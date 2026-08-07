Sydney Towle dokumentierte ihre Krebserkrankung offen auf TikTok und erreichte damit mehr als eine Million Menschen. Nun ist die US-Influencerin im Alter von 26 Jahren gestorben.

Mit nur 26 Jahren Ihr Kampf gegen den Krebs machte sie zum Star – jetzt ist Sydney Towle tot

Darum geht’s Die US-Influencerin Sydney Towle ist im Alter von 26 Jahren gestorben.

Bei ihr war 2023 ein seltenes Cholangiokarzinom diagnostiziert worden.

Auf TikTok zeigte sie offen ihren Alltag zwischen Chemotherapie, Reisen, Sport und Freunden. Zusammenfassung erstellt mit

Die US-Influencerin Sydney Towle ist tot. Ihre Familie bestätigte auf ihrem TikTok-Kanal, dass sie am Mittwoch im Alter von 26 Jahren gestorben ist.

«Syd ist letzte Nacht nach einem fast dreijährigen Kampf gegen das Cholangiokarzinom friedlich eingeschlafen», sagte ihr Bruder Austin Towle. Die Familie sei unglaublich stolz auf sie und dankbar für die Unterstützung, die Sydney in den vergangenen Jahren erhalten habe.

Towle war 2023 an einem Cholangiokarzinom erkrankt, einer seltenen und aggressiven Krebsart der Gallengänge. Schon vor ihrer Diagnose war sie auf Social Media aktiv. Danach begann sie, ihre Krankheit offen mit ihrer Community zu teilen.

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Dabei zeigte sie nicht nur Spitalaufenthalte und Chemotherapie. Sie veröffentlichte auch Videos vom Laufen, Reisen und Ausgehen mit Freunden. Wenige Tage nach ihrer Diagnose sagte sie in einem Video: «Wenn überhaupt, dann lässt mich das das Leben nur noch mehr schätzen.»

Sie wollte noch am New York Marathon teilnehmen

Allein auf TikTok folgten ihr mehr als eine Million Menschen. Ihre Mutter Elizabeth Morrow beschrieb sie als «Leuchtfeuer der Hoffnung für so viele». Die Familie nannte Towle nun einen «unendlichen Sonnenstrahl».

Towle hatte 2022 ihr Studium in Politikwissenschaft und Umweltwissenschaften am Dartmouth College abgeschlossen und später als Social-Media-Managerin gearbeitet.

Noch vor wenigen Monaten hatte sie auf LinkedIn angekündigt, im November 2026 am New York City Marathon teilnehmen zu wollen. Dabei wollte sie Geld für die Cholangiocarcinoma Foundation sammeln.