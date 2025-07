Trump droht Russland mit Sekundärzöllen

NATO-Generalsekretär Mark Rutte zu Gast im Weissen Haus am Montag. Dort kündigte US-Präsident Donald Trump zur Unterstützung der Ukraine die Lieferung von Waffen an den Nordatlantikpakt an. Man werde, Zitat, «Waffen der Spitzenklasse» herstellen und sie an die Nato liefern, sagt Trump. Dazu würden auch vollständige Patriot-Flugabwehrsysteme gehören. Für die Kosten würden die Nato-Mitgliedsländer aufkommen und nicht der amerikanische Steuerzahler.

14.07.2025