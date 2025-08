Auf Atombomben-Tour durch Hiroshima: Schüler zeigt Touristen die Narben seiner Heimatstadt

STORY: Es ist eine besondere Mission, mit der Shun Sasaki durch die Strassen von Hiroshima zieht. Der japanische Schüler führt Touristen durch die japanische Stadt, die durch den ersten Kriegseinsatz einer Atombombe zerstört wurde. An diesem Tag ist es eine Familie aus Kanada, die mehr wissen möchte über den 6. August 1945, den Tag, an dem die US-Amerikaner die Bombe über der Stadt abwarfen. Zehntausende Menschen starben auf der Stelle, bis Ende 1945 stieg die Zahl auf schätzungsweise 140.000. Viele Überlebende, die sogenannten Hibakusha, wurden verstrahlt, auch Shuns Urgrossmutter. Kennenlernen konnte der Zwölfjährige sie nicht mehr. Yuriko Sasaki starb 2002 im Alter von 69 Jahren an Darmkrebs. Medizinische Belege, dass sie durch die Strahlung erkrankte, wurden nie erbracht. Kazuyoshi Sasaki, Grossvater von Shun: «Meine Mutter half zu Hause bei den Hausarbeiten. Sie war gerade mal in der 7. oder 8. Klasse. Als die Atombombe fiel, war ihnen nicht bewusst, um was es sich handelte. Ihr Haus stürzte ein und sie wurde unter den Trümmern begraben. Sie erlitt keine Verbrennungen, aber sie wurde durch die Strahlung geschädigt.» Trotz des schweren Schicksals seiner Familie und seiner Stadt will Shun seinen Gästen eine Botschaft der Hoffnung und des Friedens vermitteln. «Das Gefährlichste ist, zu vergessen, was vor langer Zeit passiert ist. Deshalb denke ich, dass wir die Geschichte an die nächste Generation weitergeben sollten, damit sie niemals in Vergessenheit gerät. Nie wieder.» Etwa zweimal im Monat bietet Shun seine Touren im Friedenspark an – und das schon seit fünf Jahren. An rund 2.000 Menschen hat er so bereits seine Geschichte weitergeben können. «Als ich hörte, dass seine Familie, seine Urgrossmutter, Überlebende waren, wurde mir alles klar, ich konnte es besser nachvollziehen und es wurde viel persönlicher. Toll, dass er das mit uns geteilt hat.» Zum 80. Jahrestag des Atombombenabwurfs findet in Hiroshima eine Gedenkfeier für die Opfer statt. Wegen seines ehrenamtliches Engagements wurde Shun als eines von zwei lokalen Kindern ausgewählt, die bei der Zeremonie sprechen dürfen.

31.07.2025