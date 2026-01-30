ICE kauft riesige Industriegebäude für Internierungslager

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Für bis zu 80'000 Menschen ICE kauft riesige Industriegebäude für Internierungslager

Oliver Kohlmaier

30.1.2026

Die Trump-Regierung will noch mehr Internierungslager errichten.
Die Trump-Regierung will noch mehr Internierungslager errichten.
AP Photo/Mike Stewart/Keystone (Archivbild)

Milliarden für seine Einwanderungspolitik: Die Trump-Regierung hat einem Bericht zufolge in mindestens acht Bundesstaaten Industriegebäude erworben, um sie zu Internierungslagern umzubauen. 

Redaktion blue News

30.01.2026, 19:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut einem Medienbericht hat die Trump-Regierung in mindestens acht US-Bundesstaaten Industriegebäude erworben, die zu Internierungslagern für Migranten umgebaut werden sollen.
  • Bis zu 80'000 Inhaftierte sollen in den Gebäuden künftig untergebracht werden können.
  • Experten warnen bereits, dass es schwer werden dürfte, in den Gebäuden staatliche Standards für die Unterbringung einzuhalten.
  • In den betroffenen Gebieten stossen die Pläne auf Widerstand.
Mehr anzeigen

Die US-Einwanderungsbehörde ICE wurde von der Trump-Regierung mit einem gewaltigen Budget ausgestattet. Alleine zwei Milliarden US-Dollar sollen dabei für die Rekrutierung neuer Agenten aufgewendet worden sein. 

Doch auch die dutzendfach bereits errichteten oder geplanten Internierungslager verschlingen hohe Summen. Laut einem Bericht der «Washington Post» hat die Trump-Regierung in mindestens acht Bundesstaaten Industriegebäude erworben, um sie künftig zu Haftanstalten umzubauen.

Demnach hat das Heimatschutzministerium allein diesen Monat zwei grosse Gebäude gekauft – eines in Maryland für 102 Millionen Dollar und ein weiteres in Arizona für 70 Millionen Dollar. In den vergangenen Wochen hätten ICE-Beamte zudem begonnen, Eigentümer und lokale Behörden in mehreren anderen Städten über ihr Interesse an bestimmten Immobilien zu informieren.

Internierungslager in Industriegebieten

Die ehemaligen Industriestandorte sollen zu Internierungslagern umgebaut werden, welche künftig bis zu 80'000 Inhaftierte aufnehmen sollen. Dabei warnen Experten bereits jetzt, dass es schwierig werden dürfte, bestimmte Standards des Bundes einzuhalten, etwa bezüglich einer ausreichenden Wasserversorgung.

Beamte in den betroffenen Städten wie Social Circle und Roxbury haben bereits Bedenken hinsichtlich der unzureichenden Wasserversorgung der geplanten Einrichtungen geäussert. Wenn kein Wasser aus einer kommunalen Quelle verfügbar sei, müsste ein staatliches Labor Proben testen, um die Trinkwassernormen zu erfüllen, heisst es in entsprechenden Normen des Bundes.

Viel Macht und noch mehr Geld. Was ist das für eine Behörde, die Amerika spaltet? Alles, was du über ICE wissen musst

Viel Macht und noch mehr GeldWas ist das für eine Behörde, die Amerika spaltet? Alles, was du über ICE wissen musst

So beziehe ein Gebäude in Roxbury in New Jersey sein Grundwasser aus einer Kleinstadt, die bereits jetzt fast ihr gesamtes Tageslimit verbraucht. Ein weiterer vorgeschlagener Standort ist ein Lagerhaus in Oklahoma City, das bis zu 1500 Menschen aufnehmen könnte und sich unweit einer Grundschule sowie einer Pfingstkirche befindet. Zudem soll es in einem ehemaligen Autoteile-Vertriebszentrum in Chester, New York, in den Sommermonaten unerträglich heiss werden.

Dutzende Verstösse gegen Bundesstandards

Dabei hat ICE bereits jetzt Schwierigkeiten, die Standards in einigen bestehenden Einrichtungen einzuhalten. So stellten im vergangenen September ihre eigenen Inspektoren 60 Verstösse gegen Bundesstandards im Camp East Montana fest. Dabei handelt es sich um eine Ansammlung grosser Zelte, die innerhalb weniger Monate auf einem Stück Wüste in El Paso errichtet wurden. Die Einrichtung ist mit 3800 Insassen mittlerweile das grösste ICE-Internierungslager des Landes.

Die meisten der in Betracht gezogenen Gebäude befinden sich dem Bericht zufolge in Gebieten, die für industrielle Zwecke ausgewiesenen wurden. Es handelt sich zumeist um leerstehende Rohbauten, die in der Nähe von Autobahnen und Flughäfen errichtet wurden und kaum mehr enthalten als Wände, einen dicken Betonboden sowie eine Decke, die von Dutzenden Stahlträgern gestützt wird.

Ein bereits in Betrieb befindliches Internierungslager in California City.
Ein bereits in Betrieb befindliches Internierungslager in California City.
AP Photo/Marcio Jose Sanchez/Keystone

«Kriminelle von den Strassen Amerika fernhalten»

In den betroffenen Gebieten stossen die Pläne der Trump-Regierung auf wenig Gegenliebe. In mindestens 15 Gemeinden haben Einwohner dem Bericht zufolge Proteste veranstaltet. In Stadtratssitzungen wurden demnach lokale Mandatsträger mit Fragen zu den geplanten Anlagen überhäuft.

«Ich bin mir nicht sicher, ob dies eine humane Art der Inhaftierung ist», sagte Quinton Lucas, Bürgermeister von Kansas City zu den Plänen, ein dortiges Lagerhaus in eine ICE-Einrichtung mit Platz für bis zu 7500 Menschen umzuwandeln. Mitte Januar verabschiedete der Stadtrat ein fünfjähriges Verbot für alle neuen nicht-kommunalen Haftanstalten.

Baldiger Einsatz in Ohio. 5 ICE-kalte Fakten, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen

Baldiger Einsatz in Ohio5 ICE-kalte Fakten, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen

«Die Planung einer Haftanstalt hinter verschlossenen Türen ist keine Regierungsführung – es ist Einschüchterung», liess die demokratische Abgeordnete April McClain Delaney mitteilein.

Tricia McLaughlin, stellvertretende Staatssekretärin des DHS, lehnte es indessen ab, sich über die Einhaltung von Bundesstandards zu äussern. Stattdessen teilt sie in martialischen Worten mit, dass die Behörde «über neue Mittel zur Erweiterung der Haftanstalten verfügt, um diese Kriminellen von den Strassen Amerikas fernzuhalten». Es solle jedoch «keine Überraschung» sein, dass ICE in verschiedenen US-Bundesstaaten Festnahmen vornehme und aktiv daran arbeite, «die Haftkapazitäten zu erweitern».

Mehr zum Thema

Pastor ist Behörden-Chef. Ex-CNN-Moderator nach ICE-Protesten in Kirche verhaftet

Pastor ist Behörden-ChefEx-CNN-Moderator nach ICE-Protesten in Kirche verhaftet

«Wo zum Teufel ist unser Oberster Gerichtshof?». Diese Stars stellen sich öffentlich gegen ICE

«Wo zum Teufel ist unser Oberster Gerichtshof?»Diese Stars stellen sich öffentlich gegen ICE

US-Konzerne gegen ICE-Gewalt. Wirtschaftsbosse drängen Trump in offenem Brief zur Deeskalation

US-Konzerne gegen ICE-GewaltWirtschaftsbosse drängen Trump in offenem Brief zur Deeskalation

Meistgelesen

Ukrainischer Kampfroboter nimmt russische Soldaten gefangen
Seltene Aurora sorgt für unglaubliches Naturspektakel
ICE kauft riesige Industriegebäude für Internierungslager
Trump: Mehr Kriegsschiffe in Richtung Iran unterwegs +++ Neue Epstein-Akten veröffentlicht
Lindsey Vonn: «Ich habe mich am linken Knie verletzt, aber der Olympia-Traum lebt»