«Ich erkenne dieses Land nicht mehr»: Rentnerin kehrt von USA nach Deutschland zurück

«The US is the best place to exist»: Camilla Delsid vermisst ihr Leben in Kalifornien.

Nach fast 40 Jahren in Kalifornien kehrte Camilla Delsid nach Deutschland zurück. Heute sagt sie: Es war ein Fehler.

Redaktion blue News Petar Marjanović

Fast vier Jahrzehnte lang lebte Camilla Delsid in Kalifornien. 2020 zog sie zurück nach Deutschland – der Kinder und Enkelkinder wegen. Doch glücklich ist sie nicht. Gegenüber CNN Travel sagt sie: «Ich bereue es von ganzem Herzen, zurückgekehrt zu sein, und glaube, dass die USA der beste Ort zum Leben auf dieser Welt sind.»

Delsid wanderte Ende der 1970er-Jahre in die USA aus. In Kalifornien fühlte sie sich sofort zuhause. «Kalifornien war mein Zuhause, und in meinem Herzen ist es das immer noch», sagt sie. Auch kulturell habe sie sich in den USA freier und akzeptierter gefühlt: «Ich konnte Fehler machen, ohne verurteilt zu werden. Die Leute waren interessiert an mir und meiner Geschichte.»

Ärger wegen mürrische Landsleute

In Deutschland dagegen fühle sie sich oft unverstanden. «Deutsche Kultur ist sehr schwarz oder weiss. Entweder passt man in eine Schublade, oder nicht. Und wenn nicht, hat man ein Problem.» Besonders der Unterschied im Umgang miteinander falle ihr schwer. «Ich vermisse die freundliche amerikanische Art.»

Ihre Rückkehr nach Deutschland fiel mitten in die Corona-Pandemie. Später dann das ernüchternde Fazit: «Ich erkenne dieses Land nicht mehr. So viele Dinge funktionieren hier nicht mehr. Die Leute sind frustriert, und das merkt man auch.»

Junge Leute machen ihr Hoffnung

Trotzdem bleibt sie – aus finanziellen Gründen. «Meine Rente würde nicht reichen, um sowohl den Umzug als auch das Leben in den USA zu finanzieren», erklärt sie gegenüber CNN. «Ich habe ein bisschen Erspartes, aber ich müsste in Kalifornien wieder Vollzeit arbeiten. Und ich kann nicht ewig arbeiten.»

Was ihr in Deutschland Hoffnung macht? Die junge Generation. «Die jungen Deutschen sind wirklich cool und nett», sagt sie. Dennoch: «Ich habe mein Leben in Kalifornien zurückgelassen. Ich habe alles gegeben, um hier neu anzufangen. Aber ich gehöre nicht mehr hierher.»