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Chaos in Mali Rebellen vertreiben Putins Söldner und Regierungstruppen

dpa

27.4.2026 - 16:58

Kidal in Mali: Hier vertreiben Rebellen Putins Söldner und Regierungstruppen

Kidal in Mali: Hier vertreiben Rebellen Putins Söldner und Regierungstruppen

Nach koordinierten Angriffen von Rebellen und Islamisten im ganzen Land sollen sich malische Soldaten aus einer Stadt im Norden des Landes zurückgezogen haben.

27.04.2026

Nach koordinierten Angriffen von Rebellen und Islamisten im ganzen Land sollen sich malische Soldaten aus einer Stadt im Norden des Landes zurückgezogen haben.

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DPA, Fabienne Berner

27.04.2026, 16:58

Die Truppen und russische Söldner hätten Kidal verlassen, teilte eine von Tuareg geführte Separatistengruppe mit, die Front für die Befreiung des Azawad (FLA). Zuvor sei eine Einigung über ihren friedlichen Abzug erzielt worden.

«Kidal ist für befreit erklärt», sagte FLA-Sprecher Mohamed El Maouloud Ramadan. Am Samstag verübten die Separatisten gemeinsam mit islamistischen Milizionären eine der grössten koordinierten Angriffsserien auf die malische Armee. Dabei wurden in der Hauptstadt sowie in mehreren anderen Städten mindestens 16 Menschen verletzt.

Die Separatisten kämpfen seit Jahren für einen unabhängigen Staat im Norden Malis. Kidal war lange Zeit eine Hochburg der Rebellion, bevor die Stadt im Jahr 2023 von malischen Regierungstruppen und russischen Söldnern eingenommen wurde. Ihre Einnahme markierte einen bedeutenden Sieg für die regierende Junta und ihre russischen Verbündeten.

«Mehrere Extremisten» getötet

Es war das erste Mal, dass die Separatisten an der Seite der mit Al-Kaida verbundenen militanten Gruppe JNIM auftrat, die auch Angriffe auf den internationalen Flughafen von Bamako sowie auf vier weitere Städte im Zentrum und Norden Malis für sich reklamierte.

«Diese Operation wird in Partnerschaft mit der JNIM durchgeführt, die sich ebenfalls der Verteidigung des Volkes gegen das Militärregime in Bamako verschrieben hat», sagte Ramadan.

Der malische Regierungssprecher Issa Ousmane Coulibaly erklärte am 25. April im Staatsfernsehen, dass 16 Menschen, darunter Zivilisten und Militärangehörige, verletzt und mehrere Extremisten getötet worden seien. Eine genaue Zahl nannte er nicht.

Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas verurteilte am 26. April die Angriffe. Sie rief Staaten, Sicherheitskräfte und Bevölkerungen in Westafrika auf, sich zusammenzuschliessen, «um diese Geissel zu bekämpfen».

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