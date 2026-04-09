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Showeinlage im Vatikan Hier zeigt Papst Leo XIV seine Basketball-Künste

Adrian Kammer

9.4.2026

Showeinlage im Vatikan: Hier zeigt Papst Leo XIV seine Basketball-Künste

Showeinlage im Vatikan: Hier zeigt Papst Leo XIV seine Basketball-Künste

Diese Audienz beim Oberhaupt der katholischen Kirche gehört definitiv zur unterhaltsameren Sorte. Dieses ungewöhnliche Treffen hat eine Tradition die bis in die 1950er Jahre zurück geht.

09.04.2026

Diese Audienz beim Oberhaupt der katholischen Kirche gehört definitiv zur unterhaltsameren Sorte. Das ungewöhnliche Treffen hat eine Tradition, die bis in die 1950er-Jahre zurückgeht.

Adrian Kammer

09.04.2026, 19:46

Sonst finden im apostolischen Palast eher theologische Debatten oder diplomatische Beratungen statt. Diesmal geht es lockerer zu in den heiligen Hallen. Papst Leo XIV empfängt die Basketballspieler der Harlem Globetrotters. Es ist bereits das neunte dokumentierte Treffen der weltbekannten Spassmannschaft mit dem Pontifex. 

Beim Treffen darf sich auch der Papst an einem Trick mit dem Ball versuchen. Wie er sich dabei schlägt und welche besondere Verbindung er mit den Entertainern teilt, erfährst du im Video.

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