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Bewohner filmen Manöver Pilot fliegt 100 Meter über Elternhaus – jetzt wird gegen ihn ermittelt

Nicole Agostini

13.4.2026

Bewohner*innen filmen Manöver: Pilot fliegt 100 Meter über Elternhaus – jetzt wird gegen ihn ermittelt

Bewohner*innen filmen Manöver: Pilot fliegt 100 Meter über Elternhaus – jetzt wird gegen ihn ermittelt

Ein Pilot der Icelandair fliegt bei seinem letzten Flug vor der Pensionierung über seine Heimatstadt extra tief. Bei der isländischen Airline, den Passagieren und den Bewohnern kommt das nicht gut an.

13.04.2026

Ein Pilot der Icelandair fliegt bei seinem letzten Flug vor der Pensionierung über seine Heimatstadt extra tief. Bei der isländischen Airline, den Passagieren und den Bewohnern kommt das nicht gut an.

Nicole Agostini

13.04.2026, 14:44

13.04.2026, 14:51

Ein Pilot aus Island lässt sich für seinen letzten Flug vor der Pensionierung etwas ganz Besonderes einfallen: Am Samstag flog er mit einer Boeing 757 der Icelandair ohne Genehmigung tief über die Vestmannaeyjar-Inseln und sorgte für grosses Aufsehen weltweit.

Warum er das tat und welche Folgen ihm drohen, erfährst du im Video.

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10.04.2026

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