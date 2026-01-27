ICE-Beamte sollen bei Olympia in Italien für US-Sicherheit sorgen

ICE-Beamte setzen Pfefferspray gegen Demonstrierende ein, nachdem ein 37-jähriger Mann in Minneapolis durch einen Schuss von Einsatzkräften tödlich verletzt wurde. (Archiv) Keystone/EPA/Craig Lassig

Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE sollen bei Olympia in Italien für Sicherheit sorgen – trotz heftiger Kritik nach tödlichen Einsätzen in den USA. Im Gastgeberland regt sich Unmut.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beamte der US-Immigrationsbehörde ICE sollen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo vor Ort mitwirken.

Dies stösst in Italien auf Kritik, insbesondere vom Bürgermeister von Mailand, der die Präsenz ablehnt und ICE als «illegal» bezeichnet.

Hintergrund der Debatte sind tödliche Schüsse auf US-Bürger durch ICE-Agenten bei Einsätzen in den USA. Mehr anzeigen

Beamte der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE sollen im Auftrag der US-Regierung bei den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina d'Ampezzo bei der Sicherheit vor Ort mitwirken. Dies berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf die US-Botschaft in Rom. Die ICE-Beamten sollen demnach den Sicherheitsdienst des US-Aussenministeriums unterstützen.

Nach derzeitigem Stand werden an der grossen Eröffnungsfeier der Winterspiele am 6. Februar US-Vizepräsident JD Vance und Aussenminister Marco Rubio teilnehmen. Die Präsenz und Arbeit der ICE-Beamten soll sich auf deren Sicherheit beschränken.

Mailänder Bürgermeister lehnt ICE ab

Der mögliche Einsatz von Beamten der Behörde sorgt im Gastgeberland der Winterspiele für Aufregung. Der Bürgermeister von Mailand, Giuseppe Sala, lehnt deren Präsenz ab. «Als Bürgermeister von Mailand und als Italiener möchte ich auf keinen Fall, dass diese private Polizeitruppe nach Mailand kommt. Es handelt sich um eine Polizei, die völlig illegal agiert und tötet.»

Die Behörde steht nach den Todesschüssen auf zwei US-Bürger bei deren Einsätzen in der Kritik. Anfang Januar war Renée Good durch Schüsse eines ICE-Beamten getötet worden. Am vergangenen Samstag war der Krankenpfleger Alex Pretti bei einem Einsatz von Bundesbeamten erschossen worden. Es gibt landesweit Proteste gegen die Abschiebe-Politik von US-Präsident Donald Trump und das Vorgehen der Einsatzkräfte.