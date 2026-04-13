Bewohner*innen filmen Manöver: Pilot fliegt 100 Meter über Elternhaus – jetzt wird gegen ihn ermittelt Ein Pilot der Icelandair fliegt bei seinem letzten Flug vor der Pensionierung über seine Heimatstadt extra tief. Bei der isländischen Airline, den Passagieren und den Bewohnern kommt das nicht gut an. 13.04.2026

Ein Pilot der Icelandair fliegt bei seinem letzten Flug vor der Pensionierung über seine Heimatstadt extra tief. Bei der isländischen Airline, den Passagieren und den Bewohnern kommt das nicht gut an.

Ein Pilot aus Island lässt sich für seinen letzten Flug vor der Pensionierung etwas ganz Besonderes einfallen: Am Samstag flog er mit einer Boeing 757 der Icelandair ohne Genehmigung tief über die Vestmannaeyjar-Inseln und sorgte für grosses Aufsehen weltweit.

Warum er das tat und welche Folgen ihm drohen, erfährst du im Video.

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