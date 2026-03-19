  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Stimmen aus Teheran «Ich habe keine Hoffnung mehr in dieses Land»

dpa

19.3.2026 - 13:15

Ein Spielzeug steht am 15. März vor einem Gebäude in Teheran nahe einer Polizeistation, die angegriffen worden ist.
Ein Spielzeug steht am 15. März vor einem Gebäude in Teheran nahe einer Polizeistation, die angegriffen worden ist.
KEYSTONE

Seit fast drei Wochen führen Israel und die USA Krieg gegen den Iran. Das sagen Menschen in der Hauptstadt Teheran über den Konfliklt.

DPA

19.03.2026, 13:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Nachrichtenagentur dpa konnte mit Passanten in Teheran sprechen.
  • Vor dem morgigen iranischen Neujahrsfest Norus sind die Händler in der Hauptstadt frustriert.
  • Vor allem die jungen Leute sind ob der Lage völlig desillusioniert.
Mehr anzeigen

Nach fast drei Wochen Krieg herrschen bei vielen Iranerinnen und Iranern Verunsicherung und Frust. Eigentlich ist der März eine der schönsten Zeiten im Iran. Am morgigen Freitag beginnt das persische Neujahrsfest Norus.

Doch die Basare und Einkaufspassagen sind leer. Viele Händler sitzen frustriert in ihren Läden, wie Bewohner aus der Hauptstadt Teheran erzählen. Andere haben die Hoffnung aufgegeben und ihre Geschäfte bereits geschlossen. 

Aus Angst vor Israelischen Angriffen haben die Basiji viele ihrer Checkpoints in Teheran aufgegeben.

[image or embed]

— Markus (@mschaub.bsky.social) 18. März 2026 um 19:31

Viele Familien harren in ihren Wohnungen aus. «Meine Frau und ich wissen nicht, was wir machen sollen», sagt Dschawad, ein 72 Jahre alter Rentner. «Wie lange soll das noch so weitergehen? Keiner hat eine Antwort!» Der frühere Bankangestellte sagt, er befürworte eigentlich militärische Gewalt für einen Machtwechsel.

«Auch nach drei Wochen Krieg ist das Regime noch da, Land und Volk aber sind am Ende», sagt er. «Wenn sie nun auch die Polizeiwachen und Öl- und Gasfelder angreifen, kommt es zu einem wahren Chaos. Keine Sicherheit mehr, noch mehr Kriminalität und irgendwann auch kein Strom.» 

«Dieses Land wird vollständig zerstört»

Sana geht eigentlich noch zur Schule. Die 18-Jährige hatte gehofft, dass es schnell zu einem Sturz der Regierung kommt. Gut drei Wochen nach Kriegsbeginn bestimmen jedoch Sorgen und Hoffnungslosigkeit ihren Alltag. «Dieses Land wird vollständig zerstört», sagt sie.

Während die Schulen geschlossen bleiben, versucht sie sich täglich mit Büchern und Anime abzulenken. Nach dem Krieg will sie auswandern. «Ich habe keine Hoffnung mehr in dieses Land», sagt sie.

Amin ist ein Jahr jünger. Er hat keine Angst, wenn die Kampfjets über die Häuserdächer donnern, wie er erzählt. Trotz der Bombardierungen in der Hauptstadt trifft er sich mit Freunden noch zum Fussballtraining, geht in Parks und spielt Videogames.

«All die Pläne, die ich für mein Leben hatte ...»

«Meine Generation ist furchtlos und wächst mit dem Krieg auf», erzählt er. «Aber was mich wirklich beunruhigt, ist die Zukunft. All die Pläne, die ich für mein Leben hatte, stehen jetzt unter dem schweren Schatten des Krieges», erzählt er enttäuscht. «Am Ende ist es unsere Generation, die die Kosten dieses Krieges tragen muss», sagt der 17-Jährige. 

Banafscheh lebt im Westen der Hauptstadt und Millionenmetropole Teheran. Wenn der Tod führender Staatsmänner verkündet wird, empfindet sie Schadenfreude. Sie ist der Meinung, man müsse den Krieg aushalten.

«Das Regime wäre ja nicht freiwillig mit schönen Worten gegangen, daher musste man mit ihm die Sprache sprechen, die es kennt. Und das ist Gewalt», sagt die 41-Jährige. Die Alternative wäre, sich mit der Staatsführung abzufinden. «Wenn wir Änderungen wollen, dann sind diese harten Zeiten halt der Preis», sagt sie.

Grosse Rochenschule: Freitaucher filmt seltenes Naturspektakel

Grosse Rochenschule: Freitaucher filmt seltenes Naturspektakel

Grosse Rochenschule - Freitaucher filmt seltenes Naturspektakel Mitten im Pazifischen Ozean entsteht plötzlich aus einem ruhigen Moment ein atemberaubendes Naturerlebnis. Ein Schwarm von hunderten Rochen schwimmt unter einem Freitaucher vorbei.

12.03.2026

Meistgelesen

VR-Präsident: «Es passierte, während Mitarbeiter Gondeln sicherten»
Satellitenbilder zeigen Folgen des Krieges +++ Griechen evakuieren 101 Menschen und 45 Haustiere
Collien Fernandes zeigt Ex-Mann Christian Ulmen an
Russische Kampfjets dringen in Estlands Luftraum ein +++ Freund von Nawalny will Partei gründen
Heute Abend lohnt sich ein Blick zum Himmel besonders

Videos aus dem Ressort

Hier entgeht ein Reporter nur ganz knapp dem Tod

Hier entgeht ein Reporter nur ganz knapp dem Tod

Das war knapp: Der britische Journalist Steve Sweeney berichtet für den russischen Sender RT aus dem südlichen Libanon, als die israelische Luftwaffe eine Bombe abwirft, die kurz hinter ihm niedergeht.

19.03.2026

Wachsende Angst in der Schifffahrt «Das Bedrohungspotenzial durch Seeminen ist enorm»

Wachsende Angst in der Schifffahrt «Das Bedrohungspotenzial durch Seeminen ist enorm»

Ein Propagandavideo aus 2025 zeigt einen marinen Tunnel, den der Iran nutzt, um Waffen zu bunkern: unter anderem Schnellboote und Seeminen. Wenn Iran die Strasse von Hormus vermint, dann bekommt die Weltwirtschaft grosse Probleme.

13.03.2026

Luftwaffe in Norddeutschland: Zahl der Alarm-Starts gestiegen

Luftwaffe in Norddeutschland: Zahl der Alarm-Starts gestiegen

20 Starts vom Stützpunkt Rostock-Laage: Kommt ein Nicht-Nato-Flugzeug dem Luftraum zu nahe oder ist eine Zivilmaschine per Funk nicht erreichbar, steigt eine Alarmrotte hoch. Die Eurofighter sind immer startklar und in Minuten in der Luft. So ein Einsatz beginnt grundsätzlich mit dem sogenannten Abfangmanöver.

19.03.2026

Hier entgeht ein Reporter nur ganz knapp dem Tod

Hier entgeht ein Reporter nur ganz knapp dem Tod

Wachsende Angst in der Schifffahrt «Das Bedrohungspotenzial durch Seeminen ist enorm»

Wachsende Angst in der Schifffahrt «Das Bedrohungspotenzial durch Seeminen ist enorm»

Luftwaffe in Norddeutschland: Zahl der Alarm-Starts gestiegen

Luftwaffe in Norddeutschland: Zahl der Alarm-Starts gestiegen

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Angriff auf den Iran. Hier entgeht ein Reporter nur ganz knapp dem Tod +++ Griechen evakuieren 45 Haustiere

Angriff auf den IranHier entgeht ein Reporter nur ganz knapp dem Tod +++ Griechen evakuieren 45 Haustiere

Ukraine-Ticker. Russische Kampfjets dringen in Estlands Luftraum ein +++ Freund von Nawalny will Partei gründen

Ukraine-TickerRussische Kampfjets dringen in Estlands Luftraum ein +++ Freund von Nawalny will Partei gründen

Drogenlegalisierung. Basel-Stadt zieht nach drei Jahren Cannabis-Abgabe positive Bilanz

DrogenlegalisierungBasel-Stadt zieht nach drei Jahren Cannabis-Abgabe positive Bilanz