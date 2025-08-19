Video zeigt Ferien-Wahnsinn: Touristen stürmen spanische Hotel-Anlage – für den besten Liegestuhl In einem Hotel im spanischen Torrevieja eskaliert das alljährliche Ferienritual: Zwei Stunden vor Öffnung stellen sich Gäste an, um per Handtuch einen Liegestuhl zu reservieren – und rennen beim Öffnen der Türen los, als ginge es um einen Wettkampf. 19.08.2025

In einem Hotel im spanischen Torrevieja eskaliert das alljährliche Ferienritual: Schon zwei Stunden vor Öffnung stellen sich Gäste an, um per Handtuch einen Liegestuhl zu reservieren – und rennen beim Öffnen der Türen los, als ginge es um einen Wettkampf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Hotel in Torrevieja sichern sich Gäste stundenlang vor Öffnung einen Platz am Pool.

Das Rennen um Liegestühle erinnert an ein Raubtier-Rudel, das auf Beutezug geht.

Ein Video zeigt, wie Dutzende Urlauber gleichzeitig in den Poolbereich stürmen. Mehr anzeigen

Manche Touristen prügeln sich an einem beliebten italienischen Ferienstrand um einen Liegestuhl zu ergattern, andere stehen nachts auf, um im Hotel-Schwimmbad den leeren Liegestuhl mit ihrem Badetuch zu reservieren. So gestalten manche Menschen ihre Ferien.

In einem Hotel der spanischen Küstenstadt Torrevieja herrscht jeden Morgen Ausnahmezustand. Noch bevor die Sonne richtig aufgeht, stehen die ersten Urlauber bereits in einer langen Schlange vor dem verschlossenen Poolbereich – in der Hoffnung, sich einen der begehrten Liegestühle zu sichern.

Wie ein Video zeigt, steigt die Spannung, je näher die Öffnung rückt. Pünktlich zur Freigabe des Zugangs stürmen die Gäste hinein, Badetücher in der Hand, und besetzen in Windeseile die Liegen. Innerhalb weniger Sekunden sind die besten Plätze vergeben.

Hast du in deinen Ferien auch schon solche Methoden oder ähnliche angewendet?

Mehr Videos aus dem Ressort