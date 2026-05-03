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Wo sich Touristenströme ballen Hierhin solltest du diesen Sommer besser nicht reisen

Noemi Hüsser

3.5.2026

Tourist*innen warten im Hafen von Mykonos auf eine Fähre. Besonders im Juli ist Griechenland ein belieber Ferienort.
Tourist*innen warten im Hafen von Mykonos auf eine Fähre. Besonders im Juli ist Griechenland ein belieber Ferienort.
Keystone

Wer den grossen Ferienansturm umgehen will, sollte genau hinschauen: Daten zeigen, wann und wo sich Tourist*innen in Europa besonders konzentrieren – und welche Länder etwas gleichmässiger besucht werden.

Noemi Hüsser

03.05.2026, 15:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In vielen Ländern konzentriert sich der Tourismus stark auf die Sommermonate: Zwischen Juni und September erreichen internationale Ankünfte ihren Höhepunkt.
  • Klassische Ferienländer sind besonders betroffen: In Griechenland entfallen rund 38 Prozent der jährlichen Ankünfte auf Juli und August, in Kroatien sogar etwa 47 Prozent.
  • Länder wie Deutschland, die Niederlande oder Irland haben eine gleichmässigere Verteilung, ebenso Spanien.
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Langsam wird es Sommer – und damit auch Ferienzeit. Wenn du noch nicht weisst, wohin es gehen soll, hilft ein Blick auf die Daten: In vielen Ländern konzentriert sich ein grosser Teil des Tourismus auf wenige Monate.

UN Tourism, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen für Tourismus, misst das über die sogenannten internationalen Ankünfte – also die Zahl der Reisenden aus dem Ausland, die in einem Land ankommen und dort mindestens eine Nacht bleiben. Inländische Tourist*innen sind darin nicht enthalten.

Diese Daten zeigen: Besonders zwischen Juni und September erreichen die Ankünfte ihren Höhepunkt.

In klassischen Urlaubsländern ist die Konzentration besonders stark. In Griechenland etwa entfallen rund 38 Prozent der 38 Millionen jährlichen Ankünfte auf Juli und August. In Kroatien sind es sogar fast die Hälfte (47 Prozent).

Auch nördliche Reiseziele saisonal geprägt

Doch auch nördliche Reiseziele sind stark saisonal geprägt: In Norwegen kommen rund 22 Prozent der Gäste im Juli, in Schweden etwa 21 Prozent.

Wer Menschenmassen vermeiden will, sollte diese Ziele im Hochsommer eher meiden und lieber in der Nebensaison besuchen. Gleichmässiger verteilt sich der Tourismus dagegen in Ländern wie Deutschland, den Niederlanden oder Irland. Auch in Spanien und Portugal ist der Verlauf vergleichsweise ausgeglichener.

Allerdings: Das bedeutet nicht, dass es dort im Sommer ruhig ist. Spanien verzeichnet jährlich fast 99 Millionen Ankünfte – selbst 11 Prozent im Juli entsprechen also immer noch sehr vielen Reisenden. 

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Die Folgen zeigen sich vor Ort deutlich: Auf Mallorca etwa protestieren immer wieder Menschen gegen Massentourismus. Unter Slogans wie «Weniger Tourismus, mehr Leben» fordern sie unter anderem eine Begrenzung der Besucherzahlen und strengere Regeln für Ferienvermietungen.

Wie stark sich die Ankünfte im Jahresverlauf in beliebten europäischen Touristenländern verteilen, kannst du im folgenden Diagramm nachschauen.

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