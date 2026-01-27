ICE-Beamte sollen bei Olympia in Italien für US-Sicherheit sorgen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Eine Polizei, die völlig illegal agiert und tötet» ICE-Beamte sollen bei Olympia in Italien für US-Sicherheit sorgen

dpa

27.1.2026 - 16:26

ICE-Beamte setzen Pfefferspray gegen Demonstrierende ein, nachdem ein 37-jähriger Mann in Minneapolis durch einen Schuss von Einsatzkräften tödlich verletzt wurde. (Archiv)
ICE-Beamte setzen Pfefferspray gegen Demonstrierende ein, nachdem ein 37-jähriger Mann in Minneapolis durch einen Schuss von Einsatzkräften tödlich verletzt wurde. (Archiv)
Keystone/EPA/Craig Lassig

Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE sollen bei Olympia in Italien für Sicherheit sorgen – trotz heftiger Kritik nach tödlichen Einsätzen in den USA. Im Gastgeberland regt sich Unmut.

,

DPA, Redaktion blue News

27.01.2026, 16:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beamte der US-Immigrationsbehörde ICE sollen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo vor Ort mitwirken.
  • Dies stösst in Italien auf Kritik, insbesondere vom Bürgermeister von Mailand, der die Präsenz ablehnt und ICE als «illegal» bezeichnet.
  • Hintergrund der Debatte sind tödliche Schüsse auf US-Bürger durch ICE-Agenten bei Einsätzen in den USA.
Mehr anzeigen

Beamte der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE sollen im Auftrag der US-Regierung bei den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina d'Ampezzo bei der Sicherheit vor Ort mitwirken. Dies berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf die US-Botschaft in Rom. Die ICE-Beamten sollen demnach den Sicherheitsdienst des US-Aussenministeriums unterstützen.

Nach derzeitigem Stand werden an der grossen Eröffnungsfeier der Winterspiele am 6. Februar US-Vizepräsident JD Vance und Aussenminister Marco Rubio teilnehmen. Die Präsenz und Arbeit der ICE-Beamten soll sich auf deren Sicherheit beschränken.

Viel Macht und noch mehr Geld. Was ist das für eine Behörde, die Amerika spaltet? Alles, was du über ICE wissen musst

Viel Macht und noch mehr GeldWas ist das für eine Behörde, die Amerika spaltet? Alles, was du über ICE wissen musst

Mailänder Bürgermeister lehnt ICE ab

Der mögliche Einsatz von Beamten der Behörde sorgt im Gastgeberland der Winterspiele für Aufregung. Der Bürgermeister von Mailand, Giuseppe Sala, lehnt deren Präsenz ab. «Als Bürgermeister von Mailand und als Italiener möchte ich auf keinen Fall, dass diese private Polizeitruppe nach Mailand kommt. Es handelt sich um eine Polizei, die völlig illegal agiert und tötet.»

Die Behörde steht nach den Todesschüssen auf zwei US-Bürger bei deren Einsätzen in der Kritik. Anfang Januar war Renée Good durch Schüsse eines ICE-Beamten getötet worden. Am vergangenen Samstag war der Krankenpfleger Alex Pretti bei einem Einsatz von Bundesbeamten erschossen worden. Es gibt landesweit Proteste gegen die Abschiebe-Politik von US-Präsident Donald Trump und das Vorgehen der Einsatzkräfte.

Nach tödlichen Schüssen: Grenzschutz-Kommandeur soll Minneapolis verlassen

Nach tödlichen Schüssen: Grenzschutz-Kommandeur soll Minneapolis verlassen

Umstrittener Grenzschutz-Kommandeur soll Minneapolis verlassen: Neben Gregory Bovino sollen in Kürze auch einige seiner Grenzschutzbeamten abgezogen werden.

27.01.2026

Mehr zum Thema

Demokraten bauen Druck auf. Konflikt um ICE-Finanzierung droht neuen Shutdown auszulösen

Demokraten bauen Druck aufKonflikt um ICE-Finanzierung droht neuen Shutdown auszulösen

Greg Bovino leitete die ICE-Einsätze. Er ist Trumps Mann fürs Grobe – nun muss er offenbar gehen

Greg Bovino leitete die ICE-EinsätzeEr ist Trumps Mann fürs Grobe – nun muss er offenbar gehen

«Er sorgte sich um diese Menschen». Wer war der Mann, den ICE in Minneapolis erschoss?

«Er sorgte sich um diese Menschen»Wer war der Mann, den ICE in Minneapolis erschoss?

Meistgelesen

Feriengast wird nachts aus Bündner Spital entlassen – und muss Stunden ausharren
«Eine Million Kubikmeter Fels und Eis könnten von heute auf morgen abstürzen»
ICE-Beamte sollen bei Olympia in Italien für US-Sicherheit sorgen
Morettis beschuldigen Koch – dieser wehrt sich +++ Gemeindepräsident räumt Fehler ein
Julia Steiner kauft für 175 Franken ein – und scheitert am Gipfeli