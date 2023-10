«Ich sagte meinem Mann, dass er uns erschiessen soll»

Viele Kibbuze wurden geplündert und stark beschädigt. Hier ein Foto aus dem Kibbuz Kfar Azza. Foto Keystone

Weil sie von Hamas-Terroristen umzingelt sind, fällen Eheleute eine schwere Entscheidung. Zum Glück kommt es nicht zu deren Umsetzung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Kibbuz Nir Oz wird am 7. Oktober von Terroristen der Hamas überfallen.

Auch die Familie von Natalie und Shay lebt dort. Shay greift zur Waffe, um sich zu verteidigen. Natalie flieht mit den Kindern in den Schutzraum.

Doch als die Lage aussichtslos schien, trifft das Paar eine Entscheidung. Mehr anzeigen

Die Hamas-Terroristen überfallen am 7. Oktober das Kibbuz Nir Oz und überraschen eine junge Familie. Die 37-jährige Natalie und ihr Mann Shay verstecken sich mit ihren Kindern Negev (7) und Rotem (6) in dem Schutzraum, der an das Zimmer der Tochter angrenzt.

Zunächst sei ihr Mann nach draussen gegangen und habe sich mit den Terroristen ein Feuergefecht geliefert. Dies schreibt «Bild». Nach 40 Minuten sei er zurück in den Schutzraum gekommen. Da habe sie ihm gesagt, dass sie eine Witwe werde und die Kinder ohne ihren Vater aufwachsen werden, falls er nochmals rausgehe, erzählt sie.

Da die Klimaanlage ausgefallen ist, sei die Luft im Schutzraum unerträglich heiss gewesen. Shay bewachte die Tür mit seinem Gewehr in der Hand.

Dem Paar wird klar, dass es eine Entscheidung treffen muss

Die Terroristen feuern auf die Bunkertüre. Für Natalie und Shay wird klar, dass sie eine Entscheidung treffen müssen.

«Ich habe meinen Mann auf Englisch und sehr leise gefragt, ob er noch Kugeln in seinem Gewehr hat», sagt Natalie zur Zeitung. Dann sagt sie ihrem Mann: «Wenn wir sie nicht raushalten können, nimm die Waffe und erschiess uns und dann dich, es ist besser so. Er schwieg einige Minuten und sagte dann Ja», sagt Natalie.

Die Entscheidung habe sie gefällt, weil sie nicht wollte, dass ihre Kinder leiden müssten – oder nach Gaza entführt werden. Sie wickelte ihre Kinder in Tücher ein und sagte, dass sie alle zusammenbleiben würden. Zum Äussersten kommt es jedoch nicht.

Zwei Männer und eine Frau plündern die Wohnung der Familie. Auch ihre Kreditkarte wird belastet. Schliesslich gelingt es israelischen Soldaten, die Familie zu befreien.