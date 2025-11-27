  1. Privatkunden
Mindestens 44 Tote Hongkong-Inferno: Baumaterial als Brandbeschleuniger

SDA

27.11.2025 - 06:54

Brand Hongkong

Brand Hongkong

26.11.2025

Nach dem Hochhausbrand in Hongkong suchen Retter noch immer viele Vermisste. Experten wollen den Grund für die Katastrophe ermitteln. Auch das Baugerüst könnte eine Rolle gespielt haben.

Keystone-SDA

27.11.2025, 06:54

27.11.2025, 08:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Hongkong brennt weiter ein 30-stöckiger Gebäudekomplex.
  • Mindestens 44 Personen sind dabei ums Leben gekommen.
  • Drei Personen einer Baufirma wurden verhaftet: Baumaterial könnte den Brand beschleunigt haben.
  • Obwohl in den oberen Stockwerken extreme Temperaturen herrschen, rettet die Feuerwehr weiter Mensch und Tier.
Mehr anzeigen

Nach dem tödlichen Grossbrand in einem Hongkonger Wohnkomplex suchen die Ermittler weiter nach der Ursache für den Ausbruch der Flammen. Wie die Behörden mitteilten, nahm die Polizei drei Menschen einer Baufirma mit Verdacht auf fahrlässige Tötung fest.

Berichten der «South China Morning Post» zufolge durchsuchten Beamte auch Büroräume des Unternehmens. Bei dem verheerendsten Brand in der chinesischen Sonderverwaltungsregion seit Jahrzehnten kamen mindestens 44 Menschen ums Leben.

Die Einsatzkräfte suchten noch nach fast 280 Vermissten. In den Kliniken um den betroffenen Stadtteil Tai Po wurden weitere 45 Menschen behandelt. Unter den Toten war auch ein 37-jähriger Feuerwehrmann, der am Einsatzort bewusstlos gefunden wurde und im Krankenhaus starb.

Feuerwehr rettet Haustiere

Medienberichten zufolge retten die Helfer weitere Überlebende aus den betroffenen Gebäuden. Die Feuerwehr brachte am Morgen zudem mehrere Katzen und Hunde, die überlebt hatten, aus den Gebäuden, wie auf Fotos zu sehen war.

Das Inferno am gestrigen Mittwoch.
Das Inferno am gestrigen Mittwoch.
KEYSTONE

Über den Hochhausblöcken der Wohnanlage Wang Fuk Court zogen am Vormittag weiter dichte Rauchschwaden, während die Feuerwehr ihre Löscharbeiten von Drehleitern aus fortsetzte, wie Live-Übertragungen zeigten. Wegen der Verkehrsbehinderungen fiel an 13 Schulen der Unterricht aus.

Die dramatischen Bilder des Brandes der höchsten Kategorie fünf gingen um die Welt. Das Feuer war gestern aus bislang noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und hatte sich rasch über mehrere eingerüstete Hochhäuser ausgebreitet.

Die Hochäuser heute Morgen.
Die Hochäuser heute Morgen.
KEYSTONE

Die Feuerwehr berichtete von extremen Temperaturen in den oberen Stockwerken und schwierigen Bedingungen bei der Brandbekämpfung. Mittlerweile brachten die Einsatzkräfte die Feuer weiter unter Kontrolle, meldeten aber noch Flammen in drei Wohnblöcken.

Sicherheitsstandards im Fokus

Aus dem Ausland erreichten Hongkong erste Beileidsbekundungen. Das Generalkonsulat Grossbritanniens drückte den Betroffenen und Rettungskräften seine Nähe aus. Hongkong war bis 1997 britische Kronkolonie.

Auch die diplomatischen Vertretungen Deutschlands, der EU und der USA zeigten online ihre Anteilnahme. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte sich bereits am Vortag betroffen über den Brand gezeigt und Pekings Unterstützung zugesichert, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete.

Die Behörden prüfen insbesondere die Sicherheitsstandards der traditionellen Bambusgerüste und der daran befestigten Schutznetze, mit denen alle Gebäude wegen Renovierungsarbeiten verkleidet waren.

Rettungsarbeiten könnten noch lange dauern

Ermittler fanden mit Polystyrolplatten – einem leicht entflammbaren Kunststoff, der häufig als Dämmmaterial verwendet wird – verbaute und teils blockierte Fenster sowie mutmasslich minderwertige Baumaterialien. Beides könnte dazu beigetragen haben, dass sich das Feuer so schnell ausbreitete.

Die Wohnanlage stammt aus den 1980er Jahren und war für Renovierungsarbeiten eingerüstet. Die Flammen breiteten sich auch durch den Wind rasch aus und griffen auf sieben der acht Gebäude über, die alle mehr als 30 Stockwerke hoch sind. In der Anlage befinden sich fast 2000 Wohnungen.

Durch den Grossbrand mussten rund 900 Menschen Unterschlupf in öffentlichen Schutzräumen suchen. Berichten zufolge rechnen die Behörden damit, dass die Rettungsarbeiten mindestens bis zum heutigen Abend weitergehen werden.

Vorläufiger Bericht: Hamburger Familie in Hotel in Istanbul vergiftet

Vorläufiger Bericht: Hamburger Familie in Hotel in Istanbul vergiftet

Mutter, Vater und zwei kleine Kinder sterben im Türkei-Urlaub: Nach dem Tod der Hamburger Familie in Istanbul belastet ein vorläufiger Bericht der türkischen Gerichtsmedizin laut Medienberichten weiter das Hotel.

22.11.2025

54,7 Millionen US-Dollar: Dieses Gemälde ist das teuerste versteigerte Frauenkunstwerk

54,7 Millionen US-Dollar: Dieses Gemälde ist das teuerste versteigerte Frauenkunstwerk

«El Sueño (La Cama)» von Frida Kahlo wurde für 54,7 Millionen US-Dollar in New York versteigert. Das ist ein neuer Rekord in der Frauen-Kunstszene. Welche drei Frauen-Gemälde wurden bis jetzt am teuersten verkauft?

21.11.2025

Müsli, Bowl & Co: Wo Zuckerfallen im Alltag lauern

Müsli, Bowl & Co: Wo Zuckerfallen im Alltag lauern

Kekse, Schokoküsse, Cola oder Nussnugatcreme: Bei bestimmten Lebensmitteln ist den meisten klar, dass massig Zucker in ihnen steckt. Doch es gibt auch Produkte, bei denen das nicht auf den ersten Blick so klar ist.

08.11.2025

Vorläufiger Bericht: Hamburger Familie in Hotel in Istanbul vergiftet

Vorläufiger Bericht: Hamburger Familie in Hotel in Istanbul vergiftet

54,7 Millionen US-Dollar: Dieses Gemälde ist das teuerste versteigerte Frauenkunstwerk

54,7 Millionen US-Dollar: Dieses Gemälde ist das teuerste versteigerte Frauenkunstwerk

Müsli, Bowl & Co: Wo Zuckerfallen im Alltag lauern

Müsli, Bowl & Co: Wo Zuckerfallen im Alltag lauern

