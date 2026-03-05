Swiss-Sonderflug aus Oman: «Zuerst gehe ich schlafen – das waren nicht die entspanntesten Ferien» 221 Passagiere, ein Sonderflug und grosse Erleichterung bei der Landung: Die Swiss-Sondermaschine LX7043 bringt Schweizer*innen aus Maskat im Oman zurück nach Zürich. blue News war bei der Ankunft in Kloten vor Ort. 05.03.2026

211 Passagiere, ein Sonderflug und grosse Erleichterung bei der Landung: Die Swiss-Sondermaschine LX7043 bringt Schweizer*innen aus Maskat im Oman zurück nach Zürich. blue News war bei der Ankunft in Kloten vor Ort.

Am Donnerstagnachmittag um 14.37 ist der Swiss-Sonderflug von Maskat im Oman nach Zürich gelandet. An Bord befanden sich 211 Passagiere – 206 Erwachsene und 5 Babys.

Am Flughafen Zürich warten Angehörige auf ihre Liebsten. Bei der Ankunft fliessen die Tränen. Die Erleichterung ist gross. Ein Frau sagt zu blue News: «Ich stand die ganze Woche eng im Kontakt mit meiner Tochter. Heute kann sie endlich wieder zurück und ist nicht mehr der Gefahr ausgesetzt. Ihre tochter machte eine Rundreise durch den Oman. Mehr zu den Passagieren siehst du im Video oben.

Bis zum 10. März keine weiteren Sonderflüge

Bei den Passagieren handelt es sich einerseits um Gäste, die bereits ein Swiss-Ticket hatten und ihre Reise nach Zürich aufgrund der aktuellen Lage nicht antreten konnten. Anderseits erhielten Schweizer Staatsangehörige, die sich beim EDA mit Aufenthaltsort Oman registriert haben, die Angaben für die Buchungshotline von Swiss für diesen Flug.

Zudem setzt Swiss ihre Flüge nach Dubai aufgrund der weiterhin angespannten Lage im Nahen Osten bis einschliesslich 10. März aus, wie es weiter heisst. Die Flüge nach Tel Aviv werden bis zum 22. März gestrichen. «Es steht die Sicherheit der Besatzungen und Passagiere jederzeit an erster Stelle», heisst es. Auf dieser Basis sei der Entscheid getroffen worden, die Flüge weiterhin nicht durchzuführen.