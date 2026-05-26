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Video zeigt verzweifelte Suche Retter kämpfen um sieben eingeschlossene Goldgräber

SDA

26.5.2026 - 10:43

Retter kämpfen um sieben eingeschlossene Goldgräber

Retter kämpfen um sieben eingeschlossene Goldgräber

Im Norden von Laos läuft eine dramatische Rettungsaktion. Sieben Männer sitzen seit Tagen in einer überfluteten Höhle fest, nachdem sie dort nach Gold gesucht hatten.

26.05.2026

Im Norden von Laos läuft eine dramatische Rettungsaktion. Sieben Männer sitzen seit Tagen in einer überfluteten Höhle fest, nachdem sie dort nach Gold gesucht hatten. Internationale Spezialteams kämpfen nun gegen steigendes Wasser, enge Tunnel und gefährlichen Sauerstoffmangel.

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Keystone-SDA, Fabienne Berner, Sven Ziegler

26.05.2026, 10:43

26.05.2026, 11:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sieben Männer sitzen seit Tagen in einer überfluteten Höhle in Laos fest.
  • Spezialteams aus Thailand und internationale Taucher unterstützen die Rettungsmission.
  • Retter kämpfen gegen Wassermassen, enge Tunnel und sinkende Sauerstoffwerte.
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Sie suchten nach Gold – jetzt kämpfen Rettungskräfte um ihr Leben: Sieben Dorfbewohner sitzen seit Tagen in einer überfluteten Höhle im Norden von Laos fest.

Spezialteams aus dem Nachbarland Thailand unterstützen inzwischen die schwierige Rettungsmission, die von Wassermassen, engen Gängen und Sauerstoffmangel herausgefordert wird.

Insgesamt waren nach Behördenangaben zehn Männer bereits am 19. Mai in eine Höhle im Bezirk Longchaeng in der Provinz Xaisomboun vorgedrungen, um dort nach Gold zu graben. Die Region ist von schroffen Bergen, steilen Tälern und dichtem Dschungel geprägt und liegt etwa 130 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Vientiane.

Während drei Arbeiter entkommen konnten, wurden sieben weitere eingeschlossen, nachdem heftige Regenfälle die Ein- und Ausgänge der Höhle geflutet hatten, wie örtliche Medien berichteten. Teile der Höhle sollen während eines Unwetters zudem eingestürzt sein.

Hilfe aus dem Ausland

Die Regierung in Laos bat Thailand um Hilfe – auch wegen der Erfahrung thailändischer Einsatzkräfte bei der international beachteten Rettung einer Jugendfussballmannschaft aus der Tham-Luang-Höhle im Jahr 2018. Mehrere freiwillige Rettungsteams aus Thailand seien am Wochenende am Unglücksort eingetroffen und hätten sofort mit den Arbeiten begonnen, berichtete das Portal «Thaiger».

Nach mehrtägiger Suche. Tote Taucher aus Italien in Höhle auf Malediven gefunden

Nach mehrtägiger SucheTote Taucher aus Italien in Höhle auf Malediven gefunden

Auch internationale Tauchexperten unterstützen inzwischen die Mission, darunter der finnische Höhlentaucher Mikko Paasi, der bereits an der spektakulären Rettung in Tham Luang beteiligt war.

Nach Angaben der Retter gestaltet sich der Einsatz aber äusserst schwierig. Der Zugang zur Höhle führe durch einen nur rund 60 Zentimeter breiten Tunnel, durch den Einsatzkräfte etwa 100 Meter kriechen müssten, um den eigentlichen Schacht zu erreichen, zitierte der thailändische Sender Channel 7 beteiligte Einsatzkräfte. Steigende Wassermassen verhinderten bislang jedoch ein weiteres Vordringen.

Leben die Vermissten noch?

Zusätzliche Sorgen bereiten niedrige Sauerstoffwerte in der Höhle sowie anhaltender Regen, der die Lage weiter verschärft. Spezialisten pumpen seit Tagen Wasser aus der Höhle und beobachten die Wetterentwicklung. Unklar ist aber, ob die Vermissten überhaupt noch am Leben sind.

Möglicherweise könnten sich die Arbeiter in eine grosse Kammer gerettet haben, die mehr als 100 Meter vom Eingang entfernt liegt, berichtete der Sender Thai PBS World. Über der Kammer befindet sich demnach eine schachtartige Öffnung von etwa 50 Metern, die die Rettungskräfte ebenfalls als möglichen Zugangsweg untersuchen.

In diesem von der Rettungsorganisation «Metta Tham Rescue Kalasin» via AP zur Verfügung gestellten Foto arbeiten Retter daran, sieben Menschen zu erreichen, die in einer Höhle in der Provinz Xaisomboun eingeschlossen sind. F
In diesem von der Rettungsorganisation «Metta Tham Rescue Kalasin» via AP zur Verfügung gestellten Foto arbeiten Retter daran, sieben Menschen zu erreichen, die in einer Höhle in der Provinz Xaisomboun eingeschlossen sind. F
Keystone

Die Familien der Eingeschlossenen warten unterdessen in provisorischen Lagern nahe der Höhle auf Nachrichten. Ein Ärzteteam, Krankenwagen und Rettungsfahrzeuge stehen nach Angaben der Zeitung «Vientiane Times» rund um die Uhr vor der Höhle bereit.

Die Rettungsaktion erinnert viele an das Drama um die Tham-Luang-Höhle in Nordtthailand vor acht Jahren. Damals waren zwölf Jugendliche und ihr Fussballtrainer nach starken Regenfällen mehr als zwei Wochen lang in der überfluteten Höhle eingeschlossen und wurden in einer weltweit beachteten Rettungsmission von internationalen Höhlentauchern und Spezialkräften befreit.

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