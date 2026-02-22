ICE-Beamte haben schon im März 2025 einen Mann erschossen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Interne Dokumente enthüllen ICE-Beamte haben schon im März 2025 einen Mann erschossen

Stefan Michel

22.2.2026

Er wurde 23: Ruben Ray Martinez starb, nachdem er sich laut ICE-Dokumenten einer Kontrolle entziehen wollte.
Er wurde 23: Ruben Ray Martinez starb, nachdem er sich laut ICE-Dokumenten einer Kontrolle entziehen wollte.
KEYSTONE

Schon im März 2025 hat ein ICE-Beamter einen US-Amerikaner erschossen. Doch erst nachdem eine NGO die internen Dokumente erstritten hat, wird bekannt, wie der 23-jährigen Ruben Ray Martinez ums Leben gekommen ist.

Stefan Michel

22.02.2026, 12:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 25. März 2025 hat ein ICE-Beamter den 23-jährigen US-Bürger Ruben Ray Martinez bei einem Einsatz erschossen.
  • Bei einer Verkehrsumleitung wegen eines Unfalls hat Martinez einen ICE-Agenten angefahren, worauf ein anderer das Feuer auf den jungen Mann am Steuer eröffnet hat.
  • Erst nachdem die NGO American Oversight Einsicht in die ICE-Dokumente zum Vorfall erstritten hat, ist der Fall breit bekannt geworden. Der Staat Texas untersucht den ICE-Einsatz mit tödlichem Ausgang.
  • Ruben Ray Martinez ist der dritte US-Bürger, der im Rahmen eines ICE-Einsatzes erschossen worden ist. Anders als bei Renee Good und Alex Pretti in Minneapolis  Bei den tödlichen Zusammenstössen in Minneapolis ist er schon fast zehn Monate tot.
Mehr anzeigen

Lange vor Renee Good und noch länger vor Alex Pretti ist bei einem ICE-Einsatz ein Mann getötet worden. Das zeigen Dokumente, die einer NGO aufgrund des Gesetzes über die Informationsfreiheit ausgehändigt worden waren. Als Erstes hat das US-Magazin «Newsweek» diese Akten erhalten und über den Fall berichtet. Seither macht er in den US-Medien die Runde.

Ruben Ray Martinez wollte seinen 23. Geburtstag mit einem Freund auf South Padre Island in Texas in der Nähe der mexikanischen Grenze feiern. Am Morgen des 15. März 2025 kam es dort zu einem Verkehrsunfall. Agenten von Homeland Security (HSI) Investigation, die zur Einwanderungsbehörde ICE gehört, haben die lokale Polizei dabei unterstützt, den Verkehr an der Unfallstelle vorbeizuleiten.  

USA unter Donald Trump. Trump will globalen Zollsatz auf 15 Prozent erhöhen

USA unter Donald TrumpTrump will globalen Zollsatz auf 15 Prozent erhöhen

Einsatz bei Verkehrsunfall endet in tödlichen Schüssen

In einem blauen Ford haben sich Martinez und sein Freund auf dem Beifahrersitz laut Bericht der Kontrolle genähert. Beamte haben den Fahrer aufgefordert, anzuhalten. Dies habe er getan, worauf ihm die HSI-Agenten befahlen, auszusteigen. In diesem Moment sei Martinez losgefahren und habe dabei einen Beamten erfasst, der auf die Motorhaube geschleudert worden sei. 

Daraufhin habe ein HSI-Agent laut den internen Dokumenten der ICE das Feuer auf den jungen Mann eröffnet. Durch das geöffnete Fahrerfenster habe er ihn getroffen. Im Lokalspital Valley Regional Medical Center in Brownsville sei der Tod von Ruben Ray Martinez festgestellt worden. 

Lokale Medien hatten laut «New York Times» schon im März über die tödlich verlaufene Kontrolle berichtet – jedoch ohne zu erwähnen, dass die Schüsse von einem DHI-Agenten abgegeben worden waren. Erst die auf Druck der NGO American Oversight freigegebenen Akten haben gezeigt, dass ICE involviert war.

Eltern «kämpfen mit dem Schweigen» 

Die Mutter des Getöteten beschreibt Martinez als bescheidenen jungen Mann, der in einem Amazon-Lager gearbeitet habe und seine Freizeit mit Videospielen und Freunden verbracht habe. Nie zuvor sei er mit Gesetzeshütern in Konflikt geraten. Der Ausflug kurz nach seinem 23. Geburtstag sei das erste Mal gewesen, dass er seine Heimatstadt San Antonio, rund 480 Kilometer von South Padre Island entfernt, verlassen habe.

Viel Macht und noch mehr Geld. Was ist das für eine Behörde, die Amerika spaltet? Alles, was du über ICE wissen musst

Viel Macht und noch mehr GeldWas ist das für eine Behörde, die Amerika spaltet? Alles, was du über ICE wissen musst

«Seit Rubens Tod vor einem Jahr wollen wir nur Gerechtigkeit für ihn und kämpfen mit dem Schweigen um seine Tötung», zitiert «Newsweek» Martinez' Mutter. 

Zwei Anwälte vertreten die Familie des Getöteten. Sie betonen: «Es ist von entscheidender Bedeutung, dass umfassend und fair untersucht wird, warum HSI [Homeland Security Investigation] am Ort eines Verkehrsunfalls anwesend war und warum ein Bundesbeamter einen US-Bürger erschossen hat, als dieser versuchte, den Anweisungen der örtlichen Polizeibeamten, die den Verkehr regelten, Folge zu leisten.»

Notwehr vs. Vertuschung

ICE stellt die Schüsse als Notwehr dar. Ein Agent habe defensive Schüsse auf den Fahrer abgegeben, nachdem dieser absichtlich einen anderen Agenten angefahren habe. Martinez und sein Begleiter hätten den Eindruck erweckt, unter Rauschmittel-Einfluss zu stehen oder anderweitig beeinträchtigt gewesen zu sein. Der Beamte habe geschossen, «um sich selber, seine Agenten-Kollegen und die Öffentlichkeit zu schützen.» Der angefahrene DHI-Agent sei in der Folge wegen einer Knieverletzung im Spital behandelt worden.

«Streets of Minneapolis». Springsteens Protestsong stürmt die Charts und regt Trump mächtig auf

«Streets of Minneapolis»Springsteens Protestsong stürmt die Charts und regt Trump mächtig auf

Die Beschreibung des Vorfalls in den ICE-Dokumenten entspreche nicht dem, was ihr ursprünglich mitgeteilt worden sei, sagt die Mutter zu der «New York Times». Sie habe es aber abgelehnt, Details dazu zu nennen. Anders als bei den tödlichen Schüssen auf Renee Good und Alex Pretti in Minneapolis sind bis jetzt keine Videos aufgetaucht, die die Tötung von Ruben Ray Martinez zeigen.

Der texanische Kongressabgeordnete Joaquin Castro fordert eine vollständige Aufklärung, «inklusive der Gründe, weshalb dies acht Monate lang vertuscht wurde.» 

Die Justizbehörde Texas Ranger Division hat Ermittlungen aufgenommen. Weder diese Institution, noch das Ministerium für öffentliche Sicherheit des Bundesstaats Texas wollen sich zu der Untersuchung äussern. 

Meistgelesen

Schweizerinnen kämpfen im Curling-Final um Gold ++ Kälin mit historischem Erfolg ++ Bronze für Schweizer Viererbob
«Ich hatte nur ein einziges Mal Heimweh»
ICE-Beamte haben schon im März 2025 einen Mann erschossen
Schweizer Skischule parodiert McGrath-Ausraster – dieser reagiert
«Da chömet zwe» – der unvergessene Kommentar von Hans Jucker