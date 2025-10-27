Im Appenzeller Seealpsee haben sich Mikroplastik und Chemikalien abgelagert. Sie stammen wohl vom Abfall der Besucherinnen und Besuchern und gelangten allenfalls auch über die Luft in das abgelegene Gewässer.
Sedimentproben des Appenzell Innerrhoder Amts für Umwelt seien vom Oekotoxzentrum in Dübendorf ZH untersucht worden, schreibt der Kanton am Montag in einer Mitteilung. Als Quelle des Mikroplastiks werden Abfälle von Lebensmittelverpackungen, Getränkeflaschen und Zigaretten vermutet.
Trotz der abgeschiedenen Lage des Bergsees, der für Besuchende ausschliesslich zu Fuss erreichbar ist, wurden auch Chemikalien nachgewiesen, die durch Reifenabrieb zurückbleiben. «Eine mögliche Erklärung für das Vorhandensein dieser Chemikalien kann die Ablagerung von Staub aus der Atmosphäre sein», schrieb der Kanton.
Zusätzliche Untersuchungen nötig
Einige dieser Stoffe würden hingegen auch in Kosmetika und Körperpflegeprodukten vorkommen und könnten über Badende in den See gelangt sein.
Die Ergebnisse verdeutlichen laut Kanton, wie selbst abgelegene Gewässer von menschengemachten Einflüssen betroffen sind. Um die Testergebnisse genauer einordnen zu können, seien zusätzliche Untersuchungen notwendig.
Video zum Thema
Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen
Die Wanderroute zum Seewlisee im Kanton Uri war einst ein Geheimtipp – doch wegen Social Media wird die Idylle zunehmend zur Kulisse für Massenansturm, Müll und Missachtung.
Trump zu Gipfel mit Putin: «Möchte kein vergeudetes Treffen»
Wackelt das zweite Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin? Der US-Präsident möchte sich erst dann mit Kremlchef treffen, wenn ein produktiver Gipfel mit dem Russen zu erwarten ist. «Ich möchte kein vergeudetes Treffen. Ich möchte keine Zeit verschwenden», antwortet Trump auf Nachfrage einer Journalistin, was er über die angebliche Planänderung zum Treffen wisse und ob das seine Haltung zu einer möglichen Lieferung von amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine beeinflusse.
Ob Trump sich damit auf das geplante Treffen oder auf die Frage nach den Marschflugkörpern bezieht, bleibt aber unklar.
Mehrere US-Medien hatten zuvor berichtet, dass das in Budapest geplante Treffen zwischen Trump und Putin nicht wie vorgesehen stattfinden werde.
23.10.2025
Wegen Kirk-Post: US-Regierung entzieht Deutschem Visa
Wa«Wenn Faschisten sterben, jammern Demokraten nicht»: Diese Aussage eines Deutschen in einem sozialen Netzwerk kostet ihn sein US-Visum. Das teilt das US-Aussenministerium am Dienstag auf X mit. Neben dem Deutschen entzieht die US-Regierung mehreren ausländischen Staatsangehörigen ihre Visa und begründet das mit deren Äusserungen rund um das tödliche Attentat auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk.
Testflug nach Plan: Die Riesen-Rakete Starship des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardärs Elon Musk startet vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas, fliegt eine Weile durch das Weltall und setzt rund eine Stunde später im Indischen Ozean auf. Die untere Raketenstufe landet erneut wie geplant im Meer.
14.10.2025
Trump zu Gipfel mit Putin: «Möchte kein vergeudetes Treffen»
Wegen Kirk-Post: US-Regierung entzieht Deutschem Visa