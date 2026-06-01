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Drohnenbilder in der Dämmerung Das Drama um den Schiffsstau vor der Strasse von Hormus

Adrian Kammer

1.6.2026

Drama in der Morgendämmerung: Hier stecken hunderte Schiffe fest

Drama in der Morgendämmerung: Hier stecken hunderte Schiffe fest

Keine Bewegung in der Strasse von Hormus. Spektakuläre Drohnenaufnahmen zeigen den riesigen Stau der Schiffe, während die USA und der Iran weiterhin über ein Abkommen verhandeln.

01.06.2026

Keine Bewegung in der Strasse von Hormus: Spektakuläre Drohnenaufnahmen zeigen den riesigen Stau der Schiffe, während ein Abkommen zwischen den USA und Iran weiter auf sich warten lässt.

Adrian Kammer

01.06.2026, 19:29

01.06.2026, 19:32

Hunderte Schiffe sitzen fest oder warten auf eine sichere Passage, während die Zahl der Durchfahrten durch die Strasse von Hormus drastisch eingebrochen ist.

Gleichzeitig stiegen die Ölpreise deutlich an, Lieferketten gerieten unter Druck und die Transportkosten explodierten.

Die Blockade begann Ende Februar 2026 nach massiven Luftangriffen der USA und Israels auf iranische Ziele. Neuste Drohnenbilder zeigen das dramatische Ausmass der Lage im Golf von Oman.

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26.05.2026

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