Hitlergruss am 2. Juni in Southampton. Screenshot: X

Ein krasser Polizeifehler im Mordfall an einem weissen Studenten löst eine Debatte über Ungleichbehandlung und Rassismus aus. Ein bekannter Rechtsextremist ruft zu Protest auf – der rasch eskaliert.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Sikh ist am 1. Juni in Southampton verurteilt worden, weil er im Dezember den 18-jährigen Henry Nowak erstochen hat.

Da die Polizei zunächst das Opfer für den Täter hielt, wurden Nowak Handschellen angelegt. Zu spät wurde er medizinisch versorgt.

Auf das Urteil gegen den Täter folgten Aufrufe zum Protest vor allem von rechts, die in Ausschreitungen mündeten.

Trotz eines Appells vom Vater des Opfers hält der gewaltätige Protest an. Polizisten erhielten Morddrohungen. Mehr anzeigen

«Ich kann nicht atmen», «ich wurde niedergestochen» – die Aufnahme einer Polizei-Bodycam, die Henry Nowaks letzte Worte festhielt, ist schwer zu ertragen.

Dem 18-jährigen britischen Studenten, der an einem Dezemberabend hilflos am Boden vor einem Haus im englischen Southampton liegt, wird von den Beamten kein Glauben geschenkt. Stattdessen legen sie dem Sterbenden Handschellen an.

#HenryNowak Arrested as he lay dying in the street. Henry Nowak was stabbed repeatedly while walking back to his student halls after a night out in Southampton in December 2025.#justice for Henry 🙏 pic.twitter.com/JrcPNgDAua — Dolly van den Berg (@dendolly1) June 3, 2026

Zu sehen ist auch sein Mörder, der behauptet, als Anhänger der Sikh-Religion rassistisch beleidigt worden zu sein und sich als Opfer darstellt. Der inzwischen zu lebenslanger Haft verurteilte Mann hatte angegeben, die Tatwaffe aus religiösen Gründen getragen zu haben.

Rechte rufen zu Demonstrationen auf

Der Vorfall erhitzt derzeit in Grossbritannien die Gemüter. Am 2. Juni kommt es sogar zu gewaltsamen Ausschreitungen. Elf Beamtinnen und Beamte werden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. Wie viele Verletzte es unter den Protestierenden gab, war zunächst unklar.

Hunderte Menschen waren zuvor einem Aufruf des Rechtsextremen Tommy Robinson gefolgt. Sie werfen der Polizei Ungleichbehandlung – konkret eine Benachteiligung der weissen Mehrheitsbevölkerung – vor.

Robinson, der eigentlich Stephen Yaxley-Lennon heisst, ist einer der bekanntesten Rechtsextremen Grossbritanniens und mehrfach vorbestraft. Er stammt aus der Hooligan-Szene. Der frühere Chef der rechtsextremen Vereinigung English Defence League ist in rechten Kreisen international bestens vernetzt und bekannt für seine islamfeindlichen Aktivitäten.

Angst vor neuem Krawallsommer

Auf Videos, die im Internet kursieren, ist zu sehen, wie Mülltonnen, Warnkegel und andere Gegenstände auf Polizisten geschleudert werden. In verschiedenen Clips sieht man, wie Beamte in Schutzausrüstung eine aufgebrachte Menschenmenge mit ihren Schilden zurückdrängen. Zwei Menschen wurden nach Angaben von Polizeistaatssekretärin Sarah Jones festgenommen.

Riot erupts in Southampton between police and protesters as Henry Nowak protest turns ugly. Full video on YT. #henrynowak #Southampton pic.twitter.com/ItfF9XNBIm — Urban Pictures (@Urban_Pictures) June 3, 2026

Die Szenen erinnern an den Krawallsommer von 2024, als es in etlichen Städten Englands und Nordirlands wochenlang zu rassistisch motivierten Ausschreitungen kam. Zum Anlass hatten die Krawallmacher damals den Mord an drei Mädchen im nordenglischen Southport genommen.

Here are your British Patriots!



A pack of shameless hypocrites who claim to value white British lives above all else, yet openly celebrate the Nazi German regime that slaughtered hundreds of thousands of Britons. Over 600 of them were civilians in Southampton alone, blasted to… pic.twitter.com/hbqlwO7nCT — Master_Debunker (@Master_Debunker) June 2, 2026

Es kam zu Angriffen auf Asylbewerberunterkünfte, Moscheen und Läden muslimischer Inhaber, nachdem Gerüchte kursiert waren, es handle sich bei dem Täter um einen muslimischen Asylbewerber. Indessen war es ein in Grossbritannien geborener Mann mit ruandischen Wurzeln.

Appell vom Vaters des Opfers

Premierminister Keir Starmer verurteilte die Krawalle. «Ungeachtet unseres Schmerzes gibt es keine Rechtfertigung für weitere Gewalt und Unruhen», sagte Starmer im Parlament. Die Angriffe auf Polizisten seien «schändlich und völlig inakzeptabel». Alle, die sich an den Ausschreitungen beteiligen, würden die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen.

Die Szenen in Southampton seien «komplett inakzeptabel», schrieb auch Innenministerin Shabana Mahmood auf der Plattform X. Es gebe keine Rechtfertigung, die Tragödie zum Vorwand zu nehmen, um Gewalt und Unruhe zu schüren. Sie dankte der Polizei, die «grossen Mut und Ruhe angesichts beschämender Gewalt gezeigt hat, die gegen sie gerichtet war».

Henry Nowak’s father gives an emotional speech outside court asking the government to treat knife crime as an emergency pic.twitter.com/xtsuG81Cuv — Southampton Times (@sotontimes) June 1, 2026

Auch der Vater des Opfers hatte zu Mässigung aufgerufen. «Wir wollen nicht, dass sein Tod dazu benutzt wird, noch mehr Spaltung, Hass oder Spannung zu schaffen», so ein Statement von Mark Nowak nach dem Urteil am 1. Juni.

Farage sieht Weisse im Nachteil

Der Chef rechtspopulistischen Partei Reform UK, Nigel Farage, warf der Regierung hingegen bei der Fragestunde im Parlament vor, ein Zwei-Klassen-System bei der Polizei geschaffen zu haben, das Weisse benachteilige.

Far Right racist thugs rioting in Southampton because people like Nigel Farage have encouraged them to. When will we see the suit wearing millionaire ringleaders in court?



[image or embed] — BladeoftheSun (@bladeofthes.bsky.social) 2. Juni 2026 um 22:34

Er hatte den Fall mit dem des schwarzen US-Amerikaners George Floyd verglichen, der in Minneapolis im Griff eines Polizisten starb und als Reaktion zu «blanker, kalter Wut» aufgerufen.

Im Parlament warnte Farage, der Ärger, der sich in Southampton Bahn gebrochen habe, könne noch deutlich stärker werden – und handelte sich damit etliche Zwischenrufe ein, in denen er bezichtigt wurde, die Gewalt angestachelt zu haben.

Starmer warf Farage hingehen vor, den Wunsch der Familie Henry Nowaks zu ignorieren, seinen Tod nicht zu instrumentalisieren. Das sei unverzeihlich und zeige «genau, wer er ist», sagte der Premier über Farage, dessen Partei derzeit die Umfragen in Grossbritannien anführt.

Mordohungen gegen Polizisten

Das Vorgehen der Polizei soll nun von der Aufsichtsstelle für Polizeiverhalten (IOPC) untersucht werden. Einer der am Einsatz beteiligten Beamten hat laut Polizei bereits den Dienst quittiert, drei andere sind demnach hingegen weiter im Amt.

Laut Innenministerin Mahmood hatte ein weiterer Beamter, der fälschlicherweise mit dem Fall in Verbindung gebracht wurde, Morddrohungen erhalten und musste mit seiner Familie umziehen.

Die Regierung unterstütze die Arbeit der IOPC bei der Aufklärung des Vorfalls voll und ganz, versicherte Starmer. Man müsse nun «schwierige Fragen» klären, nicht zuletzt, ob der Umgang mit Rassismus die Entscheidungen der Polizisten beeinflusst habe. Er fügte jedoch hinzu: «Jetzt ist Zeit für ernsthafte Arbeit, nicht für Wut.»