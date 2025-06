Szene geht viral: Äfft hier Königin Máxima Donald Trump nach? Königin Máxima äfft Donald Trump vor laufenden Kameras nach und wird so zum Social Media-Star. Ob die niederländische Königin tatsächlich den US-Präsidenten imitieren wollte, ist bis jetzt noch unklar. 27.06.2025

Königin Máxima scheint sich vor laufenden Kameras über Donald Trump lustig zu machen. Ob die niederländische Königin tatsächlich den US-Präsidenten nachäffen wollte, ist bis jetzt noch unklar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Nato-Gipfel fand in Den Haag vom 24. bis zum 25. Juni 2025 statt.

US-Präsident Donald Trump war anwesend und hat während seines Aufenthalts im königlichen Palast übernachtet.

Als das Königspaar und Donald Trump bei einem Fototermin zusammenkamen, schien sich Königin Máxima vor laufenden Kameras über Trump lustig zu machen. Mehr anzeigen

Die niederländische Königin Máxima geht in den letzten Tagen voll ab auf Social Media. Der Grund: Während des Besuchs des US-Präsidenten Donald Trump im königlichen Palast in Den Haag äfft sie ihn vor laufender Kamera nach. Sie imitiert seinen Mundausdruck. Schau dir das Video dazu an.

Offizielle Bestätigung, dass sich die Königin wirklich über ihn lustig gemacht hat, gibt es aber noch keine.

US-Präsident Trump hielt sich im Rahmen des Nato-Gipfels vom 24. bis zum 25. Juni 2025 in Den Haag auf. Er soll während dieser Zeit im königlichen Palast übernachtet haben.

