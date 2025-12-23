  1. Privatkunden
Lebensmittel im Wert von 3000 Dollar Hier plündern Santa und seine Helfer einen Supermarkt

Adrian Kammer

23.12.2025

Lebensmittel im Wert von 3000 Dollar: Hier plündern Santa und seine Helfer einen Supermarkt

Lebensmittel im Wert von 3000 Dollar: Hier plündern Santa und seine Helfer einen Supermarkt

Kurz vor Weihnachten stürmen Dutzende als Santa und Elfen verkleidete Menschen einen Supermarkt in Montreal. Eine Aktivistengruppe bekennt sich zu der Tat und bezeichnet sie als Protestaktion.

23.12.2025

Kurz vor Weihnachten stürmen Dutzende als Santa und Elfen verkleidete Menschen einen Supermarkt in Montreal. Eine Aktivistengruppe bekennt sich zu der Tat und bezeichnet sie als Protestaktion.

Adrian Kammer

23.12.2025, 21:07

23.12.2025, 21:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rund 40 als Weihnachtsfiguren verkleidete Aktivisten stahlen in Montreal Lebensmittel im Wert von 3000 Dollar aus einem Supermarkt.
  • Die Gruppe «Robins des Ruelles» bezeichnete die Aktion als Protest gegen hohe Lebensmittelpreise und Supermarktgewinne auf Kosten der Bevölkerung.
  • Die Polizei ermittelt weiterhin wegen Diebstahls.
Mehr anzeigen

Ungefähr vierzig Personen betraten in Weihnachtsmann- und Elfenkostümen einen Metro-Supermarkt und verliessen den Laden mit prall gefüllten Einkaufswagen voller unbezahlter Lebensmittel. Die Aktion wurde am Montagabend gegen 21:15 Uhr gefilmt und sorgt seither für Aufsehen in der kanadischen Metropole. 

Hinter dem Vorfall steht die Aktivistengruppe «Robins des Ruelles» (zu Deutsch «Robine der Gassen«), die das Ganze als «Robin-Hood-Aktion» bezeichnet. In sozialen Netzwerken erklärten sie, die Lebensmittel im Wert von 3000 Dollar sollten an Bedürftige verteilt werden. Ein Teil wurde unter einem öffentlichen Weihnachtsbaum deponiert. Die Gruppe kritisierte in ihrem Statement die hohen Lebensmittelpreise und warf grossen Supermarktketten vor, Rekordgewinne mit Grundbedürfnissen zu machen, während die Bevölkerung verarme. 

Gemischte Reaktionen

Die Polizei von Montreal ermittelt weiterhin wegen Diebstahls, konnte aber bislang keine Verdächtigen festnehmen. Metro-Sprecherin Geneviève Grégoire betonte, dass Diebstahl unabhängig von der Motivation ein Straftatbestand bleibe, und verwies zugleich auf die umfangreichen Spenden des Unternehmens an Lebensmittelbanken in diesem Jahr.

Die Aktion hat online gemischte Reaktionen ausgelöst – von Zustimmung für die Idee der Lebensmittelhilfe bis hin zu klarer Ablehnung des kriminellen Vorgehens.

Mehr Videos aus dem Ressort

Dein Büsi und Weihnachten: Mit diesen Tipps übersteht ihr gefahrlos die Festtage

Dein Büsi und Weihnachten: Mit diesen Tipps übersteht ihr gefahrlos die Festtage

Weihnachten mit einer Katze – das kann ja heiter werden, im schlimmsten Fall aber auch brandgefährlich. Mit diesen Tipps kommst du und deine Büsi entspannt durch die besinnlichen Tage.

20.12.2022

Mehr zum Thema

Polizeiaktion «Guerra». Drei Männer klauen in Bern Velos im ganz grossen Stil – jetzt müssen sie ins Gefängnis

Polizeiaktion «Guerra»Drei Männer klauen in Bern Velos im ganz grossen Stil – jetzt müssen sie ins Gefängnis

Mehr Trennungen im Winter. Paarberaterin: «An Weihnachten ist ein gewisser Druck spürbar»

Mehr Trennungen im WinterPaarberaterin: «An Weihnachten ist ein gewisser Druck spürbar»

Santa Claus ist eingewandert. Die wahre Geschichte hinter dem Weihnachtsmann von Coca-Cola

Santa Claus ist eingewandertDie wahre Geschichte hinter dem Weihnachtsmann von Coca-Cola

