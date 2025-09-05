Hitzige Debatte im US-Senat um Impf-Strategie von RFK Jr.

Robert F. Kennedy Jr.. am 4. September vor dem Senate Finance Committee in Washington. KEYSTONE

Vor dem US-Senat musste sich Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. kritischen Fragen zu seiner umstrittenen Gesundheitspolitik stellen – besonders zu Impfempfehlungen und dem Umbau der Gesundheitsbehörde CDC. Die Sitzung eskalierte mehrfach.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat am 4. September vor dem Senate Finance Committee Rede und Antwort stehen müssen.

Bei der Debatte in dem Senatsausschuss ging es hoch her: Demokraten fordern den Rücktritt von RFK Jr.

Strittig ist vor allem die Haltung des Ministers zu Impfungen, aber auch sein Führungsstil und der Rückblick auf die Pandemie sorgen für Ärger. Mehr anzeigen

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat seine umstrittene Covid-19-Impfpolitik in einer hitzigen, dreistündigen Senatsanhörung verteidigt. Medizinische Fachgesellschaften und mehrere demokratische Abgeordnete forderten Kennedys Entlassung, und die Anhörung am gestrigen Donnerstag eskalierte mehrfach in lautstarke Wortgefechte.

Kennedy bezeichnete etwa Senator Ben Ray Lujan aus New Mexico als «lächerlich» und warf ihm vor, «Kauderwelsch» zu reden. Lujan hatte Kennedy aufgefordert, sämtliche Protokolle seiner Studien zu Autismus und Impfstoffen offenzulegen.

«Sie sind ein Scharlatan», sagte die demokratische Senatorin Maria Cantwell aus Washington während des Schlagabtauschs. «Die Geschichte der Impfstoffe ist sehr klar.»

Wirbel um entlassene CDC-Chefin

Auch republikanische Senatoren äusserten Kritik an Kennedys Gesundheitspolitik. Kennedy verteidigte unter anderem seine Entscheidung, Impfempfehlungen zurückzufahren, sowie die jüngste Entlassung der Chefin der US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control (CDC).

13. And Kennedy actually made her speechless for a whole half second.



“I told her (Susan Monarez) she had to resign because I asked her ‘are you a trustworthy person,’ and she said ‘no.’



Warren: “This is not what she has said publicly.”



Kennedy: “Well, I’m not surprised… pic.twitter.com/J1k5nKez1w — Anna Matson (@AnnaRMatson) September 4, 2025

So fragten etwa der republikanische Senator aus North Carolina, Thom Tillis, und weitere Senatoren, warum Susan Monarez ihren Posten nach weniger als einem Monat im Amt aufgeben musste. Kennedy sagte, Monarez sei «nicht vertrauenswürdig» gewesen – ebenso wie weitere CDC-Führungskräfte, die aus Solidarität zurückgetreten seien.

Er kritisierte vor allem die Empfehlungen der Behörde während der Pandemie und behauptete fälschlicherweise, die CDC habe «nichts gegen die Krankheit selbst unternommen». «Die Verantwortlichen bei der CDC, die Masken für unsere Kinder verordnet und unsere Schulen geschlossen haben – das sind jene, die gehen müssen», sagte Kennedy später.

Trump gefällt, dass Kennedy «anders ist»

Trump wurde unterdessen während eines Abendessens mit Tech-Vertretern gefragt, ob er Kennedy weiterhin vertraue. Er antwortete, er habe die Anhörung nicht gesehen, aber Kennedy meine es «sehr gut». Dieser habe andere Ansichten – «und wir wollen uns all diese Meinungen anhören». Ihm gefalle, «dass er anders ist», sagte der Präsident.

Kennedy gilt seit Jahren als Impfskeptiker. Kürzlich kündigte er an, rund 500 Millionen Dollar aus der Impfstoffforschung abzuziehen – eine von mehreren umstrittenen Massnahmen. Zuvor hatte er unter anderem die Empfehlungen für die Covid-19-Impfung für Schwangere und Kinder zurückgezogen.

Ausserdem entliess er kürzlich das gesamte Impfstoff-Beratungsgremium und ersetzte es durch eigene Kandidaten. Und auch im Hinblick auf den jüngsten Masernausbruch in den USA sprach Kennedy keine eindeutige Empfehlung für eine Impfung aus.