weitere Überlieferung besagt, dass die Raketen auch dazu dienten, Gefechte vorzutäuschen und so die Besatzer zu verunsichern – beide Erklärungen kursieren bis heute.

In diesem Jahr fiel die «Raketenschlacht» jedoch deutlich kleiner aus, nachdem ein Brand in einer illegalen Feuerwerkswerkstatt mehrere Verletzte forderte und die Diskussion über strengere Regeln neu anheizte.

Mehr zum Thema