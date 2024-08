Hunderte Tibeter empfangen Dalai Lama vor Zürcher Hotel - Gallery Mit einer kleinen Willkommenszeremonie wird der 14. Dalai Lama vor dem Hoteleingang empfangen. Bild: Keystone Der Dalai Lama trifft in Opfikon ZH in einem Flughafenhotel ein. Der 89-Jährige wird am Sonntag im Hallenstadion auftreten. Bild: Keystone Vor der Ankunft hatten mehrere hundert Tibeterinnen und Tibeter auf der Zufahrt zum Hotel in Opfikon ZH mehrere Stunden auf die Ankunft des Dalai Lamas gewartet. Bild: Keystone Hunderte Tibeter empfangen Dalai Lama vor Zürcher Hotel - Gallery Mit einer kleinen Willkommenszeremonie wird der 14. Dalai Lama vor dem Hoteleingang empfangen. Bild: Keystone Der Dalai Lama trifft in Opfikon ZH in einem Flughafenhotel ein. Der 89-Jährige wird am Sonntag im Hallenstadion auftreten. Bild: Keystone Vor der Ankunft hatten mehrere hundert Tibeterinnen und Tibeter auf der Zufahrt zum Hotel in Opfikon ZH mehrere Stunden auf die Ankunft des Dalai Lamas gewartet. Bild: Keystone

Der 14. Dalai Lama hält sich für ein paar Tage in der Schweiz auf: Hunderte Tibeterinnen und Tibeter haben am Freitag den obersten Repräsentanten der tibetischen Buddhisten bei seiner Ankunft in einem Flughafenhotel in Opfikon ZH empfangen.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 14. Dalai Lama ist zu Besuch in der Schweiz.

Er gastiert im Hilton Zurich Airport.

Hunderte Tibeterinnen und Tibeter empfingen den obersten Repräsentanten der tibetischen Buddhisten bei seiner Ankunft. Mehr anzeigen

Entlang der Zufahrt zum Hilton Zurich Airport war das Trottoir am Freitagnachmittag mit Bändern und Gittern abgesperrt worden. Dahinter reihten sich mit jedem Bus oder jedem Zug, der in der Nähe hielt, mehr Personen ein.

Einige waren in traditionellen Gewändern erschienen, andere brachten Blumen, Räucherstäbchen oder tibetische Flaggen mit. Und alle warteten gespannt auf den Dalai Lama. Als er dann, von einer Polizeieskorte begleitet, um 19.15 Uhr eintraf, reckten alle still die Köpfe und filmten mit ihren Mobiltelefonen.

Der Dalai Lama hält sich bis Montag in der Schweiz auf. Am Sonntag tritt der 89-Jährige an einem Anlass im Hallenstadion auf. Er wird um 9 Uhr an einer Langlebenszeremonie teilnehmen und eine Unterweisung in tibetischer Sprache geben.

olgr, sda