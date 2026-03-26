ICE-Beamte «helfen» nun an US-Flughäfen – lösen aber nur noch mehr Unmut aus

Chaos an US-Flughäfen: Endlose Warteschlangen und verpasste Flüge wegen Budgetdebatte Seit Wochen werden die Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle immer länger und der Frust grösser. Der Grund ist Personalmangel und eine verzwickte Budgetdebatte. 23.03.2026

Seit Montag sind ICE-Beamte an mehreren US-Flughäfen im Einsatz. Der Grund: Ein Haushaltsstreit in Washington hat für Chaos gesorgt. Doch ihre Hilfe zeigt bislang wenig Wirkung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Haushaltsstreit in den USA hat zu Chaos an Flughäfen geführt, weil Flugsicherheits-Mitarbeitende ohne Lohn arbeiten müssen und sich deshalb krankmelden oder ganz kündigen.

Präsident Trump schickte daraufhin ICE-Beamte zur Unterstützung. Doch wirklich viel scheinen sie nicht zu machen.

Zudem sorgte die Festnahme einer Mutter und ihres Kindes am Flughafen San Francisco für Empörung. Mehr anzeigen

Seit Wochen kursieren in den sozialen Medien Videos, die überfüllte Terminals und endlose Warteschlangen an US-Flughäfen zeigen. Der Grund für das Chaos: ein Haushaltsstreit, in dem die US-Regierung seit dem 14. Februar feststeckt.

Konkret wird über die Weiterfinanzierung des Heimatschutzministeriums gestritten, zu der auch die Flugsicherheitsbehörde TSA gehört. Deren Mitarbeitende warten seit Wochen auf ihr Gehalt. Da sie jedoch als systemrelevante Arbeitskräfte gelten, müssen sie unabhängig davon, ob sie ihren Lohn nun erhalten haben oder nicht, zur Arbeit erscheinen.

Deshalb haben sich mittlerweile viele krankgemeldet, 400 Mitarbeitende haben ihren Job sogar ganz gekündigt. «Sie können sich Benzin, Kinderbetreuung, Lebensmittel oder Miete nicht mehr leisten», erklärte Lauren Bis, kommissarische stellvertretende Ministerin für Öffentlichkeitsarbeit im Heimatschutzministerium (DHS), gegenüber «Newsweek». Die Folgen: stundenlange Wartezeiten an Flughäfen.

ICE seit Montag an US-Flughäfen

Um diese Wartezeiten zu beheben, hat US-Präsident Donald Trump am Montag die umstrittene Einwanderungsbehörde ICE zur Entlastung an die Flughäfen geschickt. Wo genau, wird nicht kommuniziert. «Aus Gründen der operativen Sicherheit werden wir die Standorte unserer Beamten nicht bestätigen», so Lauren Bis weiter.

Trump kündigte an, die ICE-Beamten sollten sich «besser als jemals zuvor» um die Sicherheit an den Flughäfen kümmern. «Sie können jetzt illegale Einwanderer bei ihrer Einreise festnehmen. Das ist ein sehr fruchtbarer Boden», sagt Trump am Montag zu Reportern. «Aber das ist nicht der Grund, warum sie dort sind. Sie sind eigentlich da, um zu helfen.»

Gegenüber CNN sagte der Grenzschutzbeauftragte Tom Homan, es seien zunächst an 14 Flughäfen ICE-Mitarbeitende entsandt worden. «Es werden noch mehr», fügte er hinzu. Trump sagte, wenn die Mitarbeiter nicht ausreichten, könne die Regierung auch die Nationalgarde an Flughäfen hinzuziehen.

100 bis 150 ICE-Beamte im Einsatz

Laut mehreren Medien patrouillierten ICE-Beamte unter anderem an den Flughäfen Hartsfield-Jackson in Atlanta, John F. Kennedy und LaGuardia in New York. Sowie an weiteren Flughäfen – darunter Newark in New Jersey, Philadelphia in Pennsylvania, Chicago in Illinois, New Orleans in Louisiana, Houston in Texas und Phoenix in Arizona. Sie seien mit Pistolen und Schlagstöcken bewaffnet und würden schusssichere Westen mit Körperkameras tragen. Maskiert seien sie nicht.

Zum Thema Maskierung sagte Trump am Montag vor einer Gruppe von Reportern: «Ich bin fest davon überzeugt, dass sie Masken tragen dürfen, wenn sie auf die Jagd nach, Sie wissen schon – Mördern, Kriminellen und anderen gehen.» Aber im Hinblick auf den Flughafenbetrieb habe er darum gebeten, dass sie die Maske abnehmen, sagte er weiter. «Ich fand das für einen Flughafen unpassend.»

Die «New York Times» berichtete von 100 bis 150 ICE-Einsatzkräften, die laut Präsidentenangaben das TSA-Personal «unterstützen» sollten. Wie «CNN» und die «New York Times» berichteten, helfen die ICE-Agenten offenbar an Flughäfen bei den langen Schlangen an den Sicherheitskontrollen, konnten die Wartezeiten jedoch bis jetzt nicht verkürzen.

«Sie sind unzureichend ausgebildet»

Die ICE-Beamten sind auch am Flughafen umstritten. «Sie sind unzureichend ausgebildet, bewaffnet und angewiesen, Menschen aufgrund ihrer Ethnie und ihres Akzents zu profilieren», sagt Derrick Johnson, der Vorsitzende der Bürgerrechtsorganisation National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), gegenüber der BBC.

Mittlerweile wurden auch in den sozialen Medien viele Bilder und Videos der ICE-Beamten bei der Arbeit am Flughafen veröffentlicht, unter anderem von diesem X-Nutzer:

I can confirm that ICE is deployed at the ATL airport supporting the TSA pic.twitter.com/lNhJS4i3y2 — Dave Danna (@DaveEDanna) March 23, 2026

Auf dem Foto ist zu sehen, wie ein ICE-Beamter hinter einer Mitarbeiterin steht und auf ihren Bildschirm blickt. Auf X sorgte das Bild für zahlreiche Reaktionen: «Wie soll es helfen, wenn man sich einfach hinter jemanden stellt, der bereits arbeitet?», fragt ein Nutzer. Eine andere schreibt: «Ich bin verwirrt – wie sollen die das Problem lindern? Ich habe sie bisher nur über den Leuten schweben und herumalbern sehen.» Und ein weiterer Kommentar lautet: «Wie soll das die TSA-Schlangen verkürzen? Waren sie nicht dafür da, an den Flughäfen ‹zu helfen›?»

This is what ICE being at the Atlanta airport looks like.



Doing NOTHING 😂 @realDonaldTrump pic.twitter.com/CTZQkvm6IR — Everything Georgia (@GAFollowers) March 23, 2026

Auch ein ICE-Beamter hatte zu «Newsweek» gesagt, die Agenten seien überaus unzufrieden damit, dass sie wegen Personalmangels bei der TSA zur Unterstützung der Sicherheitskontrollen an Flughäfen eingesetzt werden sollen.

Mutter und Kind festgenommen

Wann der Haushaltsstreit endet, ist ungewiss – und eine rasche Lösung zeichnet sich kaum ab. Auch, weil es am Sonntag erneut zu einer Festnahme einer Familie durch ICE kam. Die Demokraten dürften daher kaum nachgeben.

Eine 41-jährige Frau und ihre 9-jährige Tochter wurden am Flughafen in San Francisco festgenommen, nachdem TSA-Mitarbeitende die Einwanderungsbehörde informiert haben sollen, wie die «New York Times» berichtet.

Laut den von der Zeitung eingesehenen Bundesdokumenten hatten TSA-Beamte die beiden auf einer Passagierliste eines Fluges nach Miami entdeckt und ihre Daten an ICE weitergegeben. Die Behörde spürte Mutter und Tochter daraufhin im Terminal auf.

New footage shows ICE stopping a mother in front of her daughter at San Francisco International Airport pic.twitter.com/Q76FgYbscg — Surajit (@surajit_ghosh2) March 23, 2026

Die Frau war 2018 ohne gültige Papiere in die USA eingereist. Nach Angaben der Behörden nahm sie zwar an einigen, jedoch nicht an allen Terminen der Einwanderungsbehörden teil. 2019 ordnete ein Richter ihre Abschiebung an – die Frau war zu der Anhörung allerdings nicht erschienen. Danach geschah bis am Sonntagabend nichts mehr. Nach der Festnahme wurden sie zunächst am Flughafen, später in Texas festgehalten und schliesslich am Dienstag nach Guatemala abgeschoben.

Kritik an der Festnahme

Das Heimatschutzministerium verteidigte das Vorgehen kurz darauf in den sozialen Medien: Die Frau und ihre Tochter seien «illegale Einwanderer mit gültigen Abschiebungsbescheiden» gewesen und hätten Widerstand geleistet. Ob die Frau wusste, dass gegen sie ein Abschiebungsurteil vorlag, ist unklar, schreibt die «New York Times».

Politikerinnen und Politiker reagierten empört. Der kalifornische Kongressabgeordnete John Garamendi sprach von einem «Einsatz gegen Mütter und Kinder» und kritisierte die ausufernde Datennutzung durch die Trump-Regierung: «Das eigentliche Problem ist, wie Datenbanken inzwischen eingesetzt werden. Eine Mutter und ihre Tochter werden festgenommen, und 36 Stunden später sind sie in Guatemala.»

Nach Angaben von Flughafensprecher Doug Yakel handelte es sich bei den Festnahmen offenbar um einen «Einzelfall». «Die Aufgabe des Flughafens besteht darin, einen sicheren und reibungslosen Betrieb für alle Passagiere und Mitarbeitenden zu gewährleisten», erklärte er. Man sei an dem Vorfall nicht beteiligt gewesen und im Vorfeld auch nicht informiert worden.

Die Festnahme stehe in keinem Zusammenhang mit dem von Trump am Montag entsandten ICE-Personal, das an US-Flughäfen Engpässe bei der Sicherheitsbehörde TSA beheben soll.