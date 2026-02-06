  1. Privatkunden
Attentat in Moskau Hochrangiger russischer General mehrfach angeschossen – Täter auf der Flucht

Dominik Müller

6.2.2026

Ist in Moskau angeschossen worden: der russische General Wladimir Alexejew.
Ist in Moskau angeschossen worden: der russische General Wladimir Alexejew.
X/oreshniki1

Ein russischer General ist Opfer eines Angriffs geworden. Wladimir Alexejew ist gemäss Medienberichten mehrfach angeschossen worden.

Dominik Müller

06.02.2026, 09:19

06.02.2026, 10:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Moskau ist der hochrangige russische General Wladimir Alexejew mehrfach angeschossen und mit unbekanntem Zustand ins Spital gebracht worden.
  • Alexejew ist stellvertretender Chef des Militärgeheimdienstes GRU.
  • In der Vergangenheit wurden bereits mehrere Attentate auf russische Militärs ausgeübt.
Mehr anzeigen

In Moskau wurde nach Behördenangaben ein Attentat auf einen hochrangigen russischen Militär verübt. Generalleutnant Wladimir Alexejew sei in ein Spital gebracht worden, teilte das russische Ermittlungskomitee mit.

Ein Unbekannter habe mehrfach geschossen und sei anschliessend geflohen. Alexejew ist erster stellvertretender Chef des Militärgeheimdienstes GRU. Medienberichten nach ist er schwer verletzt.

Der Vorfall ereignete sich demnach in einem Wohnhaus in der russischen Hauptstadt. Die Behörden haben ein Strafverfahren unter anderem wegen versuchten Mordes eingeleitet.

Es wäre nicht das erste Mal, dass hochrangige russische Militärs zur Zielscheibe von Attentaten werden. Im April 2025 kam Generalleutnant Jaroslaw Moskalik durch die Explosion einer Autobombe ums Leben. Im Dezember 2024 war mit Igor Kirillow der Chef der russischen ABC-Abwehrtruppen ebenfalls durch einen Bombenanschlag getötet worden. Der ukrainische Geheimdienst bekannte sich zu der Tat. Russland hat die Anschläge als Terrorismus und als Zeichen dafür, dass Kiew nicht an einem Frieden interessiert sei, verurteilt.

