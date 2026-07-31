Ein Regierungsumbau sollte Friedrich Merz stärken – stattdessen stürzte sich der Kanzler selbst in seine bisher grösste Krise. Das Chaos kostet ihn Autorität und den Rückhalt der eigenen Partei. Wie lange hält er sich noch im Amt?

Kanzler auf der Kippe Im freien Fall – wie Friedrich Merz seine Macht verspielt und um sein Amt bangen muss

Darum geht’s Ein missglückter Regierungsumbau kostete den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz nicht nur Vertrauen in der Bevölkerung, sondern auch Rückhalt in der eigenen CDU.

Nach den Pannen der vergangenen Wochen mehren sich in Berlin die Zweifel, dass Merz das Kanzleramt bis zum Jahresende behaupten kann

Passend dazu trauen nur noch 17 Prozent der Deutschen dem Staat laut einer neuen Umfrage zu, seine Aufgaben zuverlässig zu erfüllen. Zusammenfassung erstellt mit

Das Vertrauen der Deutschen in den Staat ist nach einer neuen Umfrage auf einen Tiefststand gesunken. Laut der Bürgerbefragung im Auftrag des Beamtenbunds dbb trauen nur noch 17 Prozent dem Staat zu, seine Aufgaben erfüllen zu können.

Für den dbb-Vorsitzenden Volker Geyer ein klares Alarmsignal: «Die Ergebnisse unserer Befragung sind eine Katastrophe und ein Weckruf für die Regierung. Das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates ist auf einen neuen Tiefststand gefallen. Die Politik muss handeln, um diesen Sinkflug zu stoppen.», warnt er bei «Bild».

Die deutsche Politik hatte in den vergangenen beiden Wochen allerdings anderes zu tun. Bundeskanzler Friedrich Merz baute sein Regierungskabinett um – und sorgte für Chaos und Ungewissheit. Die Folge: Der Kanzler erlitt einen enormen Autoritätsverlust. Nicht einmal in seiner eigenen Partei, der CDU, glaubt man noch, dass es Friedrich Merz schafft, «aus diesem selbst gegrabenen Loch herauszuklettern», wie der «Spiegel» analysiert.

«Spätestens am 21. September ist es vorbei»

Angesichts des Debakels bei der Regierungsumbildung stellen sich im politischen Berlin nicht Wenige die Frage, ob Friedrich Merz am Ende des Jahres noch Bundeskanzler sein wird. Es ist nicht das erste Mal, dass über einen Kanzlersturz getuschelt wird, wie «blue News» bereits vor zwei Monaten berichtete.

Dass Merz seine Autorität auch in den eigenen Reihen verspielt, ist für ihn fatal. Denn dadurch schwindet auch seine Macht. Der wichtige CDU-Landesverband Rheinland-Pfalz revoltierte bereits offen gegen den Führungsstil des Kanzlers. Und bei der Bevölkerung kommen Merz' Massnahmen auch nicht an: In einer Umfrage von RTL/n-tv glaubten mehr als zwei Drittel der Befragten nicht, dass die Regierung nun zuverlässiger arbeiten wird.

«Spätestens am 21. September wird er hinschmeissen müssen oder zum Rückzug gezwungen werden müssen», lässt sich ein prominenter CDU-Politiker anonym vom «Spiegel» zitieren. Doch wie konnte es bei Friedrich Merz überhaupt so schnell so weit kommen?

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz steht im Moment auch in seiner eigenen Partei ziemlich allein da. EPA POOL

Merz hat eine grosse Chance – und verspielt sie

Begonnen hat die mutmassliche Kanzlerdämmerung mit dem Rücktritt von Jens Spahn. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag galt als grosser Gegenspieler von Friedrich Merz – bis er Mitte Juli über eine Leihmutter-Affäre stolperte.

Zuvor hatte er öffentlich gemacht, dass er und sein Ehemann Daniel Funke mithilfe einer Leihmutter in den USA ein Kind bekommen hatten. Damit umgingen die beiden ein in Deutschland geltendes und von der CDU befürwortetes Verbot.

Dass er seinen innerparteilichen Konkurrenten ersetzen und zugleich seine Regierung neu aufstellen konnte, war eigentlich eine grosse Chance für Friedrich Merz. Der Bundeskanzler hätte mit dem Wechsel, beziehungsweise der Rochade, von Personal in Schlüsselpositionen Aufbruchsstimmung entfachen und gleichzeitig seine Position stärken können.

Hätte. Denn was Merz in den vergangenen zwei Wochen machte, liess so manchen Beobachter verwundert die Augen reiben und so manchen Parteikollegen verzweifeln. Merz wollte Geschlossenheit und Tatkraft demonstrieren. Tatsächlich löste er eine Kettenreaktion aus, bei der mit jeder vermeintlichen Lösung neue Probleme entstanden. Was als Befreiungsschlag geplant war, wirkte bald wie eine improvisierte Personalbörse.

«Unwürdiger Zustand» bei Personalrochade

Zum Sinnbild des Debakels wurde der Umgang mit Verkehrsminister Patrick Schnieder. Merz wollte ihn ablösen und hatte mit dem Finanzpolitiker Fritz Güntzler bereits einen Nachfolger gefunden.

Güntzler sagte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zunächst zu. Wenige Stunden vor der geplanten Verkündung zog er seine Zusage jedoch aus fachlichen Gründen wieder zurück. Zu diesem Zeitpunkt wusste Schnieder bereits, dass Merz ihn entlassen wollte.

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Für Schnieder entstand eine kaum erträgliche Situation: Der Kanzler wollte ihn nicht mehr im Amt, konnte aber auch keinen Ersatz präsentieren. Nach mehreren Tagen bat der Minister schliesslich selbst um seine Entlassung, um den «unwürdigen Zustand» zu beenden. Erst Tage später konnte Merz einen Nachfolger, Steffen Bilger, vorstellen.

Auch der Wechsel von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ins Gesundheitsministerium war erklärungsbedürftig. Der CDU-Generalsekretär hatte noch im Jahr zuvor selbst öffentlich bezweifelt, dass er als fachfremder Gesundheitsminister erfolgreich sein könne. Nun sollte ausgerechnet er das komplizierte Ressort übernehmen.

Hinzu kam der Eindruck, Linnemann verlasse seinen bisherigen Posten nur widerwillig. Politische Aufbruchstimmung sieht anders aus, und aus Personalentscheidungen wurde ein öffentlicher Führungsstreit. Der mächtige CDU-Landesverband Rheinland-Pfalz sagte ein geplantes Treffen mit Merz ab und erklärte, das notwendige Mindestmass an Vertrauen und Wertschätzung sei nicht mehr vorhanden.

Grosser Ärger in wichtigen Wahlkämpfen

Und Merz? Der versuchte, den Schaden zu begrenzen – mit weiteren, im besten Fall als ungeschickt zu bezeichnenden, Personalentscheidungen. Er wechselte Staatsminister und Staatssekretäre durch. Das Ergebnis sind eine sichtbar angezählte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und drei verärgerte Ministerpräsidenten.

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Zwei davon aus dem Osten: Dorther also, wo im Herbst Landtagswahlen anstehen. In Umfragen hechelt die CDU vor allem in Sachsen-Anhalt der AfD hinterher. Statt den Landesverbänden im Wahlkampf den Rücken freizuhalten, lieferte Merz neue Schlagzeilen über Streit, Geringschätzung und mangelnde Abstimmung.

Wie gross der Schaden ist, zeigte sich in den Führungsgremien der CDU. Dort wird Merz mittlerweile offen kritisiert: für handwerkliche Fehler, für die Kommunikation und für den Führungsstil. Nach Darstellung des «Spiegel» springt dem Kanzler dabei niemand zur Seite.

Genau darin liegt die eigentliche Gefahr für Merz. Ein Kanzler kann schlechte Umfragewerte überstehen. Er kann Minister auswechseln und politische Niederlagen verkraften. Gefährlich wird es, wenn die eigene Partei nicht mehr daran glaubt, dass er die Lage unter Kontrolle hat.

«Es hätte ein Sommer der Hoffnung werden sollen – aber plötzlich finden sich die deutschen Christlichdemokraten in einem Sommer des Grauens wieder», kommentiert dann auch die «Neue Zürcher Zeitung» die Lage im Nachbarland.

Sachsen-Anhalt entscheidet über Merz' Zukunft

Dort wackelt Bundeskanzler Friedrich Merz bedenklich. Noch ist sein Sturz nicht beschlossen, zumal ein Regierungschef in Deutschland nicht durch blossen Unmut aus dem Amt gedrängt werden kann. Für eine Ablösung im Bundestag wäre eine Mehrheit für einen Nachfolger nötig. Bereits im Frühjahr wurde Hendrik Wüst als möglicher «Einwechselkanzler» gehandelt, ohne dass daraus eine konkrete Rebellion wurde.

«Spätestens am 21. September wird er hinschmeissen müssen oder zum Rückzug gezwungen werden müssen» – es könnte sein, dass sich die Prophezeiung des anonymen CDU-Politikers erfüllt. An diesem Tag wird in Sachsen-Anhalt der Landtag gewählt, mit der AfD auf dem Weg zur absoluten Mehrheit. Es ist Merz' Schicksalswahl.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa.