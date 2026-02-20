  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Undercover in Thailand Polizei tanzt im Löwenkostüm – und fängt einen Einbrecher

Adrian Kammer

20.2.2026

Undercover in Thailand: Hier schnappen Polizisten als tanzende Löwen einen Einbrecher

Undercover in Thailand: Hier schnappen Polizisten als tanzende Löwen einen Einbrecher

In Thailand griff die Polizei zu einer ungewöhnlichen Methode um einen Dieb zu stellen. Während des traditionellen Neujahrsfests lauern die Beamten ihm in einem Löwenkostüm auf.

20.02.2026

In Thailand griff die Polizei zu einer ungewöhnlichen Methode um einen Dieb zu stellen. Während des traditionellen Neujahrsfests lauern die Beamten ihm in einem Löwenkostüm auf.

Adrian Kammer

20.02.2026, 17:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Nonthaburi bei Bangkok, der Hauptstand Thailands, nahm die Polizei während des chinesischen Neujahrsfests einen Einbrecher fest.
  • Um den Dieb zu erwischen versteckten sich Beamten in einem Löwenkostüm.
  • Der Mann soll Wertgegenstände im Wert von rund 50'000 Franken gestohlen haben.
Mehr anzeigen

In Nonthaburi, einer Grossstadt nördlich von Bangkok, gelang der thailändischen Polizei am vergangenen Mittwoch während der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr eine aussergewöhnliche Festnahme und veröffentlicht Videoaufnahmen auf Facebook.

Beamte versteckten sich in einem riesigen Löwenkostüm, das normalerweise bei traditionellen Tänzen zu sehen ist. Die Polizisten nutzten die Verkleidung, um einen 33-jährigen mutmasslichen Einbrecher festzunehmen.

Der Mann wird beschuldigt, dreimal in das Haus eines Polizei-Kommandanten eingebrochen zu sein und dabei Wertgegenstände im Wert von rund 2 Millionen Baht (zirakka 50'000 Schweizer Franken) gestohlen zu haben.

Verdächtiger gesteht Einbrüche

Den Angaben der Polizei zufolge war der Verdächtige bei früheren Festnahmeversuchen stets geflohen, weil er die Beamten erkannte.

Durch die Tarnung im Löwenkostüm konnten die Polizisten sich dem Mann während des Festes nähern, ihn überraschend und überwältigen.

Bei seiner Festnahme gestand der Verdächtige laut Polizei die Einbrüche und erklärte, die gestohlenen Gegenstände verkauft zu haben, um Drogen und Glücksspiel zu finanzieren.

Mehr Videos aus dem Ressort

So schützt du deine Wohnung vor Einbrechern

So schützt du deine Wohnung vor Einbrechern

Im Winter haben Einbrecher*innen Hochsaison. Im Video zeigen wir dir, wie du mit vorbeugende Massnahmen dein Zuhause vor dessen bösen Tun besser schützen und Dieben ein Riegel schieben kannst.

29.11.2023

Mehr zum Thema

Brenzlige Flucht. Dieb bricht ein und fängt Feuer

Brenzlige FluchtDieb bricht ein und fängt Feuer

Skurriles Fluchtfahrzeug. Dreister Juwelendieb flieht auf Esel

Skurriles FluchtfahrzeugDreister Juwelendieb flieht auf Esel

Spektakuläre Flucht im Video. Hier brechen zehn Schwerverbrecher aus

Spektakuläre Flucht im VideoHier brechen zehn Schwerverbrecher aus

Meistgelesen

Das bedeutet die historische Zoll-Schlappe für Trump
Boltigen empfängt den dreifachen Olympiasieger Franjo von Allmen
Trump-Zölle sind illegal
2 Meter Schnee in 7 Tagen – Schweizer Skigebiet versinkt völlig im Schnee
«Löscht eure Dating-Apps und geht in italienische Krankenhäuser»