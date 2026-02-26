  1. Privatkunden
Kreuzverhör im Epstein-Ausschuss Hillary Clinton will, dass Donald Trump «unter Eid» aussagt

Philipp Fischer

26.2.2026

Das Ehepaar Clinton sagt vor einem Kongress-Ausschuss zum Fall Epstein aus. Hillary Clinton wirft den Republikanern Vertuschung vor – und verlangt eine Anhörung von US-Präsident Donald Trump unter Eid.
Das Ehepaar Clinton sagt vor einem Kongress-Ausschuss zum Fall Epstein aus. Hillary Clinton wirft den Republikanern Vertuschung vor – und verlangt eine Anhörung von US-Präsident Donald Trump unter Eid.
Archivbild: Keystone/EPA/Ricky Carioti

Bill und Hillary Clinton stellen sich vor dem US-Kongress den Fragen zum Skandal um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Hillary Clinton und führende Demokraten wittern ein «abgekartetes Spiel» – vielmehr sollte sich US-Präsident Donald Trump vor dem Epstein-Ausschuss  äüssern.

,
,

DPA, Agence France-Presse, Redaktion blue News

26.02.2026, 20:18

26.02.2026, 20:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Heute hat Hillary Clinton im US-Kongress zur Epstein-Affäre ausgesagt, morgen wird sich dort auch der ehemalige Präsident Bill Clinton äussern.
  •  In ihrer Befragung hat Hillary Clinton jede Kenntnis von Straftaten des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zurückgewiesen.
  • Sie fordert vielmehr den Fokus auf Donald Trump zu legen und verlangt eine Anhörung des US-Präsidenten vor dem US-Kongress «unter Eid».
Mehr anzeigen

Im Skandal um den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein haben die oppositionellen Demokraten eine Vorladung von Präsident Donald Trump vor den Kongress verlangt. Die frühere Aussenministerin Hillary Clinton forderte am Donnerstag vor dem zuständigen Aufsichtsausschuss, dieser solle Trump «unter Eid zu den zehntausenden Male befragen, die er in den Epstein-Akten auftaucht». Clinton veröffentlichte ihre Erklärung im Onlinedienst X.

Der führende Demokrat in dem Untersuchungsausschuss, Robert Garcia sagte, Trump müsse «die Fragen beantworten, die im ganzen Land von Überlebenden gestellt werden». Nach der Befragung von Hillary Clinton per Videoschaltung aus ihrem Haus im Bundesstaat New York wollen die Abgeordneten am Freitag ihren Mann anhören, den früheren Präsidenten Bill Clinton.

Neues Protokoll aufgetaucht. «Zum Glück stoppen Sie Epstein», soll Trump dem Polizeichef gesagt haben

Neues Protokoll aufgetaucht«Zum Glück stoppen Sie Epstein», soll Trump dem Polizeichef gesagt haben

Garcia warf der US-Regierung und den Republikanern erneut «Vertuschung» vor. Kurz vor der Befragung von Ex-Aussenministerin Clinton hatten der Radiosender NPR und die «New York Times» berichtet, das Justizministerium habe bei der Veröffentlichung der Epstein-Akten Dokumente zurückgehalten, in denen eine Frau Missbrauchsvorwürfe gegen Trump erhebt.

Müssen die Clintons für Trump herhalten?

Der republikanische Vorsitzende des Aufsichtsausschusses, James Comer, nannte eine Befragung Trumps im Kongress dagegen nicht nötig. Der Präsident werde ohnehin jeden Tag von Journalisten zu seinem Wissen über den Fall und über seine Beziehung zu Epstein befragt, sagte Comer vor Medienvertretern. An die Clintons hätten die Abgeordneten dagegen «viele Fragen».

Was sonst aufgefallen ist. Kein einziges Wort zu Epstein – Demokrat Green (schon wieder) abgeführt

Was sonst aufgefallen istKein einziges Wort zu Epstein – Demokrat Green (schon wieder) abgeführt

Die Demokraten sehen in der Vorladung des Ehepaars Clinton ein politisches Manöver, um von Trumps eigener Verstrickung in den Epstein-Skandal abzulenken.

«Drückte Kopf auf Penis». Trump sieht sich im Fall Epstein entlastet – ein neues FBI-Dokument erzählt anderes

«Drückte Kopf auf Penis»Trump sieht sich im Fall Epstein entlastet – ein neues FBI-Dokument erzählt anderes

Diesen Vorwurf wies Comer zurück. Die Befragung der Clintons sei «keine parteiische Hexenjagd», betonte er. Niemand werfe dem Paar derzeit ein Fehlverhalten vor.

Bill Clinton sagt vor US-Kongress aus

Der frühere US-Präsident Bill Clinton soll an diesem Freitag zum Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vor dem US-Parlament aussagen. Dort wird der Fall politisch aufgearbeitet. Der 79-Jährige kannte den 2019 gestorbenen Finanzier aus New York, der einen Missbrauchsring betrieben hatte. Sein Name und Bilder von ihm tauchen in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf. Ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit seiner Bekanntschaft zu Epstein hatte Clinton aber wiederholt bestritten.

Hillary Clinton weist Vorwürfe im Epstein-Ausschuss zurück

Hillary Clinton hat bei ihrer Befragung vor dem US-Parlament jede Kenntnis von Straftaten des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zurückgewiesen. In ihrem in den sozialen Medien schriftlich verbreiteten Eröffnungsstatement erklärte sie, sie habe kein Wissen von dessen kriminellen Aktivitäten gehabt und erinnere sich nicht an Begegnungen mit Epstein. Sie sei weder mit ihm geflogen noch habe sie seine Insel oder Anwesen besucht.

Hillary Clinton erschien am Donnerstag in Chappaqua, einer Gemeinde im US-Bundessaat New York, in der sie mit ihrem Mann, Ex-Präsident Bill Clinton lebt, zu einer nicht öffentlichen Anhörung vor dem Kontrollausschuss des US-Repräsentantenhauses. Zuvor hatte der republikanisch geführte Ausschuss mit einem Strafverfahren wegen Missachtung des Kongresses gedroht.

In ihrem Statement hob Hillary Clinton ausführlich ihr langjähriges Engagement gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung hervor. Als Senatorin und später als Aussenministerin sei die Unterstützung internationaler Programme zur Bekämpfung von Sexhandel und die Stärkung von Opferschutzinitiativen zentrales Anliegen ihrer Arbeit gewesen, nicht nur ein «politisches Schlagwort».

Mysteriöser Epstein-Tod

Epstein stand unter Verdacht, mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen sexuell missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben. Er wurde 2008 erstmals verurteilt, weil er eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet hatte. Nach einem umstrittenen Deal mit der Staatsanwaltschaft musste er damals aber nur 13 Monate im Gefängnis absitzen.

Haley Robson wurde missbraucht. Epstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»

Haley Robson wurde missbrauchtEpstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»

Einen Monat, nachdem Epstein 2019 unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erneut festgenommen worden war, wurde er tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden. Nach offiziellen Angaben nahm er sich das Leben.

Trump äussert sich zu Epstein-Fall: Mag Clinton-Fotos nicht

Trump äussert sich zu Epstein-Fall: Mag Clinton-Fotos nicht

Tausende Ermittlungsakten zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein sind veröffentlicht worden. Jetzt meldet sich US-Präsident Donald Trump erstmals länger dazu – und macht Demokraten erneut Vorwürfe.

24.12.2025

Mehr zum Thema

Trump, Mord und die CIA. Vier Punkte, die zeigen, dass der Fall Epstein zum Himmel stinkt

Trump, Mord und die CIAVier Punkte, die zeigen, dass der Fall Epstein zum Himmel stinkt

«Riesiger Fehler gewesen». Bill Gates gesteht Affären und entschuldigt sich für Epstein-Kontakte

«Riesiger Fehler gewesen»Bill Gates gesteht Affären und entschuldigt sich für Epstein-Kontakte

Von Musk bis Ex-Prinz Andrew. Was in den neu veröffentlichten Epstein-Files drinsteckt

Von Musk bis Ex-Prinz AndrewWas in den neu veröffentlichten Epstein-Files drinsteckt

