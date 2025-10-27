Untersuchungen zeigen: Im Appenzeller Seealpsee lagern Mikroplastik und Chemikalien. Archivbild: Keystone

Der Seealpsee gilt als Naturidylle im Alpstein – doch neue Untersuchungen zeigen: Selbst dieses entlegene Gewässer ist nicht frei von Mikroplastik und Chemikalien.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Seealpsee wurden Mikroplastik und Chemikalien gefunden, die vermutlich aus Besucherabfällen und atmosphärischem Eintrag stammen.

Als Hauptquellen gelten Verpackungen, Zigaretten, Reifenabrieb sowie Rückstände aus Kosmetika und Pflegeprodukten.

Der Kanton Appenzell Innerrhoden kündigt weiterführende Untersuchungen an, um das Ausmass der Belastung besser einordnen zu können. Mehr anzeigen

Im Appenzeller Seealpsee haben sich Mikroplastik und Chemikalien abgelagert. Sie stammen wohl vom Abfall der Besucherinnen und Besuchern und gelangten allenfalls auch über die Luft in das abgelegene Gewässer.

Sedimentproben des Appenzell Innerrhoder Amts für Umwelt seien vom Oekotoxzentrum in Dübendorf ZH untersucht worden, schreibt der Kanton am Montag in einer Mitteilung. Als Quelle des Mikroplastiks werden Abfälle von Lebensmittelverpackungen, Getränkeflaschen und Zigaretten vermutet.

Trotz der abgeschiedenen Lage des Bergsees, der für Besuchende ausschliesslich zu Fuss erreichbar ist, wurden auch Chemikalien nachgewiesen, die durch Reifenabrieb zurückbleiben. «Eine mögliche Erklärung für das Vorhandensein dieser Chemikalien kann die Ablagerung von Staub aus der Atmosphäre sein», schrieb der Kanton.

Zusätzliche Untersuchungen nötig

Einige dieser Stoffe würden hingegen auch in Kosmetika und Körperpflegeprodukten vorkommen und könnten über Badende in den See gelangt sein.

Die Ergebnisse verdeutlichen laut Kanton, wie selbst abgelegene Gewässer von menschengemachten Einflüssen betroffen sind. Um die Testergebnisse genauer einordnen zu können, seien zusätzliche Untersuchungen notwendig.

