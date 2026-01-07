  1. Privatkunden
Kurioser Einkaufstrip Hier stürmen 50 Schafe einen Supermarkt

Fabienne Berner

7.1.2026

Kurioser Einkaufstrip: Hier stürmen 50 Schafe einen Supermarkt

Kurioser Einkaufstrip: Hier stürmen 50 Schafe einen Supermarkt

Ob sie wohl Hunger hatten? Oder einfach Lust auf Shoppen? Zielstrebig rannte am Montag eine Gruppe Schafe in einen deutschen Supermarkt und sorgte für Chaos. Kund*innen hielten den kuriosen Moment auf Video fest.

07.01.2026

Ob sie wohl Hunger hatten? Oder einfach Lust auf Shoppen? Zielstrebig rannte am Montag eine Gruppe Schafe in einen deutschen Supermarkt und sorgte für Chaos. Kund*innen hielten den kuriosen Moment auf Video fest.

Fabienne Berner

07.01.2026, 17:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein bayerischer Supermarkt wurde am Montag von einer Horde Schafe gestürmt.
  • Die rund 50 Tiere hatten ihre Herde verloren und sich verlaufen.
  • Der Grund für ihren Abstecher ist nicht bekannt. Sie verliessen das Geschäft nach 20 Minuten wieder.
Mehr anzeigen

Da müssen sich ein paar Kund*innen eines Penny-Marktes in Bayern ziemlich gewundert haben. Am Montagmorgen mischten sich plötzlich um die 50 Schafe unter die Kundschaft und spazierten im Kassenbereich umher. 

Laut Berichten lokaler Medien gingen dabei einige Getränkeflaschen zu Bruch und das Geschäft musste wegen Schafkot gründlich gereinigt werden. Als Ursache für den ungewöhnlichen Besuch wird vermutet, dass die Tiere einem Kunden vor dem Supermarkt gefolgt sind, in dessen Tasche sie Futter vermuteten.

Nach ungefähr 20 Minuten war der Spuk vorbei. Die Schafe verliessen den Penny-Markt wieder und kehrten zu ihrer Herde zurück. Das Geschäft musste nach dem tierischen Besuch gereinigt werden.

Good News: Gefährdete Argali-Schafe wieder auf dem Vormarsch

Good News: Gefährdete Argali-Schafe wieder auf dem Vormarsch

Einst fast verschwunden, heute eine Erfolgsgeschichte des Artenschutzes: Die Population der imposanten Argali-Wildschafe in Zentralasien ist auf über 6500 Tiere angewachsen. Welche Methoden haben dazu beigetragen?

01.12.2025

