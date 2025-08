Wintereinbruch in Australien: «Ich habe immer davon geträumt, einmal Schnee zu sehen» Australien erlebt den heftigsten Wintereinbruch seit Mitte der 80er-Jahren. Bis zu 40 Zentimeter Schnee wurden im Osten des Landes gemessen. Die einen bauen Schneemänner, während andere mit glatten Strassen kämpfen. 05.08.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im australischen Bundesstaat New South Wales sorgte starker Schneefall für winterliche Bedingungen.

Während sich Skigebiete freuen, leiden Autofahrer aufgrund der glatten Strassen.

Eine ungewöhnlich starke Kaltfront mit antarktischer Luft verursachte die aussergewöhnliche Wetterlage. Mehr anzeigen

Ausnahmezustand in Australien: Im Bundesstaat New South Wales verwandelte starker Schneefall die Region in ein Winterwunderland. Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee sorgten in den vergangenen Tagen für Freude bei Wintersportlern und Probleme im Strassenverkehr.

Tourismus profitiert, Verkehr leidet

In den Skigebieten Perisher und Thredbo melden Betreiber «ideale Bedingungen». Nach schwachen Jahren hoffen viele auf eine erfolgreiche Saison. Die Hotels sind gut ausgelastet, auch lokale Geschäfte ziehen mit.

Auf den Strassen sieht die Lage anders aus: Glatte Fahrbahnen und schlechte Sicht führten zu zahlreichen Zwischenfällen. In höher gelegenen Orten waren manche Gemeinden zeitweise nicht erreichbar.

Antarktische Luftmasse als Auslöser

Ausgelöst wurde der Wetterumschwung durch eine Kaltfront, die kalte Luft aus der Antarktis nach Südostaustralien gebracht hat. Laut Meteorologen handelt es sich um eine der stärksten Kälteperioden der vergangenen 40 Jahre.

