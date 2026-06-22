Während US-Präsident Donald Trump auf einen Deal mit Iran setzt, sitzt Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (links) nicht am Verhandlungstisch. Archivbild: Keystone

Auf dem Bürgenstock wird über die Zukunft des Nahen Ostens verhandelt. Israel sieht sich bei den entscheidenden Gesprächen aussen vor. Die Sorge vor weitreichenden Folgen wächst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran auf dem Bürgenstock könnten eine Neuordnung der Machtverhältnisse im Nahen Osten bedeuten.

Während Washington und Teheran ihre Annäherung vorantreiben, wächst in Israel die Sorge, bei zentralen Entscheidungen über die Zukunft der Region aussen vor zu bleiben.

Für Ministerpräsident Netanjahu und Israel entsteht ein strategisches Dilemma zwischen der Abhängigkeit von den USA und dem Wunsch nach sicherheitspolitischer Eigenständigkeit. Mehr anzeigen

Verhandlungen in der Schweiz – die Ausgangslage

Am Wochenende wurden in der Schweiz auf dem Bürgenstock möglicherweise die Weichen für eine grundlegende Neuordnung der Region gestellt. Vertreter der USA und des Iran nahmen dort direkte Gespräche über ein umfassendes Abkommen zur Beendigung des Krieges auf.

Nach Angaben der Vermittler Katar und Pakistan verliefen die ersten Verhandlungen in einer «positiven und konstruktiven Atmosphäre». Bereits nach dem Auftakt wurde vereinbart, die Gespräche die gesamte Woche in Arbeitsgruppen – ohne die Anwesenheit der obersten politischen Führung – fortzusetzen.

Das Ziel ist ambitioniert: Innerhalb von 60 Tagen soll ein endgültiges Abkommen ausgearbeitet werden. Geplant sind mehrere Arbeitsgruppen, die sich unter anderem mit dem iranischen Atomprogramm sowie mit der Aufhebung westlicher Sanktionen befassen.

US-Vizepräsident JD Vance (links) zusammen mit dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif beim USA-Iran-Gipfel auf dem Bürgenstock. Keystone

Besonders bemerkenswert ist die Einrichtung eines gemeinsamen Forums zur Überwachung der Waffenruhe im Libanon. Gerade dieser Punkt gilt als entscheidender Test dafür, ob die Annäherung zwischen Washington und Teheran tatsächlich tragfähig ist. Die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der vom Iran unterstützten Hisbollah hatten das erst wenige Tage alte Rahmenabkommen zuletzt bereits an den Rand des Scheiterns gebracht.

Trotz neuer Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber Teheran brachen die Gespräche nicht zusammen. Vielmehr signalisierten beide Seiten, dass sie an einer diplomatischen Lösung festhalten wollen. Damit entstand erstmals seit Beginn des Krieges die realistische Aussicht auf eine politische Verständigung zwischen den beiden Erzfeinden.

Ein geopolitischer Wendepunkt?

Die Verhandlungen sind weit mehr als ein weiterer diplomatischer Anlauf zwischen den USA und dem Iran. Sie markieren einen möglichen Kurswechsel der amerikanischen Nahostpolitik. Jahrelang galt die Isolation Teherans als Kernbestandteil der regionalen Strategie Washingtons. Nun verhandeln die Vereinigten Staaten direkt mit der Islamischen Republik über Sanktionserleichterungen, wirtschaftliche Hilfen und langfristige Sicherheitsvereinbarungen.

Sollte die Einigung gelingen, würde sich die strategische Landschaft des Nahen Ostens grundlegend verändern. Der Iran bekäme eine Perspektive auf wirtschaftliche Erholung und internationale Integration. Gleichzeitig würden die USA einen Weg finden, einen kostspieligen Konflikt zu beenden, der innenpolitisch zunehmend unpopulär geworden ist.

Für viele Staaten der Region bedeutet dies die Aussicht auf mehr Stabilität. Für Israel hingegen stellt sich die Lage deutlich komplizierter dar. Denn das Land hatte jahrzehntelang darauf hingearbeitet, den Iran international unter maximalen Druck zu setzen. Nun droht genau das Gegenteil einzutreten.

Schock in Israel

In Israel wurde die Verständigung zwischen Washington und Teheran von vielen Beobachtern als strategischer Schock aufgenommen. Aus israelischer Sicht war der Krieg gegen den Iran nicht nur eine militärische Auseinandersetzung, sondern Teil eines langfristigen Projekts: die nuklearen Ambitionen Teherans zu stoppen, dessen Raketenprogramm einzudämmen und den Einfluss iranischer Stellvertreterorganisationen wie Hisbollah und Hamas nachhaltig zu schwächen.

Viele Israelis hatten erwartet, dass die militärische Offensive diese Ziele zumindest teilweise erreichen würde. Stattdessen stehen nun Verhandlungen über Sanktionserleichterungen und wirtschaftliche Unterstützung für den Iran im Raum. Das erzeugt den Eindruck, dass die militärischen Erfolge Israels politisch nicht in dauerhafte Vorteile umgewandelt werden konnten.

Hinzu kommt, dass Israel an den entscheidenden Gesprächen nicht beteiligt ist. Während Washington und Teheran über die Zukunft der Region verhandeln, sitzen keine israelischen Regierungsvertreter mit am Tisch. Für ein Land, das seine Sicherheit seit Jahrzehnten als zentrale Priorität betrachtet, ist das ein beunruhigender Zustand.

Wie abhängig ist Israel von den USA?

Die aktuelle Krise macht sichtbar, wie eng Israels Sicherheit mit den Vereinigten Staaten verknüpft ist. Die militärische Zusammenarbeit reicht Jahrzehnte zurück und umfasst nicht nur Waffenlieferungen, sondern auch Geheimdienstkooperation, Raketenabwehr und diplomatischen Rückhalt auf internationaler Ebene.

In den vergangenen Monaten wurde diese Abhängigkeit besonders deutlich. Ein erheblicher Teil der Verteidigungssysteme und Munition, die Israel in den verschiedenen Konflikten einsetzte, stammt aus amerikanischer Produktion und wurde teilweise durch amerikanische Finanzhilfen ermöglicht.

Genau deshalb treffen die Signale aus Washington Israel so empfindlich. Die Botschaft der amerikanischen Führung lautet zunehmend, dass die Interessen der USA nicht automatisch mit den Interessen Israels identisch sind. Für viele israelische Entscheidungsträger ist das eine unbequeme Erinnerung daran, dass selbst ein enger Verbündeter letztlich eigene Prioritäten verfolgt.

Netanjahu unter Druck

Für Ministerpräsident Benjamin Netanjahu besitzt die Entwicklung auch eine persönliche Dimension. Über Jahrzehnte hinweg hat er den Iran als die zentrale Bedrohung für Israel dargestellt. Kaum ein anderer Politiker hat so beharrlich vor den nuklearen Ambitionen Teherans gewarnt.

Die militärische Konfrontation mit dem Iran erschien deshalb vielen seiner Anhänger als die Erfüllung eines politischen Lebensprojekts. Nun droht ausgerechnet diese Konfrontation in einer amerikanisch-iranischen Verständigung zu enden, die wesentliche israelische Forderungen nicht erfüllt.

Zugleich hatte Netanjahu seine politische Zukunft eng mit dem Versprechen verknüpft, Israels Sicherheit zu garantieren. Nach dem Schock des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober 2023 wollte er durch eine harte regionale Sicherheitsstrategie seine Rolle als unverzichtbarer Schutzpatron des Landes bestätigen. Die aktuelle Entwicklung wirft jedoch die Frage auf, ob diese Strategie tatsächlich zu mehr Sicherheit geführt hat.

Die Kritik kommt inzwischen nicht mehr nur aus dem politischen Oppositionslager. Auch innerhalb des konservativen und sicherheitspolitischen Spektrums wird zunehmend gefragt, ob die Regierung die amerikanischen Absichten falsch eingeschätzt hat.

Bröckelt die Beziehung zu Trump?

Lange galt das Verhältnis zwischen Donald Trump und Benjamin Netanjahu als aussergewöhnlich eng. Doch die Interessen beider Politiker haben sich zunehmend auseinanderentwickelt.

Wahlkampfplakat der rechtskonservativen Likud-Partei aus dem Jahre 2019, das den Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu (r) und US-Präsident Donald Trump zeigt. (Archivbild) Oded Balilty/AP/dpa

Für Netanjahu steht die dauerhafte Eindämmung des Iran im Mittelpunkt. Trump hingegen muss auch die innenpolitischen Kosten eines langen Nahostkriegs berücksichtigen. Steigende Energiepreise, die Gefahr einer Ausweitung des Konflikts und Kritik aus Teilen seiner eigenen politischen Bewegung haben den Druck auf den amerikanischen Präsidenten erhöht.

In Washington entstand zunehmend die Sorge, in einen offenen regionalen Konflikt hineingezogen zu werden. Deshalb verfolgt Trump inzwischen offenbar das Ziel, einen Deal zu erreichen, der den Krieg beendet und wirtschaftliche Stabilität sichert. Aus israelischer Sicht wirkt dies wie ein abrupter Strategiewechsel.

Die Spannungen zwischen beiden Regierungen sind inzwischen so sichtbar wie selten zuvor. Die USA fordern Deeskalation, während Israel insbesondere im Libanon auf sicherheitspolitischer Handlungsfreiheit besteht.

Der Libanon als grosser Test

Kaum ein Thema verdeutlicht die Differenzen zwischen den USA, dem Iran und Israel stärker als die Situation im Libanon. Das Rahmenabkommen sieht eine dauerhafte Beendigung der Kampfhandlungen vor. Israel hingegen argumentiert, dass seine Sicherheitsinteressen einen Verbleib der Truppen im Südlibanon erforderlich machen könnten.

Für den Iran wiederum ist genau dieser Verbleib ein Problem. Teheran betrachtet den israelischen Militäreinsatz als Hindernis für die Umsetzung des Abkommens. Deshalb wurde die Lage im Libanon in den vergangenen Tagen zum wichtigsten Belastungstest der Verhandlungen.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz lehnt einen Rückzug der Armee aus dem Südlibanon ab. Foto Archiv Ariel Hermoni/Verteidigungsministerium/dpa

Sollte es gelingen, dort eine stabile Waffenruhe durchzusetzen, könnte dies das Vertrauen zwischen den Verhandlungspartnern stärken. Scheitert die Vereinbarung hingegen, wäre auch der gesamte Verhandlungsprozess gefährdet.

Israels Grundsatzentscheidung

Die eigentliche Herausforderung für Israel reicht weit über die aktuelle Krise hinaus. Das Land muss entscheiden, welche Rolle es in einer möglicherweise neuen Ordnung des Nahen Ostens spielen will.

Eine Möglichkeit besteht darin, die enge Bindung an die Vereinigten Staaten zu akzeptieren und sich den veränderten Prioritäten Washingtons anzupassen. Dies würde politische Kompromisse erfordern, könnte aber die strategische Partnerschaft sichern.

Die andere Möglichkeit wäre der Versuch grösserer Eigenständigkeit. Doch gerade die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie schwierig ein solcher Weg wäre. Militärisch, wirtschaftlich und diplomatisch bleibt Israel eng mit den USA verflochten.

Damit entsteht ein Dilemma: Wer sich den amerikanischen Vorgaben widersetzt, riskiert die Unterstützung des wichtigsten Verbündeten. Wer sich ihnen fügt, könnte im eigenen Land als schwach wahrgenommen werden.

Was bedeutet all das für die Zukunft Israels?

Die Verhandlungen in der Schweiz betreffen nicht nur die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran. Sie werfen grundlegende Fragen über Israels Rolle in der Region auf. Zum ersten Mal seit langer Zeit sieht sich Israel mit der Möglichkeit konfrontiert, dass die Vereinigten Staaten eine Nahostordnung unterstützen könnten, die nicht vollständig den israelischen Vorstellungen entspricht.

Ob daraus tatsächlich ein historischer Wendepunkt wird, ist noch offen. Die Gespräche stehen erst am Anfang, zahlreiche Streitpunkte sind ungelöst, und die Lage im Libanon bleibt fragil. Doch schon jetzt ist erkennbar, dass Israel vor einer der schwierigsten strategischen Entscheidungen seiner jüngeren Geschichte steht.

Die zentrale Frage lautet nicht mehr nur, wie der Iran eingedämmt werden kann. Sie lautet vielmehr, wie Israel seine Sicherheit gewährleisten will, wenn sein wichtigster Verbündeter beginnt, neue Prioritäten zu setzen. Zwischen Abhängigkeit und Selbstbehauptung muss das Land einen Weg finden, der seine Sicherheit bewahrt, ohne die Grundlagen seiner wichtigsten Allianz zu gefährden.

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