Ohne passende Ausrüstung, ohne Planung und mit Kleinkindern: So machten sich drei Familien in Österreich zu einer Wanderung auf. Auf über 2300 Metern waren sie auf die Hilfe von Rettern angewiesen.

Auch Helikopter waren im Einsatz und mussten bei der Evakuierung helfen.

Darum geht's In Tirol sind 36 schlecht ausgerüstete Wanderer, darunter Kleinkinder in Kinderwägen, in hochalpinem Gelände in Not geraten.

Die Familien waren nahe Sölden vom Weg abgekommen und mussten mit Helikoptern sowie von Bergrettern zu Fuss geborgen werden.

Verletzt wurde niemand, die Kosten des Einsatzes müssen die offenbar unerfahrenen Wanderer wohl selbst tragen.

Bei einer spontanen Wanderung auf über 2300 Metern über dem Meeresspiegel sind in Österreich drei Familien mit Kleinkindern und Kinderwägen in Bergnot geraten. Wie die Tiroler Polizei am Montag mitteilte, mussten Rettungskräfte am Vortag insgesamt 36 Personen aus hochalpinem Gelände bergen.

Die befreundeten Familien seien kurzfristig von der Bergstation der Wildspitzbahn bei Sölden zu einer Wanderung aufgebrochen. Die Ausrüstung der Gruppe mit Erwachsenen, Jugendlichen und mehreren Kleinkindern sei «gleich null» gewesen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Personen stammten demnach aus Belgien, Grossbritannien, den Vereinigten Staaten und Österreich.

Wanderer kamen vom Weg ab

Während der Wanderung gerieten die Familien mehrfach in unwegsames und risikoreiches Gelände und kamen teilweise vom markierten Weg ab. Schliesslich setzten zwei Mitglieder der Gruppe einen Notruf ab.

Zwei Rettungshubschrauber stiegen auf, um die Wanderer aus ihrer Notlage zu befreien. Mit den Helikoptern wurden 14 Personen geborgen, 4 davon mittels Seil. Weitere 22 Personen wurden von Bergrettern zu Fuss ins Tal gebracht.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die offenbar nicht bergerfahrenen Wanderer würden eine Rechnung zur Bezahlung des Einsatzes erhalten, sagte der Polizeisprecher.