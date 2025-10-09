  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Sie kommen alle zurück» Hier spricht Trump am Telefon mit den Angehörigen der Hamas-Geiseln

Samuel Walder

9.10.2025

Trump: Einigung auf erste Phase eines Gaza-Abkommens, Freilassung erster Geiseln am Montag

Trump: Einigung auf erste Phase eines Gaza-Abkommens, Freilassung erster Geiseln am Montag

STORY: Israel und die radikal-islamische Hamas haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump der ersten Phase eines von den USA vorgeschlagenen Plans für den Gazastreifen zugestimmt. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News sagte Trump am Mittwoch, er rechne mit einer Freilassung der Geiseln aus dem Gazastreifen am Montag. Die Vereinbarung umfasse auch die Übergabe der Leichen von Getöteten. Trump zeigte sich zuversichtlich, dass der Gazastreifen wiederaufgebaut und auch der Iran Teil des Friedensprozesses sein werde. «Dies bedeutet, dass sehr bald alle Geiseln freigelassen werden und Israel seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen wird, als erste Schritte zu einem starken, dauerhaften und ewigen Frieden», schrieb Trump am Mittwoch auf seiner Online-Plattform Truth Social.  Trump informierte Angehörige verschleppter Geiseln in Washington D.C. per Telefon.  Auch in Israel wurde die Nachricht mit Freude aufgenommen, hier in Tel Aviv unter  ehemaligen Hamas-Geiseln und ihren Angehörigen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte kurz nach Trumps Mitteilung an, er werde am Donnerstag seine Regierung einberufen, um die Vereinbarung zu billigen und alle israelischen Geiseln nach Hause zu bringen. «Dies ist ein grosser Tag für Israel», erklärte Netanjahu in einer Stellungnahme. Die israelische Regierung teilte mit, die Freilassung der Geiseln werde voraussichtlich am Samstag beginnen. Auch im Gazastreifen traf die Nachricht auf Erleichterung. Die Hamas teilte mit, sie habe einer Vereinbarung zur Beendigung des Kriegs im Gazastreifen zugestimmt. Sie forderte Trump und die Garantiemächte auf, sicherzustellen, dass Israel eine Waffenruhe vollständig umsetze, hiess es in der Erklärung weiter. Laut einem Vertreter der Hamas sollen die lebenden Geiseln innerhalb von 72 Stunden nach der Billigung der Einigung durch die israelische Regierung übergeben werden.

09.10.2025

Ein einziger Anruf verändert alles: Mit der Ankündigung der bevorstehenden Freilassung von Hamas-Geiseln löst Donald Trump einen Sturm der Erleichterung aus – und gibt dem Nahostkonflikt eine neue Wendung.

Samuel Walder

09.10.2025, 07:34

09.10.2025, 07:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Präsident Donald Trump kündigte persönlich die Freilassung aller Hamas-Geiseln für Montag an, was bei den Angehörigen grosse Emotionen auslöste.
  • Die Freilassung ist Teil der ersten Phase eines neuen, von Trump vermittelten Friedensplans zwischen Israel und der Hamas.
  • Der Plan umfasst einen sofortigen Waffenstillstand und weckt nach jahrelanger Gewalt Hoffnung auf eine mögliche Friedenslösung.
Mehr anzeigen

Es ist ein Moment, den niemand im Raum je vergessen wird. Tränen, Umarmungen, grenzenlose Erleichterung – all das ausgelöst durch einen einzigen Anruf. Und der kam von US-Präsident Donald Trump höchstpersönlich. 

«Die Geiseln kommen alle zurück, sie kommen alle am Montag zurück!» – Mit diesen Worten liess Trump die Bombe platzen. Am anderen Ende der Leitung: Angehörige der Hamas-Geiseln, die seit dem Überfall vom 7. Oktober 2023 in der Gewalt der Terrororganisation festgehalten werden. Die Nachricht? Ihre «Liebsten» sind bald frei. Das berichteten Medien weltweit, darunter «Focus».

Ein emotionaler Durchbruch

Die Botschaft entfacht eine Welle der Emotionen. Im Raum fliessen die Tränen, Menschen fallen sich schluchzend in die Arme. Was wie ein Fernsehfilm klingt, ist bittere Realität – und für viele Familien endlich ein Hoffnungsschimmer nach Monaten voller Angst und Ungewissheit.

Der Anruf kam über das Handy von US-Handelsminister Howard Lutnick, der gemeinsam mit Überlebenden des Massakers und Angehörigen der Entführten in Washington war. Viele der noch festgehaltenen Geiseln besitzen die US-Staatsbürgerschaft – ihre Familien hatten unermüdlich für eine Lösung gekämpft.

Zuvor hatten sich Israel und die Hamas überraschend auf die erste Phase eines neuen Friedensplans geeinigt – vermittelt von Trump. Der Plan sieht einen sofortigen Waffenstillstand sowie ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln vor. Das könnte der erste ernsthafte Schritt in Richtung Frieden sein.

Meistgelesen

Trump-Sender interviewt Masken-Gast – doch etwas stimmt hier gar nicht
Günther Jauch: «Keiner ist unglücklicher ausgeschieden»
Brennendes Öldepot auf Krim: Touristen reisen massenhaft ab +++ Selenskyj verweist auf hohe russische Verluste bei Pokrowsk
Nach Urteil muss behindertes Mädchen in die Sonderschule
«Ich habe Mühe damit, wie in St. Moritz das Geld gefeiert wird»

Mehr aus dem Ressort

Kriegsende und Geiselfreilassung. Israel und Hamas stimmen erster Phase von Trumps Friedensplan zu – das ist bekannt

Kriegsende und GeiselfreilassungIsrael und Hamas stimmen erster Phase von Trumps Friedensplan zu – das ist bekannt

Ukraine-Ticker. Brennendes Öldepot auf Krim: Touristen reisen massenhaft ab +++ Selenskyj verweist auf hohe russische Verluste bei Pokrowsk

Ukraine-TickerBrennendes Öldepot auf Krim: Touristen reisen massenhaft ab +++ Selenskyj verweist auf hohe russische Verluste bei Pokrowsk

Luftverkehr. Anhaltender «Shutdown» in den USA beeinträchtigt Flugverkehr

LuftverkehrAnhaltender «Shutdown» in den USA beeinträchtigt Flugverkehr

Videos aus dem Ressort

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

Pete Hegseth, US-Verteidigungsminister: «Von diesem Moment an ist die einzige Mission des neu wiederhergestellten Kriegsministeriums: Krieg führen, sich auf den Krieg vorbereiten und sich auf den Sieg vorbereiten.»

01.10.2025

Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr

Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius in Warschau: Auf dem dortigen Sicherheitsforum ruft er zu verstärkten Anstrengungen bei der Luftverteidigung der Nato auf.Russland werde für das Bündnis immer mehr zur Gefahr – gleichzeitig warnt Pistorius davor, in eine von Kremlchef Wladimir Putin aufgebaute Falle fortgesetzter Eskalation zu gehen.

30.09.2025

Verdächtiger nach Kirk-Tod festgenommen: Wer ist Tyler Robinson?

Verdächtiger nach Kirk-Tod festgenommen: Wer ist Tyler Robinson?

Orem, 13.09.2025: Nach dem tödlichen Angriff auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist der Tatverdächtige gefasst. Der Tatverdächtige ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten 22 Jahre alt. Was ist über ihn bekannt? Der Tatverdächtige war kein Student der Uni, an der sich die Tat ereignete. Er soll in den vergangenen Jahren laut einem Familienmitglied politischer geworden sein. Unklar ist, ob sich der Tatverdächtige bisher zu den Vorwürfen geäussert hat. Und auch das genaue Motiv ist bisher noch unklar. Zuletzt hatte die Bundespolizei FBI intensiv nach dem Schützen gesucht. Die Behörde veröffentlichte dazu eine Videosequenz und weitere Fotos. Eine mögliche Tatwaffe wurde in einem Wald entdeckt. Der Schütze könnte laut Berichten von einem Dach auf Kirk geschossen haben.

15.09.2025

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr

Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr

Verdächtiger nach Kirk-Tod festgenommen: Wer ist Tyler Robinson?

Verdächtiger nach Kirk-Tod festgenommen: Wer ist Tyler Robinson?

Mehr Videos