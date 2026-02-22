ICE-Beamte haben schon im März 2025 einen Mann erschossen

Er wurde 23: Ruben Ray Martinez starb, nachdem er sich laut ICE-Dokumenten einer Kontrolle entziehen wollte. KEYSTONE

Schon im März 2025 hat ein ICE-Beamter einen US-Amerikaner erschossen. Doch erst nachdem eine NGO die internen Dokumente erstritten hat, wird bekannt, wie der 23-jährigen Ruben Ray Martinez ums Leben gekommen ist.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 25. März 2025 hat ein ICE-Beamter den 23-jährigen US-Bürger Ruben Ray Martinez bei einem Einsatz erschossen.

Bei einer Verkehrsumleitung wegen eines Unfalls hat Martinez einen ICE-Agenten angefahren, worauf ein anderer das Feuer auf den jungen Mann am Steuer eröffnet hat.

Erst nachdem die NGO American Oversight Einsicht in die ICE-Dokumente zum Vorfall erstritten hat, ist der Fall breit bekannt geworden. Der Staat Texas untersucht den ICE-Einsatz mit tödlichem Ausgang.

Ruben Ray Martinez ist der dritte US-Bürger, der im Rahmen eines ICE-Einsatzes erschossen worden ist. Anders als bei Renee Good und Alex Pretti in Minneapolis Bei den tödlichen Zusammenstössen in Minneapolis ist er schon fast zehn Monate tot. Mehr anzeigen

Lange vor Renee Good und noch länger vor Alex Pretti ist bei einem ICE-Einsatz ein Mann getötet worden. Das zeigen Dokumente, die einer NGO aufgrund des Gesetzes über die Informationsfreiheit ausgehändigt worden waren. Als Erstes hat das US-Magazin «Newsweek» diese Akten erhalten und über den Fall berichtet. Seither macht er in den US-Medien die Runde.

Ruben Ray Martinez wollte seinen 23. Geburtstag mit einem Freund auf South Padre Island in Texas in der Nähe der mexikanischen Grenze feiern. Am Morgen des 15. März 2025 kam es dort zu einem Verkehrsunfall. Agenten von Homeland Security (HSI) Investigation, die zur Einwanderungsbehörde ICE gehört, haben die lokale Polizei dabei unterstützt, den Verkehr an der Unfallstelle vorbeizuleiten.

Einsatz bei Verkehrsunfall endet in tödlichen Schüssen

In einem blauen Ford haben sich Martinez und sein Freund auf dem Beifahrersitz laut Bericht der Kontrolle genähert. Beamte haben den Fahrer aufgefordert, anzuhalten. Dies habe er getan, worauf ihm die HSI-Agenten befahlen, auszusteigen. In diesem Moment sei Martinez losgefahren und habe dabei einen Beamten erfasst, der auf die Motorhaube geschleudert worden sei.

Daraufhin habe ein HSI-Agent laut den internen Dokumenten der ICE das Feuer auf den jungen Mann eröffnet. Durch das geöffnete Fahrerfenster habe er ihn getroffen. Im Lokalspital Valley Regional Medical Center in Brownsville sei der Tod von Ruben Ray Martinez festgestellt worden.

Lokale Medien hatten laut «New York Times» schon im März über die tödlich verlaufene Kontrolle berichtet – jedoch ohne zu erwähnen, dass die Schüsse von einem DHI-Agenten abgegeben worden waren. Erst die auf Druck der NGO American Oversight freigegebenen Akten haben gezeigt, dass ICE involviert war.

Eltern «kämpfen mit dem Schweigen»

Die Mutter des Getöteten beschreibt Martinez als bescheidenen jungen Mann, der in einem Amazon-Lager gearbeitet habe und seine Freizeit mit Videospielen und Freunden verbracht habe. Nie zuvor sei er mit Gesetzeshütern in Konflikt geraten. Der Ausflug kurz nach seinem 23. Geburtstag sei das erste Mal gewesen, dass er seine Heimatstadt San Antonio, rund 480 Kilometer von South Padre Island entfernt, verlassen habe.

«Seit Rubens Tod vor einem Jahr wollen wir nur Gerechtigkeit für ihn und kämpfen mit dem Schweigen um seine Tötung», zitiert «Newsweek» Martinez' Mutter.

Zwei Anwälte vertreten die Familie des Getöteten. Sie betonen: «Es ist von entscheidender Bedeutung, dass umfassend und fair untersucht wird, warum HSI [Homeland Security Investigation] am Ort eines Verkehrsunfalls anwesend war und warum ein Bundesbeamter einen US-Bürger erschossen hat, als dieser versuchte, den Anweisungen der örtlichen Polizeibeamten, die den Verkehr regelten, Folge zu leisten.»

Notwehr vs. Vertuschung

ICE stellt die Schüsse als Notwehr dar. Ein Agent habe defensive Schüsse auf den Fahrer abgegeben, nachdem dieser absichtlich einen anderen Agenten angefahren habe. Martinez und sein Begleiter hätten den Eindruck erweckt, unter Rauschmittel-Einfluss zu stehen oder anderweitig beeinträchtigt gewesen zu sein. Der Beamte habe geschossen, «um sich selber, seine Agenten-Kollegen und die Öffentlichkeit zu schützen.» Der angefahrene DHI-Agent sei in der Folge wegen einer Knieverletzung im Spital behandelt worden.

Die Beschreibung des Vorfalls in den ICE-Dokumenten entspreche nicht dem, was ihr ursprünglich mitgeteilt worden sei, sagt die Mutter zu der «New York Times». Sie habe es aber abgelehnt, Details dazu zu nennen. Anders als bei den tödlichen Schüssen auf Renee Good und Alex Pretti in Minneapolis sind bis jetzt keine Videos aufgetaucht, die die Tötung von Ruben Ray Martinez zeigen.

An ICE agent shot and killed Ruben Ray Martinez, a US citizen and San Antonio resident, in March 2025. Then ICE and the Texas Department of Public Safety covered it up. He was 23 years old. I am calling for a full investigation into this shooting, including why there was an… https://t.co/ahtKSDtvz7 — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 20, 2026

Der texanische Kongressabgeordnete Joaquin Castro fordert eine vollständige Aufklärung, «inklusive der Gründe, weshalb dies acht Monate lang vertuscht wurde.»

Die Justizbehörde Texas Ranger Division hat Ermittlungen aufgenommen. Weder diese Institution, noch das Ministerium für öffentliche Sicherheit des Bundesstaats Texas wollen sich zu der Untersuchung äussern.