Im Tiroler Skigebiet Hintertuxer Gletscher ist ein zehnjähriges Mädchen aus Serbien in eine Gletscherspalte gestürzt. Die Skifahrerin gehörte zu einer Trainingsgruppe und hatte laut Polizei die markierte Piste verlassen. Sie wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein zehnjähriges Mädchen stürzte beim Skitraining in Hintertux in eine Gletscherspalte.

Das Kind lag sechs Meter tief und konnte nach einem aufwendigen Einsatz gerettet werden.

Sie erlitt Handschmerzen und wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Mehr anzeigen

Ein dramatischer Zwischenfall hat sich am Mittwoch im Skigebiet Hintertuxer Gletscher (Tirol) ereignet: Eine zehnjährige Skifahrerin aus Serbien stürzte beim Training in eine Gletscherspalte.

Wie die Tiroler Polizei mitteilt, war das Mädchen Teil einer alpinen Trainingsgruppe und missachtete offenbar die Anweisungen ihres Trainers. Auf dem Weg zur Trainingsstrecke fuhr sie im Bereich der roten Piste Nr. 9 in den ungesicherten Skiraum.

Nur wenige Meter später brach der Schnee unter ihr ein. Die Zehnjährige fiel in eine Spalte und blieb rund sechs Meter tief auf einem Felsen liegen. Sofort wurde ein Notruf abgesetzt, woraufhin ein aufwendiger Rettungseinsatz eingeleitet wurde.

Rettungskräfte seilten sich in die etwa zehn Meter tiefe Spalte ab und konnten das Mädchen nach kurzer Zeit unverletzt, aber stark unterkühlt und mit Handschmerzen bergen. Anschliessend wurde sie mit einem Helikopter ins Spital geflogen.

Die Polizei spricht von «Glück im Unglück».