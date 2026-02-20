Undercover in Thailand: Hier schnappen Polizisten als tanzende Löwen einen Einbrecher In Thailand griff die Polizei zu einer ungewöhnlichen Methode um einen Dieb zu stellen. Während des traditionellen Neujahrsfests lauern die Beamten ihm in einem Löwenkostüm auf. 20.02.2026

In Thailand griff die Polizei zu einer ungewöhnlichen Methode um einen Dieb zu stellen. Während des traditionellen Neujahrsfests lauern die Beamten ihm in einem Löwenkostüm auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Nonthaburi bei Bangkok, der Hauptstand Thailands, nahm die Polizei während des chinesischen Neujahrsfests einen Einbrecher fest.

Um den Dieb zu erwischen versteckten sich Beamten in einem Löwenkostüm.

Der Mann soll Wertgegenstände im Wert von rund 50'000 Franken gestohlen haben. Mehr anzeigen

In Nonthaburi, einer Grossstadt nördlich von Bangkok, gelang der thailändischen Polizei am vergangenen Mittwoch während der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr eine aussergewöhnliche Festnahme und veröffentlicht Videoaufnahmen auf Facebook.

Beamte versteckten sich in einem riesigen Löwenkostüm, das normalerweise bei traditionellen Tänzen zu sehen ist. Die Polizisten nutzten die Verkleidung, um einen 33-jährigen mutmasslichen Einbrecher festzunehmen.

Der Mann wird beschuldigt, dreimal in das Haus eines Polizei-Kommandanten eingebrochen zu sein und dabei Wertgegenstände im Wert von rund 2 Millionen Baht (zirakka 50'000 Schweizer Franken) gestohlen zu haben.

Verdächtiger gesteht Einbrüche

Den Angaben der Polizei zufolge war der Verdächtige bei früheren Festnahmeversuchen stets geflohen, weil er die Beamten erkannte.

Durch die Tarnung im Löwenkostüm konnten die Polizisten sich dem Mann während des Festes nähern, ihn überraschend und überwältigen.

Bei seiner Festnahme gestand der Verdächtige laut Polizei die Einbrüche und erklärte, die gestohlenen Gegenstände verkauft zu haben, um Drogen und Glücksspiel zu finanzieren.

Mehr Videos aus dem Ressort