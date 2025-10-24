  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schnee brach plötzlich weg Mädchen (10) stürzt beim Skifahren in Gletscherspalte

Sven Ziegler

24.10.2025

Das Mädchen stürzte plötzlich in eine Spalte. (Symbolbild)
Das Mädchen stürzte plötzlich in eine Spalte. (Symbolbild)

Im Tiroler Skigebiet Hintertuxer Gletscher ist ein zehnjähriges Mädchen aus Serbien in eine Gletscherspalte gestürzt. Die Skifahrerin gehörte zu einer Trainingsgruppe und hatte laut Polizei die markierte Piste verlassen. Sie wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht.

Redaktion blue News

24.10.2025, 12:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein zehnjähriges Mädchen stürzte beim Skitraining in Hintertux in eine Gletscherspalte.
  • Das Kind lag sechs Meter tief und konnte nach einem aufwendigen Einsatz gerettet werden.
  • Sie erlitt Handschmerzen und wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen.
Mehr anzeigen

Ein dramatischer Zwischenfall hat sich am Mittwoch im Skigebiet Hintertuxer Gletscher (Tirol) ereignet: Eine zehnjährige Skifahrerin aus Serbien stürzte beim Training in eine Gletscherspalte.

Wie die Tiroler Polizei mitteilt, war das Mädchen Teil einer alpinen Trainingsgruppe und missachtete offenbar die Anweisungen ihres Trainers. Auf dem Weg zur Trainingsstrecke fuhr sie im Bereich der roten Piste Nr. 9 in den ungesicherten Skiraum.

Nur wenige Meter später brach der Schnee unter ihr ein. Die Zehnjährige fiel in eine Spalte und blieb rund sechs Meter tief auf einem Felsen liegen. Sofort wurde ein Notruf abgesetzt, woraufhin ein aufwendiger Rettungseinsatz eingeleitet wurde.

Rettungskräfte seilten sich in die etwa zehn Meter tiefe Spalte ab und konnten das Mädchen nach kurzer Zeit unverletzt, aber stark unterkühlt und mit Handschmerzen bergen. Anschliessend wurde sie mit einem Helikopter ins Spital geflogen.

Die Polizei spricht von «Glück im Unglück». 

Meistgelesen

So kam es wirklich zu Trumps Russland-Wende
Der Winter ist da – diese Pässe sind gesperrt
Berner Gault-Millau-Restaurant schliesst  – Inhaberin zieht ernüchternde Bilanz
Michelle beendet Schlager-Karriere nach 34 Jahren – das ist der wahre Grund
«Es gibt einen Plan»: Trump «wird eine dritte Amtszeit kriegen», sagt Steve Bannon