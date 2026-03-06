  1. Privatkunden
Israel veröffentlicht neue Aufnahmen In diesem Bombenhagel starb Irans oberster Führer

Sven Ziegler

6.3.2026

Israel veröffentlicht Video vom Angriff auf Chameneis Bunker

Israel veröffentlicht Video vom Angriff auf Chameneis Bunker

Die israelischen Streitkräfte haben erstmals Videoaufnahmen veröffentlicht, die den Angriff auf den Bunker von Irans Oberstem Führer Ali Chamenei zeigen sollen. Die Aufnahmen verbreiten sich derzeit rasch in sozialen Netzwerken.

06.03.2026

Die israelischen Streitkräfte haben erstmals Videoaufnahmen veröffentlicht, die den Angriff auf den Bunker von Irans Oberstem Führer Ali Chamenei zeigen sollen. Die Aufnahmen verbreiten sich derzeit rasch in sozialen Netzwerken.

,

Sven Ziegler, Nicole Agostini

06.03.2026, 12:33

06.03.2026, 12:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die israelische Armee hat Videoaufnahmen veröffentlicht, die den Angriff auf Chameneis Bunker zeigen sollen.
  • Laut IDF befand sich unter einem Komplex ein unterirdischer Kommandoposten für die iranische Führung.
  • Die Aufnahmen zeigen aus der Luft die Bombardierung der Anlage.
Mehr anzeigen

Die israelischen Streitkräfte (IDF) haben Videoaufnahmen veröffentlicht, die nach eigenen Angaben den Angriff auf einen Bunker von Irans Oberstem Führer Ali Chamenei  zeigen. Die Bilder werden derzeit über verschiedene Social-Media-Kanäle verbreitet.

Nahost-Konflikt

Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Nach Darstellung der IDF befand sich der Bunker unter einem Komplex, der zur Führungsstruktur des iranischen Regimes gehörte. Die Anlage habe während des Krieges als geschützter Kommandostand für Chamenei gedient. Chamenei kam bei dem Angriff ums Leben

Der unterirdische Komplex soll sich laut israelischen Angaben über mehrere Strassen erstreckt und mehrere Zugänge sowie Besprechungsräume für hochrangige Funktionäre umfasst haben.

Trump zum Angriff auf den Iran

Trump zum Angriff auf den Iran

Donald Trump sagt, bei den US-Operationen gegen Iran könnten amerikanische Soldaten ums Leben kommen. «Wir wollen die Amerikaner schützen», sagt er.

28.02.2026

Die nun verbreiteten Aufnahmen zeigen aus der Luft die Bombardierung des Geländes. Zu sehen sind mehrere Einschläge und Explosionen im Bereich der Anlage. Nahaufnahmen der Bombardierung sind indes nicht verfügbar. 

