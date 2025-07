Der Lastwagen krachte in die Leitplanken. X

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A7 in Isère kam am Donnerstagabend ein Kind ums Leben. Zwei Menschen schweben weiterhin in Lebensgefahr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein LKW rammt mehrere Autos nahe Chasse‑sur‑Rhône.

Ein siebenjähriges Mädchen stirbt, sechs weitere Personen verletzt.

Die Präfektin mahnt Autofahrer zu besonderer Vorsicht in der Ferienzeit. Mehr anzeigen

Am Donnerstag gegen 18 Uhr ereignete sich auf der Autobahn A7 in Südfrankreich ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Lastwagen, der einen 48‑Tonnen‑Kran transportierte, prallte in Richtung Marseille–Lyon auf mehrere Fahrzeuge. Nach Angaben der Präfektur von Isère waren vier Autos in den Unfall verwickelt.

In einem der Fahrzeuge befand sich ein siebenjähriges Mädchen mit vier weiteren Insassen. Das Kind wurde so schwer verletzt, dass es noch am Unfallort verstarb. Zwei weitere Personen erlitten lebensbedrohliche Verletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken gebracht. Vier weitere Betroffene kamen mit leichteren Verletzungen davon.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die Feuerwehr von Isère bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass umfangreiche Ermittlungen laufen. Für die Bergung und Spurensicherung musste die Autobahn zeitweise gesperrt werden, was zu langen Staus führte.

Die Präfektin Catherine Séguin sprach der Familie des Opfers ihr Beileid aus und appellierte an die Autofahrer, während der verkehrsreichen Sommermonate besonders aufmerksam und vorsichtig zu fahren.