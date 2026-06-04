  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sikh ersticht 18-Jährigen Hitlergruss, Morddrohungen und Randale – Briten fürchten neuen Krawallsommer

dpa

4.6.2026 - 12:57

Hitlergruss am 2. Juni in Southampton.
Hitlergruss am 2. Juni in Southampton.
Screenshot: X

Ein krasser Polizeifehler im Mordfall an einem weissen Studenten löst eine Debatte über Ungleichbehandlung und Rassismus aus. Ein bekannter Rechtsextremist ruft zu Protest auf – der rasch eskaliert.

DPA

04.06.2026, 12:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Sikh ist am 1. Juni in Southampton verurteilt worden, weil er im Dezember den 18-jährigen Henry Nowak erstochen hat.
  • Da die Polizei zunächst das Opfer für den Täter hielt, wurden Nowak Handschellen angelegt. Zu spät wurde er medizinisch versorgt.
  • Auf das Urteil gegen den Täter folgten Aufrufe zum Protest vor allem von rechts, die in Ausschreitungen mündeten.
  • Trotz eines Appells vom Vater des Opfers hält der gewaltätige Protest an. Polizisten erhielten Morddrohungen.
Mehr anzeigen

«Ich kann nicht atmen», «ich wurde niedergestochen» – die Aufnahme einer Polizei-Bodycam, die Henry Nowaks letzte Worte festhielt, ist schwer zu ertragen.

Dem 18-jährigen britischen Studenten, der an einem Dezemberabend hilflos am Boden vor einem Haus im englischen Southampton liegt, wird von den Beamten kein Glauben geschenkt. Stattdessen legen sie dem Sterbenden Handschellen an.

Zu sehen ist auch sein Mörder, der behauptet, als Anhänger der Sikh-Religion rassistisch beleidigt worden zu sein und sich als Opfer darstellt. Der inzwischen zu lebenslanger Haft verurteilte Mann hatte angegeben, die Tatwaffe aus religiösen Gründen getragen zu haben.

Rechte rufen zu Demonstrationen auf

Der Vorfall erhitzt derzeit in Grossbritannien die Gemüter. Am 2. Juni kommt es sogar zu gewaltsamen Ausschreitungen. Elf Beamtinnen und Beamte werden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. Wie viele Verletzte es unter den Protestierenden gab, war zunächst unklar. 

Hunderte Menschen waren zuvor einem Aufruf des Rechtsextremen Tommy Robinson gefolgt. Sie werfen der Polizei Ungleichbehandlung – konkret eine Benachteiligung der weissen Mehrheitsbevölkerung – vor.

Morons outside Southampton police station expressing 'pure cold rage'. Can't imagine what gave them that idea.

[image or embed]

— Parody Nigel Farage (@parodypm.bsky.social) 2. Juni 2026 um 21:57

Robinson, der eigentlich Stephen Yaxley-Lennon heisst, ist einer der bekanntesten Rechtsextremen Grossbritanniens und mehrfach vorbestraft. Er stammt aus der Hooligan-Szene. Der frühere Chef der rechtsextremen Vereinigung English Defence League ist in rechten Kreisen international bestens vernetzt und bekannt für seine islamfeindlichen Aktivitäten.

Angst vor neuem Krawallsommer

Auf Videos, die im Internet kursieren, ist zu sehen, wie Mülltonnen, Warnkegel und andere Gegenstände auf Polizisten geschleudert werden. In verschiedenen Clips sieht man, wie Beamte in Schutzausrüstung eine aufgebrachte Menschenmenge mit ihren Schilden zurückdrängen. Zwei Menschen wurden nach Angaben von Polizeistaatssekretärin Sarah Jones festgenommen. 

Die Szenen erinnern an den Krawallsommer von 2024, als es in etlichen Städten Englands und Nordirlands wochenlang zu rassistisch motivierten Ausschreitungen kam. Zum Anlass hatten die Krawallmacher damals den Mord an drei Mädchen im nordenglischen Southport genommen.

Es kam zu Angriffen auf Asylbewerberunterkünfte, Moscheen und Läden muslimischer Inhaber, nachdem Gerüchte kursiert waren, es handle sich bei dem Täter um einen muslimischen Asylbewerber. Indessen war es ein in Grossbritannien geborener Mann mit ruandischen Wurzeln.

Appell vom Vaters des Opfers

Premierminister Keir Starmer verurteilte die Krawalle. «Ungeachtet unseres Schmerzes gibt es keine Rechtfertigung für weitere Gewalt und Unruhen», sagte Starmer im Parlament. Die Angriffe auf Polizisten seien «schändlich und völlig inakzeptabel». Alle, die sich an den Ausschreitungen beteiligen, würden die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen.

Die Szenen in Southampton seien «komplett inakzeptabel», schrieb auch Innenministerin Shabana Mahmood auf der Plattform X. Es gebe keine Rechtfertigung, die Tragödie zum Vorwand zu nehmen, um Gewalt und Unruhe zu schüren. Sie dankte der Polizei, die «grossen Mut und Ruhe angesichts beschämender Gewalt gezeigt hat, die gegen sie gerichtet war». 

Auch der Vater des Opfers hatte zu Mässigung aufgerufen. «Wir wollen nicht, dass sein Tod dazu benutzt wird, noch mehr Spaltung, Hass oder Spannung zu schaffen», so ein Statement von Mark Nowak nach dem Urteil am 1. Juni.

Farage sieht Weisse im Nachteil

Der Chef rechtspopulistischen Partei Reform UK, Nigel Farage, warf der Regierung hingegen bei der Fragestunde im Parlament vor, ein Zwei-Klassen-System bei der Polizei geschaffen zu haben, das Weisse benachteilige.

Far Right racist thugs rioting in Southampton because people like Nigel Farage have encouraged them to. When will we see the suit wearing millionaire ringleaders in court?

[image or embed]

— BladeoftheSun (@bladeofthes.bsky.social) 2. Juni 2026 um 22:34

Er hatte den Fall mit dem des schwarzen US-Amerikaners George Floyd verglichen, der in Minneapolis im Griff eines Polizisten starb und als Reaktion zu «blanker, kalter Wut» aufgerufen. 

Im Parlament warnte Farage, der Ärger, der sich in Southampton Bahn gebrochen habe, könne noch deutlich stärker werden – und handelte sich damit etliche Zwischenrufe ein, in denen er bezichtigt wurde, die Gewalt angestachelt zu haben.

Seems like an apposite day to post this cartoon #Southampton #Nowak #HopeNotHate

[image or embed]

— Thom Daniels (@twvd73.bsky.social) 3. Juni 2026 um 08:15

Starmer warf Farage hingehen vor, den Wunsch der Familie Henry Nowaks zu ignorieren, seinen Tod nicht zu instrumentalisieren. Das sei unverzeihlich und zeige «genau, wer er ist», sagte der Premier über Farage, dessen Partei derzeit die Umfragen in Grossbritannien anführt.

Mordohungen gegen Polizisten

Das Vorgehen der Polizei soll nun von der Aufsichtsstelle für Polizeiverhalten (IOPC) untersucht werden. Einer der am Einsatz beteiligten Beamten hat laut Polizei bereits den Dienst quittiert, drei andere sind demnach hingegen weiter im Amt.

Laut Innenministerin Mahmood hatte ein weiterer Beamter, der fälschlicherweise mit dem Fall in Verbindung gebracht wurde, Morddrohungen erhalten und musste mit seiner Familie umziehen.

Die Regierung unterstütze die Arbeit der IOPC bei der Aufklärung des Vorfalls voll und ganz, versicherte Starmer. Man müsse nun «schwierige Fragen» klären, nicht zuletzt, ob der Umgang mit Rassismus die Entscheidungen der Polizisten beeinflusst habe. Er fügte jedoch hinzu: «Jetzt ist Zeit für ernsthafte Arbeit, nicht für Wut.»

Meistgelesen

Daniel Jositsch verlässt die SP – und kandidiert als Parteiloser
Boeing-Dreamliner geht vor dem Terminal plötzlich in die Knie – mehrere Verletzte
Hisbollah gegen Waffenruhe +++ «Böse Republikaner und Dummokraten»: Trump wütet
«Reisende sollte man ziehen lassen»: Samira Marti über den Rücktritt von Daniel Jositsch
Neue Bilder vom Everest sorgen für Entsetzen

Videos aus dem Ressort

Ausnahmezustand in Grossbritannien: Menschenmassen baden illegal im Naturreservat – Tiere gestresst

Ausnahmezustand in Grossbritannien: Menschenmassen baden illegal im Naturreservat – Tiere gestresst

Riesenandrang im Londoner Stadtteil Hampstead: Menschen treffen sich beim Naturreservat «Hampstead Heath» und gehen im Teich baden. Doch das hat fatale Folgen für die Flora und Fauna.

29.05.2026

Seltenes Naturschauspiel in Japan: Darum leuchten diese Meereswellen nachts intensiv blau

Seltenes Naturschauspiel in Japan: Darum leuchten diese Meereswellen nachts intensiv blau

Blaue Meereswellen – echt oder fake? In den sozialen Medien erscheinen derzeit zahlreiche Videos von blau leuchtenden Meereswellen in Japan. Was hinter diesem seltenen Naturspektakel steckt, erfährst du im Video.

29.05.2026

Horrorfahrt in Freizeitpark: Achterbahn steckt stundenlang 30 Meter über dem Boden fest

Horrorfahrt in Freizeitpark: Achterbahn steckt stundenlang 30 Meter über dem Boden fest

Eine Achterbahnfahrt auf der «Iron Shark» im amerikanischen Houston wird zur Horrorfahrt: Vier Stunden lang stecken acht Jugendliche fest, bis die Feuerwehrleute alle Betroffenen evakuieren.

29.05.2026

Ausnahmezustand in Grossbritannien: Menschenmassen baden illegal im Naturreservat – Tiere gestresst

Ausnahmezustand in Grossbritannien: Menschenmassen baden illegal im Naturreservat – Tiere gestresst

Seltenes Naturschauspiel in Japan: Darum leuchten diese Meereswellen nachts intensiv blau

Seltenes Naturschauspiel in Japan: Darum leuchten diese Meereswellen nachts intensiv blau

Horrorfahrt in Freizeitpark: Achterbahn steckt stundenlang 30 Meter über dem Boden fest

Horrorfahrt in Freizeitpark: Achterbahn steckt stundenlang 30 Meter über dem Boden fest

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Libanon. Hisbollah lehnt Waffenruhe mit Israel ab

LibanonHisbollah lehnt Waffenruhe mit Israel ab

Iran-Konflikt. Hisbollah gegen Waffenruhe +++ «Böse Republikaner und Dummokraten»: Trump wütet

Iran-KonfliktHisbollah gegen Waffenruhe +++ «Böse Republikaner und Dummokraten»: Trump wütet

Libanon. Hisbollah lehnt Waffenruhe mit Israel ab

LibanonHisbollah lehnt Waffenruhe mit Israel ab