Instagramer will Foto von Hochhaus-Spitze machen – und stürzt in den Tod

Der Franzose Remi Lucidi, besser bekannt unter seinem Instagram-Namen Remi Enigma, ist von einem 68-stöckigen Hochhaus in Hongkong in den Tod gestürzt.

Remi Enigma stürzt 220 Meter in seinen Tod.

Zu dem Vorfall kam es beim Tregunter Tower in Hongkong.

Enigma hatte versucht, den Wolkenkratzer zu erklimmen. Mehr anzeigen

Am vergangenen Donnerstag kam es in Hongkong zu einem tragischen Vorfall, bei dem der Hochhauskletterer Remi Lucidi vom Tregunter Tower in den Tod stürzte. Der 30-jährige Lucidi war unter dem Namen «Remi Enigma» in den sozialen Medien bekannt und hatte weltweit Gebäude, Brücken, Kräne, Türme und Sendemasten erklommen. Dabei schoss er jeweils Selfies von der Spitze der Gebäude.

Laut Berichten der «Daily Mail» gab Lucidi dem Sicherheitspersonal des Wohnblocks im Nobelviertel Mid-Levels vor, einen Freund im 40. Stock zu besuchen.

Versuchte, wieder ins Haus zu kommen

Der angebliche Bewohner bestreitet jedoch, Lucidi zu kennen. Überwachungskamerabilder zeigen, wie der Franzose den Aufzug in der 49. Etage verliess und die Treppe bis zum 68. Stock hinaufging. Dort öffnete er gewaltsam die verschlossene Tür zum Dach und stürzte aus einer Höhe von 220 Metern in den Tod.

Später wurde beobachtet, wie er an die Fenster des Penthouses klopfte, um wieder ins Gebäude zu gelangen. Doch er stürzte aus einer Höhe von etwa 220 Metern in den Tod, bevor Hilfe eintreffen konnte.

«Remi Enigma» lebte in Hongkong und teilte auf Instagram Bilder und Videos seiner waghalsigen Aktionen mit seinen Followern. Illegale Freikletterer wie der 30-Jährige werden auch als «Daredevil» oder «Rooftopper» bezeichnet.

Klettern in Dubai, Hongkong und Frankreich

Lucidi kletterte unter anderem auf Gebäuden in Hongkong, Dubai und Frankreich. Auf den meisten seiner Aufnahmen ist er ohne Sicherheitsausrüstung zu sehen. Zu sehen ist, wie er auf den Spitzen hoher Gebäude posiert oder daran hängt und sich dabei selbst filmt.

Neben seinem Leichnam fand die Polizei auch eine Sportkamera, auf der sich Videos von den Extremsportarten befanden, die Lucidi betrieben hatte, berichtet die «South China Morning Post».