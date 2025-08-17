  1. Privatkunden
«Werden unser Land zurückbekommen» ICE gibt halbe Million US-Dollar für Trucks in Werbevideo aus

Lea Oetiker

17.8.2025

Die Fahrzeuge tragen das ICE-Logo, die Aufschrift «Defend the Homeland» (deutsch: «Verteidige die Heimat»).
Die Fahrzeuge tragen das ICE-Logo, die Aufschrift «Defend the Homeland» (deutsch: «Verteidige die Heimat»).
Screenshot X

Mit dem von Präsident Trump verabschiedeten «Big Beautiful Bill» erhält die US-Einwanderungsbehörde ICE zusätzliche Milliardenmittel. Diese nutzt sie unter anderem für aufwendig produzierte Videos.

Lea Oetiker

17.08.2025, 11:56

17.08.2025, 12:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach Verabschiedung des «Big Beautiful Bill» verfügt die US-Einwanderungs- und Zollbehörde über mehr Budget.
  • Dieses fliesst unter anderem in die Anschaffung neuer Einsatzfahrzeuge – und in Videos auf den sozialen Medien.
  • Die Trump-Regierung investierte in den vergangenen Wochen über eine halbe Million US-Dollar in Geländewagen und deren Ausstattung.
Mehr anzeigen

Die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) verfügt nach der Verabschiedung des sogenannten «Big Beautiful Bill» durch Präsident Donald Trump über ein deutlich aufgestocktes Budget.

Ein Teil dieser Mittel wird nun für die Anschaffung neuer Einsatzfahrzeuge verwendet. Diese werden nicht nur im Alltag der Behörde eingesetzt, sondern auch gezielt in Szene gesetzt: Auf X präsentiert das US-Heimatschutzministerium (Department of Homeland Security, DHS) die Wagen in aufwendig produzierten Videos, wie «Rolling Stone» berichtet.

Das Video wurde mit Musik des Rappers DaBaby unterlegt. Darin zu sehen sind ein Ford Raptor Pickup und ein GMC Yukon SUV, die durch Washington, D.C., fahren und vor dem Weissen Haus sowie dem US-Kapitol abgestellt werden.

Die Fahrzeuge tragen das ICE-Logo, die Aufschrift «Defend the Homeland» (deutsch: «Verteidige die Heimat») sowie eine Farbgestaltung, die Trumps Privatjet ähnelt. Auf mindestens einem Wagen ist zusätzlich der Schriftzug «President Donald J. Trump» auf der Heckscheibe angebracht.

Zugleich verweist das Ministerium auf die eigene Rekrutierungsplattform von ICE. Die Behörde plant, 10'000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen. In einem weiteren Beitrag mit Bildern der Fahrzeuge hiess es: «We will have our country back» (deutsch: «Wir werden unser Land zurückbekommen»).

Hohe Ausgaben für Fahrzeuge und deren Gestaltung

Laut offiziellen Auftragsdaten gab die Trump-Regierung in den vergangenen zwei Wochen rund 384'000 US-Dollar für den Kauf von Ford Raptors und GMC Yukons aus, berichtet «Rolling Stone» weiter. Offiziell sollen die Geländewagen der Nachwuchsgewinnung dienen. Darüber hinaus flossen allein in dieser Woche weitere 182'000 US-Dollar in Grafikdesigns und Folierungen der Fahrzeuge.

Mit dem «Big Beautiful Bill» stellt die Regierung milliardenschwere Mittel bereit. Diese sollen insbesondere für den massiven Ausbau des ICE-Personals genutzt werden, um Trumps verschärfte Einwanderungspolitik landesweit umzusetzen.

Während die rund 560'000 US-Dollar für Fahrzeuge und deren Gestaltung im Verhältnis noch vergleichsweise moderat erscheinen, belaufen sich die Ausgaben des Heimatschutzministeriums für Werbekampagnen, die Trumps Einwanderungspolitik unterstützen, auf etwa 200 Millionen US-Dollar. Diese Werbeplätze werden von derselben Agentur geschaltet, die bereits massgeblich an Trumps Wahlkampagne 2024 beteiligt war.

Zusätzlich investierte die Regierung bis zu 45 Millionen US-Dollar in eine Militärparade anlässlich des Geburtstags des Präsidenten in Washington.

