«Viele glauben, du gewöhnst dich an den Krieg. Das stimmt nicht»

Valentyna Kurdyukova lebt seit drei Jahren in Kiew im Krieg. zvg

Wie lebt man in einem Land, in dem Krieg herrscht? Valentyna Kurdyukova lebt in Kiew und erlebt seit drei Jahren den Krieg hautnah. Sie erzählt, wie das Leben in der Stadt aufblüht und weitergeht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei Jahre ist es her, dass russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind.

Das Leben hat sich seither verändert, doch die Bevölkerung versucht, eine gewisse Normalität aufrechtzuerhalten

Valentyna Kurdyukova erzählt blue News von ihrem Leben in Kiew.

Unsicherheit, Tod und ständige Angst: Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine läuft seit drei Jahren. Am 24. Februar 2022 liess Wladimir Putin seine Truppen über Nacht das Nachbarland überfallen.

Es folgte eine Flüchtlingswelle Richtung Westen. Doch einige Menschen blieben – etwa, um ihr Land zu verteidigen. Andere wollten aus Protest ihre Wohnung nicht verlassen. «Sollen die Russen nur kommen», sagte damals eine Ukrainerin in einem Interview.

Eine von jenen, die geblieben sind, ist Valentyna Kurdyukova. Sie lebt in Kiew und schildert im Gespräch mit blue News, wie der Alltag inmitten dieses blutigen Konflikts aussieht.

Raketenangriffe sind keine Entschuldigung, blau zu machen

Das Leben im Krieg geht weiter wie bisher. Menschen verabreden sich, gehen einkaufen, spazieren, zur Arbeit oder anderen Pflichten nach. Etwas hat sich aber geändert: Die Angst vor dem Tod ist stets präsent, ständig müssen sich die Menschen in Luftschutzkellern verschanzen, und immer wieder müssen sie schlaflose Nächte durchmachen, weil irgendwo wieder Raketen einschlagen.

Valentyna arbeitet und führt ihr Leben in Kiew weiter – so gut es geht. zvg

Das Leben in Kiew geht trotz Krieg irgendwie weiter: «Menschen gehen zur Arbeit», berichtet Kurdyukova. Dank der Erfahrungen während der Covid-Pandemie sei das Arbeiten von zu Hause aus flexibler geworden. Deswegen können viele auch von zuhause arbeiten und bei Gefahr in den nächstgelegenen Luftschutzkeller flüchten.

«Es ist nicht mehr so wie bei den ersten Angriffen», sagt die Ukrainerin. «Wenn ein Raketenangriff in der Nacht stattfand, haben viele im ersten Jahr am nächsten Tag freigemacht. Heute ist das keine Entschuldigung mehr.»

Der unerschütterliche Wille zur Normalität

Trotz der ständigen Bedrohung versuchen die Menschen, einen normalen Alltag zu führen. «Das Leben in Kiew geht mehr oder weniger wieder ganz normal weiter», sagt sie. «Ich treffe mich mit Freunden zu Kaffee und Kuchen, gehe ins Theater und mache Sport», erklärt Kurdyukova.

Man müsse sich vorstellen: die Stadt lebt, die Szenerie sei einfach etwas anders. Kurdyukova beschreibt: «Die Behörden und das Militär haben eine Ausgangssperre zwischen 00.00 Uhr und 05.00 Uhr verhängt. Zudem sieht man in den Strassen Panzersperren, Armeeangehörige und Polizei.»

Die Realität des Krieges bleibt allgegenwärtig: «Man wird immer wieder daran erinnert, dass Krieg herrscht.» In der Nacht wache sie immer wieder auf, wenn die Sirenen aufheulen oder eine Explosion in der Ferne hörbar sei.

Zusammenhalt in schwierigen Zeiten

Die Solidarität unter den Ukrainern ist spürbar. «Klar sind alle etwas müde. Aber jedes Mal, wenn ein Angriff passiert oder jemand Hilfe braucht, dann kommt dieser Zusammenhalt wieder hervor und die Menschen helfen sich.»

Die Kriegsmüdigkeit zieht sich durch die gesamte Gesellschaft. Am besten regiere man mit Humor. Unterstützung zeige man aber auch mit einem simplen Instagrampost.

Sobald Menschen Hilfe brauchen nach einem Angriff, ist die Solidarität grosse. Eine Freundin von Valentyna rettet gerade ihren Hund nach einer Attacke. zvg

Viele ihrer Freunde kämpfen an der Front. «Wenn sie mal freihaben, dann haben sie meistens einen oder zwei Tage frei, und die wollen sie in der Regel mit der Familie verbringen.» Einige von ihnen wie ihr Klavierlehrer organisieren sogar kleine Konzerte an der Front, um die Soldaten zu unterhalten. «Ich freue mich jedes Mal, wenn sie ein Video in den sozialen Netzwerken posten, weil das bedeutet, dass sie noch leben», so Kurdyukova.

Andersrum chatten die Menschen, die nicht an der Front sind, mit Freunden im Einsatz. «Die Soldaten sagen, sie freuen sich immer über eine kurze Nachricht, ein lustiges Video oder einfach ein Bild von zuhause. Das gibt ihnen wieder Kraft und sie wissen, wofür sie kämpfen», erklärt Kurdyukova.

Kulturelles Leben als Zufluchtsort

In ihrer Freizeit suchen die Menschen Normalität. «Die Menschen entdecken das Theater. Sie versuchen, ihre Freizeit so zu verbringen, wie wenn kein Krieg herrschen würde.» Tickets für Theateraufführungen sind heiss begehrt: «Es boomt richtig.»

Manche Vorstellungen müssten jedoch mehrfach aufgeführt werden. «Wenn während eines Stücks ein Raketenangriff stattfindet, müssen alle Besucher in den Bunker. Deswegen nehme ich ein Buch ins Theater mit, damit ich dann die Stunden im Bunker mit Lesen verbringen kann», sagt Kurdyukova. Eine Woche später werde das Stück dann erneut gezeigt.

Auch die Cafés sind gut besucht. «Die Menschen wollen aktiv etwas unternehmen. Das hilft uns, den Stress zu vergessen», sagt Kurdyukova. Es sei immer wieder aufs Neue ein Stress, wenn man in der Nacht oder am Tag plötzlich wieder Todesangst habe.

Valentyna führt zwar ein normales Leben, denn noch wird sie immer wieder an den Krieg erinnert. Hier mit zwei Soldaten auf dem Bild. zvg

Der anhaltende Stress fordert seinen Tribut. «Viele Freunde konnten vor einem halben Jahr nicht mehr alles geben. Ich auch. Mein Körper machte nicht mehr mit.» Sie spricht von einem Burnout und einem erhöhten Cortisolspiegel, der sie zwingt, Medikamente und Vitamine zu nehmen.

Sorgen um die Zukunft

«Viele haben das Gefühl, du gewöhnst dich an den Krieg. Das stimmt nicht», sagt die junge Frau. Anfangs dachte sie, Sport sei der perfekte Ausgleich. Doch der Arzt meinte, durch Sport erhöhe sich der Puls auch, und das sei nicht gut. Deswegen lernt sie nun neue Sprachen, macht Musik, liess ein Buch.

Kurdyukova äussert auch ihre Ängste: «Ich habe die Angst, dass Russland weitermachen wird. Wenn nicht etwas Grosses passiert, dann wird es schwierig.» Sie hofft auf einen dauerhaften Frieden: «Ich hoffe, dass es einen Deal gibt, der für lange Zeit Frieden bringt.»

Sie spricht auch die Versprechen von Trump an: «Er hat ja gesagt, dass er den Krieg nach einem Tag beenden würde. Das ist bis jetzt nicht passiert. Trotzdem hoffen wir, dass etwas passiert und der Krieg ein Ende nimmt.»

Was Valentya aufgefallen ist: «Viele westliche Medien, aber auch englischsprachige Länder übersetzten die Schreibweise der Städte aus dem Russischen.» So wird aus Kyiv, Kiev. Sie finde das falsch, weil man so die russische Schreibweise übersetzte und nicht die Ukrainische. «Das muss sich ändern, weil genau für das kämpfen wir, um ein eigenständiges Land zu sein», sagt sie.

Dating und Humor als Überlebensstrategien

Trotz allem bewahren sich die Ukrainer ihren Humor. «Ukrainer haben einen sehr guten Humor. Und Humor hilft in dieser Zeit.» Sie erzählt von einer Freundin, die nach einem Angriff scherzte: «In den Bergen haben sie Aprés Ski. Nach einem langen Tag auf der Piste lassen es sich die Menschen gut gehen. Weisst du, was wir haben? Après Ballistic. Weil wir es uns nach einem Anschlag auch gutgehen lassen.»

Man sei nach einem Raketenangriff ausgelaugt. «Dann treffen wir uns zu einem Glas Wein oder gehen Fastfood essen», sagt Kurdyukova.

Mit Fahnen gedenken Ukrainer*innen der Soldaten an der Front. zvg

Selbst das Liebesleben bleibt vom Krieg nicht unberührt. «Die Männer sind manipulativ. Sie nutzen den Krieg als Vorwand, um sich zu treffen. Dann sagen sie so Sachen wie: ‹Stell dir vor, wir würden jetzt sterben, würdest du es nicht bereuen, mich nicht getroffen zu haben?›»

Schuldgefühle im Krieg

Andere schreiben Sachen wie: «Hörst du die Explosionen auch?» Wenn Frauen dann mit «Ja» antworten, komme prompt die Nachricht: «Dann wohnen wir ja gar nicht so weit auseinander.» Kurdyukova nimmt es mit Humor: «Es ist schon witzig, dass man über so eine schwere Situation trotzdem lachen kann. Es hilft und man sitzt im selben Boot.»

Manchmal plagen Kurdyukova Schuldgefühle, nicht direkt an der Front helfen zu können. «Ich habe das Gefühl, ich mache nichts, um zu helfen. Aber das legt sich wieder, wenn die Soldaten sagen, dass nur schon ein vertrautes Bild hilft.»

Der Krieg geht weiter. Doch das Leben von Valentyna Kurdyukova ebenfalls. Und das von Millionen Ukrainer*innen auch: «Ich hoffe, dass es bald zu einer Lösung kommt und unser Land zur Ruhe kommt.»

