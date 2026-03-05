«Zuerst gehe ich schlafen – das waren nicht die entspanntesten Ferien»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Swiss-Passagiere zurück aus dem Oman «Zuerst gehe ich schlafen – das waren nicht die entspanntesten Ferien»

Carlotta Henggeler

5.3.2026

Swiss-Sonderflug aus Oman: «Zuerst gehe ich schlafen – das waren nicht die entspanntesten Ferien»

Swiss-Sonderflug aus Oman: «Zuerst gehe ich schlafen – das waren nicht die entspanntesten Ferien»

221 Passagiere, ein Sonderflug und grosse Erleichterung bei der Landung: Die Swiss-Sondermaschine LX7043 bringt Schweizer*innen aus Maskat im Oman zurück nach Zürich. blue News war bei der Ankunft in Kloten vor Ort.

05.03.2026

211 Passagiere, ein Sonderflug und grosse Erleichterung bei der Landung: Die Swiss-Sondermaschine LX7043 bringt Schweizer*innen aus Maskat im Oman zurück nach Zürich. blue News war bei der Ankunft in Kloten vor Ort.

,

Samuel Walder, Fabienne Berner

05.03.2026, 17:22

05.03.2026, 17:29

Am Donnerstagnachmittag um 14.37 ist der Swiss-Sonderflug von Maskat im Oman nach Zürich gelandet. An Bord befanden sich 211 Passagiere – 206 Erwachsene und 5 Babys.

Am Flughafen Zürich warten Angehörige auf ihre Liebsten. Bei der Ankunft fliessen die Tränen. Die Erleichterung ist gross. Ein Frau sagt zu blue News: «Ich stand die ganze Woche eng im Kontakt mit meiner Tochter. Heute kann sie endlich wieder zurück und ist nicht mehr der Gefahr ausgesetzt. Ihre tochter machte eine Rundreise durch den Oman. Mehr zu den Passagieren siehst du im Video oben. 

Bis zum 10. März keine weiteren Sonderflüge

Bei den Passagieren handelt es sich einerseits um Gäste, die bereits ein Swiss-Ticket hatten und ihre Reise nach Zürich aufgrund der aktuellen Lage nicht antreten konnten. Anderseits erhielten Schweizer Staatsangehörige, die sich beim EDA mit Aufenthaltsort Oman registriert haben, die Angaben für die Buchungshotline von Swiss für diesen Flug.

Angriff auf den Iran. Swiss-Sonderflug in Zürich gelandet +++ Schah-Sohn attackiert mögliche Chamenei-Nachfolger

Angriff auf den IranSwiss-Sonderflug in Zürich gelandet +++ Schah-Sohn attackiert mögliche Chamenei-Nachfolger

Zudem setzt Swiss ihre Flüge nach Dubai aufgrund der weiterhin angespannten Lage im Nahen Osten bis einschliesslich 10. März aus, wie es weiter heisst. Die Flüge nach Tel Aviv werden bis zum 22. März gestrichen. «Es steht die Sicherheit der Besatzungen und Passagiere jederzeit an erster Stelle», heisst es. Auf dieser Basis sei der Entscheid getroffen worden, die Flüge weiterhin nicht durchzuführen.

Meistgelesen

Mit diesem Trick lockte Israel Chamenei und seine Minister in tödliche Falle
«Zuerst gehe ich schlafen – das waren nicht die entspanntesten Ferien»
Swiss-Sonderflug in Zürich gelandet +++ Schah-Sohn attackiert mögliche Chamenei-Nachfolger
Alain Berset richtet dringenden Appell an Europa
«Da zeigt sich wieder die Naivität oder Unbedarftheit deutscher und europäischer Politiker»

Mehr aus dem Ressort

Politik. Nationalrat lehnt einen neuen Verfassungsartikel zur Neutralität ab

PolitikNationalrat lehnt einen neuen Verfassungsartikel zur Neutralität ab

Naher Osten. Swiss streicht weitere Flüge nach Dubai und Tel Aviv

Naher OstenSwiss streicht weitere Flüge nach Dubai und Tel Aviv

Politik. Nationalrat lehnt einen neuen Verfassungsartikel zur Neutralität ab

PolitikNationalrat lehnt einen neuen Verfassungsartikel zur Neutralität ab