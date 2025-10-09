Trump: Einigung auf erste Phase eines Gaza-Abkommens, Freilassung erster Geiseln am Montag STORY: Israel und die radikal-islamische Hamas haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump der ersten Phase eines von den USA vorgeschlagenen Plans für den Gazastreifen zugestimmt. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News sagte Trump am Mittwoch, er rechne mit einer Freilassung der Geiseln aus dem Gazastreifen am Montag. Die Vereinbarung umfasse auch die Übergabe der Leichen von Getöteten. Trump zeigte sich zuversichtlich, dass der Gazastreifen wiederaufgebaut und auch der Iran Teil des Friedensprozesses sein werde. «Dies bedeutet, dass sehr bald alle Geiseln freigelassen werden und Israel seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen wird, als erste Schritte zu einem starken, dauerhaften und ewigen Frieden», schrieb Trump am Mittwoch auf seiner Online-Plattform Truth Social. Trump informierte Angehörige verschleppter Geiseln in Washington D.C. per Telefon. Auch in Israel wurde die Nachricht mit Freude aufgenommen, hier in Tel Aviv unter ehemaligen Hamas-Geiseln und ihren Angehörigen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte kurz nach Trumps Mitteilung an, er werde am Donnerstag seine Regierung einberufen, um die Vereinbarung zu billigen und alle israelischen Geiseln nach Hause zu bringen. «Dies ist ein grosser Tag für Israel», erklärte Netanjahu in einer Stellungnahme. Die israelische Regierung teilte mit, die Freilassung der Geiseln werde voraussichtlich am Samstag beginnen. Auch im Gazastreifen traf die Nachricht auf Erleichterung. Die Hamas teilte mit, sie habe einer Vereinbarung zur Beendigung des Kriegs im Gazastreifen zugestimmt. Sie forderte Trump und die Garantiemächte auf, sicherzustellen, dass Israel eine Waffenruhe vollständig umsetze, hiess es in der Erklärung weiter. Laut einem Vertreter der Hamas sollen die lebenden Geiseln innerhalb von 72 Stunden nach der Billigung der Einigung durch die israelische Regierung übergeben werden. 09.10.2025

Ein einziger Anruf verändert alles: Mit der Ankündigung der bevorstehenden Freilassung von Hamas-Geiseln löst Donald Trump einen Sturm der Erleichterung aus – und gibt dem Nahostkonflikt eine neue Wendung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Donald Trump kündigte persönlich die Freilassung aller Hamas-Geiseln für Montag an, was bei den Angehörigen grosse Emotionen auslöste.

Die Freilassung ist Teil der ersten Phase eines neuen, von Trump vermittelten Friedensplans zwischen Israel und der Hamas.

Der Plan umfasst einen sofortigen Waffenstillstand und weckt nach jahrelanger Gewalt Hoffnung auf eine mögliche Friedenslösung. Mehr anzeigen

Es ist ein Moment, den niemand im Raum je vergessen wird. Tränen, Umarmungen, grenzenlose Erleichterung – all das ausgelöst durch einen einzigen Anruf. Und der kam von US-Präsident Donald Trump höchstpersönlich.

«Die Geiseln kommen alle zurück, sie kommen alle am Montag zurück!» – Mit diesen Worten liess Trump die Bombe platzen. Am anderen Ende der Leitung: Angehörige der Hamas-Geiseln, die seit dem Überfall vom 7. Oktober 2023 in der Gewalt der Terrororganisation festgehalten werden. Die Nachricht? Ihre «Liebsten» sind bald frei. Das berichteten Medien weltweit, darunter «Focus».

Ein emotionaler Durchbruch

Die Botschaft entfacht eine Welle der Emotionen. Im Raum fliessen die Tränen, Menschen fallen sich schluchzend in die Arme. Was wie ein Fernsehfilm klingt, ist bittere Realität – und für viele Familien endlich ein Hoffnungsschimmer nach Monaten voller Angst und Ungewissheit.

Der Anruf kam über das Handy von US-Handelsminister Howard Lutnick, der gemeinsam mit Überlebenden des Massakers und Angehörigen der Entführten in Washington war. Viele der noch festgehaltenen Geiseln besitzen die US-Staatsbürgerschaft – ihre Familien hatten unermüdlich für eine Lösung gekämpft.

Zuvor hatten sich Israel und die Hamas überraschend auf die erste Phase eines neuen Friedensplans geeinigt – vermittelt von Trump. Der Plan sieht einen sofortigen Waffenstillstand sowie ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln vor. Das könnte der erste ernsthafte Schritt in Richtung Frieden sein.