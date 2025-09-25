Das Hotelzimmer wurde völlig verwüstet zurückgelassen. Instagram / Hotel Winzerhof

Ein Hotel im baden-württembergischen Rauenberg erlebt einen unfassbaren Vorfall: Ein Paar hinterlässt ein völlig verwüstetes Zimmer und verschwindet, ohne die Rechnung zu begleichen. Das Familienunternehmen spricht von «purer Respektlosigkeit».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Ringhotel Winzerhof bei Karlsruhe (D) flüchtete ein Paar nach einer Nacht, ohne zu bezahlen.

Zurück blieb ein zerstörtes Zimmer mit kaputten Gläsern, Rauch und gestohlenen Bademänteln.

Das Hotel bittet Kollegen um Vorsicht und beklagt grossen Schaden. Mehr anzeigen

Im Ringhotel Winzerhof im baden-württembergischen Rauenberg herrscht Fassungslosigkeit. Ein Paar, bestehend aus einer auffällig jungen Frau und einem deutlich älteren Mann, checkte am Montag ein, genoss ein üppiges Essen im Restaurant und liess sich zusätzlich Wein aufs Zimmer bringen.

Am nächsten Morgen war die Überraschung gross: Die Gäste hatten sich aus dem Staub gemacht – und ein komplett verwüstetes Hotelzimmer zurückgelassen.

Fotos, die das Hotel auf Instagram veröffentlichte, zeigen ein komplett zerstörtes Zimmer. Kaputte Gläser, verstreutes Konfetti, Luftballons, Rauchspuren und fehlende Bademäntel – für das Familienunternehmen ein erheblicher Schaden.

«Pure Respektlosigkeit»

Eine teure Sonderreinigung sei nun unumgänglich, erklärte das Team. Besonders schmerze aber der Respektverlust: «Das ist nicht nur ein finanzieller Schaden, sondern pure Respektlosigkeit gegenüber einem Familienbetrieb», so das Hotel.

Unter dem Instagram-Beitrag zeigte sich das Publikum gespalten. Viele User reagierten mit Mitleid und drückten ihre Unterstützung aus, andere wiederum hielten die öffentliche Warnung für übertrieben.

Das Ringhotel Winzerhof nutzte die sozialen Medien nicht nur, um seiner Enttäuschung Luft zu machen, sondern auch, um die Branche zu warnen. «Bitte seid vorsichtig und aufmerksam – wir möchten andere Kollegen sensibilisieren», hiess es weiter.

Für das Team des Winzerhofs bleibt die bittere Erfahrung: Statt erholsamer Gastfreundschaft endete die Nacht mit Schäden, Ärger und einer klaren Botschaft. «Respekt vor Menschen und Eigentum ist leider nicht selbstverständlich», schrieb das Hotel – und kündigte an, den Vorfall konsequent weiterzuverfolgen.