Retter kämpfen um sieben eingeschlossene Goldgräber Im Norden von Laos läuft eine dramatische Rettungsaktion. Sieben Männer sitzen seit Tagen in einer überfluteten Höhle fest, nachdem sie dort nach Gold gesucht hatten. 26.05.2026

Nach tagelanger Ungewissheit gibt es im Höhlen-Drama in Laos ein Hoffnungssignal: Rettungskräfte haben fünf eingeschlossene Dorfbewohner lebend gefunden. Zwei weitere Menschen werden weiterhin vermisst.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fünf in einer Höhle in Laos eingeschlossene Menschen wurden lebend gefunden.

Die Dorfbewohner waren seit dem 19. Mai nach einer Sturzflut eingeschlossen.

Nach zwei weiteren Vermissten suchen Rettungskräfte weiter. Mehr anzeigen

Im Höhlen-Unglück in Laos haben Rettungskräfte fünf vermisste Dorfbewohner lebend entdeckt. Zwei weitere Personen gelten weiterhin als vermisst. Das teilten die Einsatzkräfte am Mittwoch mit.

Die Gruppe war seit dem 19. Mai in einer Höhle in der Provinz Xaisomboun eingeschlossen. Heftige Regenfälle hatten damals eine plötzliche Sturzflut ausgelöst und den Rückweg versperrt.

Internationale Rettungsaktion

An der Suche beteiligten sich Einsatzkräfte aus Laos sowie aus dem benachbarten Thailand.

Ein Mitglied einer laotischen Rettungsorganisation erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dass die Suche nach den beiden noch vermissten Dorfbewohnern weiterlaufe.

Videoaufnahmen einer thailändischen Rettungsgruppe zeigen offenbar den Moment der Entdeckung: Taucher tauchen aus dem Wasser auf und treffen auf die eingeschlossenen Menschen, die mit Stirnlampen auf einem Felsen sitzen – umgeben von Wasser.

Erinnerungen an Tham-Luang-Drama

Das Unglück weckt Erinnerungen an die spektakuläre Rettungsaktion in der thailändischen Tham-Luang-Höhle im Jahr 2018.

Damals waren zwölf Jugendliche und ihr Fussballtrainer nach starken Regenfällen tagelang in einer überfluteten Höhle eingeschlossen gewesen. Die internationale Rettungsmission sorgte weltweit für Schlagzeilen.

Auch im aktuellen Fall erschweren enge Höhlengänge, Wassermassen und die Wetterlage die Rettungsarbeiten.