ICE überwacht auch US-Bürger ohne ihr Wissen – Senatoren schlagen Alarm

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gesichtserkennung ohne Zustimmung ICE überwacht auch US-Bürger ohne ihr Wissen – Senatoren schlagen Alarm

Dominik Müller

1.2.2026

ICE-Beamten schaffen sich derzeit mit ihrem Handeln viele Feinde in den USA.
ICE-Beamten schaffen sich derzeit mit ihrem Handeln viele Feinde in den USA.
Keystone

Die Kombination aus Gesichtserkennung, Standortdaten und KI-gestützter Analyse verschafft ICE ungeahnte Überwachungsmöglichkeiten. Demokraten und Bürgerrechtsgruppen sind besorgt.

Dominik Müller

01.02.2026, 19:13

01.02.2026, 19:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die US-Einwanderungsbehörde ICE steht in der Kritik, weil sie Gesichtserkennungstechnologie ohne Zustimmung auch bei US-Bürgern einsetzt.
  • ICE verwendet ein breites Überwachungsarsenal mit verschiedenen Technologien.
  • Bürgerrechtsgruppen und demokratische Senatoren fordern Einschränkungen.
Mehr anzeigen

Kein Tag, an dem die US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis nicht Schlagzeilen generiert. Das neuste Kapitel: Der Einsatz moderner Überwachungstechnologie stösst auf wachsende Kritik. Auslöser sind mehrere Vorfälle, bei denen auch US-Bürger ohne Einwilligung mit Gesichtserkennung erfasst wurden, wie die «New York Times» berichtet.

Ein besonders aufsehenerregender Fall betrifft die Aktivistin Nicole Cleland. Sie wurde von einem ICE-Agenten erkannt und mit Namen angesprochen – obwohl sie ihn nie zuvor getroffen hatte. Der Beamte erklärte, er nutze Gesichtserkennung und trage eine aktivierte Bodycam.

Laut Aktivistengruppen sind mindestens sieben US-Bürger betroffen. Videos zeigen, wie ICE-Agenten Demonstrierende mit Handys scannen. Die Betroffenen hatten der Erfassung ihrer biometrischen Daten nicht zugestimmt.

Baldiger Einsatz in Ohio. 5 ICE-kalte Fakten, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen

Baldiger Einsatz in Ohio5 ICE-kalte Fakten, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen

Demokraten fordern Massnahmen

ICE setzt dabei mehrere Technologien ein: Gesichtserkennung von Clearview AI und die mobile App «Mobile Fortify», dazu Standortdaten, Social-Media-Überwachung und Datenbanken von Palantir. Ziel sei nicht nur die Identifikation von Migranten, sondern auch die Beobachtung von Protestierenden.

Bürgerrechtsorganisationen schlagen deshalb Alarm. Die Kombination dieser Werkzeuge verschaffe dem Staat eine bisher unbekannte Überwachungsmacht, kritisiert die American Civil Liberties Union. Mehrere demokratische Senatoren fordern deshalb eine Suspendierung der Gesichtserkennung in US-Städten.

Viel Macht und noch mehr Geld. Was ist das für eine Behörde, die Amerika spaltet? Alles, was du über ICE wissen musst

Viel Macht und noch mehr GeldWas ist das für eine Behörde, die Amerika spaltet? Alles, was du über ICE wissen musst

28 Milliarden Dollar für ICE jährlich

Möglich wurde der massive Technikausbau durch eine drastische Budgeterhöhung. ICE verfügt neu über rund 28 Milliarden Dollar jährlich. Allein Palantir erhielt einen Vertrag über fast 30 Millionen Dollar für KI-gestützte Fahndungssysteme.

Für Nicole Cleland hatte der Vorfall konkrete Folgen: Kurz nach der Begegnung entzog ihr das Heimatschutzministerium ohne Begründung Reiseprivilegien wie Global Entry – ein US-Programm für vorab überprüfte, risikoarme Reisende, das eine schnellere Einreise in die USA ermöglicht.

Video aus dem Ressort

Bericht zu Minneapolis bringt US-Regierung in Bedrängnis

Bericht zu Minneapolis bringt US-Regierung in Bedrängnis

Ein interner Bericht bringt die US-Regierung in Bedrängnis: Nach den tödlichen Schüssen auf Alex Pretti widersprechen Ermittler der Darstellung von Notwehr.

29.01.2026

Mehr aus dem Ressort

Zweifel an Schutzmacht USA. Bekommt Europa wegen Trump einen eigenen Atomschirm?

Zweifel an Schutzmacht USABekommt Europa wegen Trump einen eigenen Atomschirm?

USA unter Donald Trump. Liam (5) und sein Vater sind nach ICE-Gewahrsam wieder frei

USA unter Donald TrumpLiam (5) und sein Vater sind nach ICE-Gewahrsam wieder frei

Politik. Fünfjähriger aus ICE-Gewahrsam in den USA freigelassen

PolitikFünfjähriger aus ICE-Gewahrsam in den USA freigelassen

Meistgelesen

Bekommt Europa wegen Trump einen eigenen Atomschirm?
ICE überwacht auch US-Bürger ohne ihr Wissen – Senatoren schlagen Alarm
Thun fügt Basel die 2. Niederlage im 2. Spiel unter Lichtsteiner zu
18-jähriger Schweizer im Spital verstorben – Zahl der Todesopfer steigt auf 41
War die Kaution für Jacques Moretti zu niedrig?