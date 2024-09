Reniël Renato David Litecia schlug den Angreifer von Rotterdam nieder. Bild: Screenshot X

Bei einem Messerangriff in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam wird ein Mensch getötet. Ein 32-jähriger Personaltrainer stellt sich dem Angreifer entgegen und rettet Menschenleben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Messerangriff in Rotterdam wurde eine Person getötet und mehrere verletzt, darunter ein Schweizer.

Der Personaltrainer Reniël Renato David Litecia konnte den Angreifer durch Schläge ins Gesicht überwältigen.

Der 32-Jährige konnte so weitere Angriffe verhindern und damit Menschenleben retten. Mehr anzeigen

«Ich dachte ‹Oh mein Gott›. Ich rannte zu meiner Tasche und holte einen Stock. Ich brach ihn entzwei. Als der Mann an der Tür war, stand ich da. Ich habe ihm ein paar Schläge ins Gesicht verpasst.» So schildert der Personaltrainer Reniël Renato David Litecia seinen gefährlichen Rettungseinsatz gegen den Messerangreifer von Rotterdam am Donnerstagabend gegenüber dem «Telegraaf».

Der Angreifer hatte zuvor einen Mann getötet und mehrere verletzt, darunter einen Schweizer. Durch seinen Einsatz hat Litecia wohl Schlimmeres verhindert.

De held van Rotterdam is de 32-jarige personal trainer Reniël Renato David Litecia. Hij overmeesterde donderdagavond de messentrekker aan de voet van de Rotterdamse Erasmusbrug, die eerder een man doodstak en een ander zwaar verwondde.https://t.co/NIMQ0WnEmx — De Telegraaf (@telegraaf) September 20, 2024

Der 32-jährige Litecia hatte die Messerattacke auf einer Terrasse beobachtet: «Ein Mann mit zwei langen Messern stach auf einen unschuldigen Jungen ein, der gerade Rollerbladen war.» Nachdem der Angreifer weitere Personen verletzt hatte, rannte er in ein Museum, wo 60 bis 70 Personen bei einem Empfang waren.

Angreifer wird niedergeschlagen

«Mein Rufen hat ihre Aufmerksamkeit erregt und sie sind alle hineingerannt», erklärt Litecia. Im Museum haben sich dann Angestellte mit Stühlen und Tischen gewehrt. Als der Mann wieder hinausgehen wollte, stand Reniël Renato David Litecia vor der Tür.

Durch die Schläge ins Gesicht und den Einsatz der Stühle und Tische wurde der Angreifer überwältigt. Die Polizei konnte dann den Mann festnehmen. Er wurde mit einer Kopfverletzung in ein Spital gebracht.