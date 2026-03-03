Der Präsident vor den Vorwahlen der Republikaner in Texas: Donald Trump spricht im Hafen von Corpus Christi zu seinen Anhängern. Bild: Keystone

Texas wählt im Herbst einen neuen Senator. Bei den Vorwahlen der Republikaner zerfleischt sich ein Trio von Trump-Fans, während der US-Präsident sich zu keinem der drei bekennen will. Bei den Demokraten tritt ein medial gewandter Pastoren-Enkel gegen eine schwarze Power-Frau an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die heutigen Vorwahlen in Texas haben etwas von «Dallas» und «Denver»-Clan: So kurios ist die Lage im Senatsrennen.

Die Republikaner haben die Wahl zwischen drei Kandidaten, die alle Trump-Fans sind, ohne dass sich der Präsident zu einem bekennt.

Der amtierende Senator liegt im parteiinternen Rennen um den Kandidatenposten hinter einem Herausforderer. Gleichzeitig greifen sich die Drei mit attack ads auf derbe Art und Weise an.

Während den Demokraten in Washington die Charakterköpfe fehlen, kämpfen in Texas zwei der vielversprechendsten jungen Polit-Talente um die Nominierung für die Senatorenwahl im Herbst. Mehr anzeigen

John Cornyn vertritt nun schon seit 2003 Texas als Senator in Washington. Am 3. November – bei den Zwischenwahlen – will der Republikaner zum fünften Mal wiedergewählt werden.

Aber kann man Cornyn trauen? In einem von parteiinternen Gegnern veröffentlichten Werbespot wird das infrage gestellt. Kritisch wird etwa gefragt: Was war noch eine seiner ersten Amtshandlungen, eine Amnestie für «Illegale»? Hat er nicht elf Mal mit dem politischen Gegner gestimmt und Trumps Grenzzaun «naiv» genannt? Wollte der Senator sogar «Illegale» wählen lassen?

Cornyn muss erst in den Vorwahlen der Republikaner am 3. März bestehen – und US-Veteran Wesley Hunt hat etwas dagegen. Er ist für den Clip verantwortlich, gilt aber als Aussenseiter.

«Der Frauenhintergeher oder das texanische Arbeitstier?»

Cornyns grosser Konkurrent ist Ken Paxton: Der Senator konzentriert seine Wahlkampagne auf den Generalstaatsanwalt von Texas. «Der korrupte Ken Paxton hat seine Frau betrogen», prangert ein Werbespot von Cornyn an. Die Republikaner haben die Wahl: «Der Frauenhintergeher und Betrüger oder das texanische Arbeitstier?»

Das Team des Senators hat sogar eine Website namens KenStoppers.com eingerichtet, auf der anonyme Hinweise auf weitere Vergehen von Paxton gemeldet werden sollen. Dort ist auch nachzulesen: «Als Paxton einen Montblanc-Kugelschreiber im Wert von 1000 Dollar sah, der im Gericht zurückgelassen wurde, steckte er ihn ein.»

Tatsächlich hat Paxtons Ehefrau im Juli 2025 wegen Untreue die Scheidung eingereicht, was Corcyn gnadenlos ausnutzt. Deswegen meldet sich nun sogar die Tochter des Generalstaatsanwaltes zu Wort: «Mein Vater ist nicht perfekt, das ist keiner von uns», schreibt Mattie Hayworth. Und: «Los, schnapp' sie dir, Dad. Wir lieben dich, und wir sind bei dir.»

«Die Republikaner flippen wegen des Senatsrennens aus»

Warum Corcyn so auf Paxtons losgeht? Der Konkurrent läuft dem Amtsinhaber in Umfragen unter Republikanern den Rang ab. 36 Prozent wollen mit Paxton ins Rennen gehen, 34 Prozent setzen auf den bisherigen Senator und 26 Prozent wollen für Wesley Hunt stimmen, meldet die University of Texas.

Die Partei steht unter Spannung: «Die Republikaner flippen wegen des Senatsrennens in Texas aus», analysiert «Politico». «Ihr zunehmend bösartiger innerparteilicher Streit könnte sie einen wichtigen Senatssitz kosten.» John Thune, der republikanische Mehrheitsführer in Texas, warnt seine Parteikollegen, dass am Ende die Demokraten gewinnen könnten.

Wenn Paxton gewinnt, müssten die Republikaner mehr Geld in den Wahlkampf in Texas stecken, was Mittel für die Kampagnen in Staaten wie North Carolina, Georgia oder Michigan abzieht. Auch Mehrheitsführer Thune unterstützt Cornyn, doch Paxton gibt sich siegessicher. Eine etwaige Stichwahl würde im Mai stattfinden.

«Unterstütze alle drei»: Trump will sich nicht festlegen

Was allen drei republikanischen Kandidaten gemein ist: Sie alle schwören Donald Trump die Treue. Der Präsident jedoch hat sich bisher nicht zu einem der drei Männer bekannt: «Sie haben mich alle unterstützt. Sie sind alle gut. Wir werden sehen, was passiert. Aber ich unterstütze alle drei», zitiert ihn CNN.

Trump is in Texas today because the GOP is in trouble. Presidents don’t campaign in “safe” states unless something’s wrong. And, there's a lot wrong right now. Texans have suffered under one party rule for too long.



[image or embed] — Jessica Tarlov (@jessicatarlov.bsky.social) 27. Februar 2026 um 23:59

Attack ads, mit denen die parteiinterne Konkurrenz ausgestochen werden soll, gab es bei den Demokraten lange nicht. Dabei sind die Kandidaten recht verschieden: Auf der einen Seite Jasmine Crockett, eine schwarze Abgeordnete, die sich inzwischen auch landesweit einen Namen gemacht hat, weil sie kernig, klug, kompetent und schlagfertig ist.

Auf der anderen Seite macht ihr einer den Spitzenplatz der Demokraten streitig, der als aufstrebender Stern am Partei-Himmel bezeichnet wird: James Talarico, der Pastoren-Enkel mit christlichem Unterbau und einem Lehr-Diplom, der auch Texas' gottesfürchtigen Landvolk gefallen kann.

Demokraten: Zwei der «vielversprechendsten» Kandidaten

Crockett gilt als Favoritin bei den demokratischen Vorwahlen, doch Talarico gewinnt an Profil – nicht zuletzt wegen eines Interviews mit der «Late Show with Stephen Colbert», das im TV nicht gesendet werden durfte. Wegen der Selbst-Zensur des Senders wird das Gespräch online zum Hit: Alleine auf YouTube wurde es 9 Millionen Mal angesehen.

Talarico hausiert mit seinem Glauben, setzt sich aber gleichzeitig gegen einen «Krebs» ein, der seine Kirche befallen habe: «Die Sünde, die der christliche Nationalismus ist», wie er es in einer Predigt im Oktober 2023 ausdrückt. Er ist der Kandidat, der auch Konservativere anspricht: Stephen Colbert erzählt er, dass Besucher ihm nach Veranstaltungen oft zuraunen würden, sie seien ja eigentlich gar keine demokratischen Wähler.

Talarico likes to say, “The biggest divide in our country is not left versus right, it’s top versus bottom. Billionaires want us looking left and right at each other so that we’re not looking up at them.” Like Pete Buttigieg, he thrives on Fox News.



[image or embed] — M 💓 (@liveadivinelife.bsky.social) 25. Februar 2026 um 23:09

Was Talarico neben dem Parteibuch mit seiner grössten Konkurrentin gemein hat, ist das junge Alter: Er ist erst 36 Jahre alt, Jasmine Crockett nur acht Jahre älter. «Das Problem [der Demokraten] ist, dass zwei ihrer vielversprechenderen Kandidaten um einen einzigen Platz wetteifern», analysiert «The New Yorker».

Enges Rennen bei den Demokraten

Wer macht das Rennen: die Hemdsärmlige oder der Prediger? «Crockett gegen Talarico ist ein Aufeinandertreffen der demokratischen Stile in der Vorwahl in Texas», fasst «USA Today» zusammen. «Politico» stimmt zu: «Das Rennen wurde viel mehr über den Stil der Kandidaten ausgefochten als über ideologische oder politische Unterschiede.»

Crockett liegt vor der heutigen Vorwahl der Demokraten in den Umfragen vorn. Die University of Texas taxierte sie auf 56 Prozent, während Talarico auf 44 Prozent kommt – siehe obiges Video. Eine jüngere Umfrage von Emerson College Polling/KXAN sieht ihn dagegen bei 52 Prozent – und die Favoritin Crockett bei nur 47 Prozent.

Good things are still happening. Early voting numbers in Texas and results in special elections in Pennsylvania point to growing Democratic enthusiasm heading into the midterms. And the USA women's Olympic hockey team reminded us all that excellence and integrity can still shine through the noise.



[image or embed] — George Takei (@georgetakei.bsky.social) 1. März 2026 um 20:01

Und so sagen diese heutigen Vorwahlen in Texas viel darüber aus, was in den USA so los ist. Eine Regierungspartei, die sich zerfleischt, ohne dass das Herrchen eingreift. Ein amtierender Alpha-Hund, der vielleicht gar nicht ins Rennen einsteigen darf, weil er aus den eigenen Reihen verdrängt wird. Ein Gegner, der im politischen Washington kaum mit coolen Köpfen punktet, aber in Texas gleich zwei davon verheizt. Was für eine Verschwendung!