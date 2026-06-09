Die Trauung musste abgesagt werden. (Symbolbild) sda

Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden. Doch auf dem Weg zur Hochzeit kommt der Oldtimer mit der Braut an Bord von der Strasse ab und prallt gegen einen Strommast. Die Feier wird abgesagt, mehrere Personen landen im Spital.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Bayern ist ein Hochzeitsauto auf dem Weg zur Trauung gegen einen Strommast geprallt.

Der Schwiegervater wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Die Braut und ihre Brautjungfer wurden leicht verletzt, die Hochzeit wurde abgesagt. Mehr anzeigen

Ausgerechnet auf dem Weg zur eigenen Hochzeit ist eine Braut in Bayern in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Die 31-Jährige war am Samstag gemeinsam mit ihrer Brautjungfer in einem weissen Oldtimer unterwegs zur Trauung in Rechtmehring im Landkreis Mühldorf.

Am Steuer sass ihr 62-jähriger Schwiegervater. Während der Bräutigam und die Hochzeitsgäste bereits an der Feierlocation warteten, kam der Wagen plötzlich von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Strommast.

Feuerwehr muss Dach des Oldtimers entfernen

Für die Einsatzkräfte bot sich ein dramatisches Bild. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Dazu wurde das Dach des Oldtimers entfernt.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Auch die Braut sowie ihre 34-jährige Brautjungfer mussten aus dem beschädigten Fahrzeug gerettet werden. Beide kamen mit leichten Verletzungen und Prellungen ins Krankenhaus.

Strom musste abgeschaltet werden

Der Aufprall beschädigte den Strommast so stark, dass die Stromversorgung im Bereich der Unfallstelle zunächst abgeschaltet werden musste. Erst danach konnten die Rettungskräfte sicher arbeiten.

Weshalb der Oldtimer von der Strasse abkam, ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei könnte ein technischer Defekt an der Lenkung eine Rolle gespielt haben. Die Ermittlungen laufen.

An eine Hochzeitsfeier war nach dem Unfall nicht mehr zu denken. Statt vor den Traualtar ging es für die Braut ins Spital. Die geplante Trauung wurde abgesagt.

Neben den Verletzungen entstand auch erheblicher Sachschaden. Das historische Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich.